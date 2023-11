La cadena Hilton en Colombia ofrecerá descuentos en hospedaje en Black Friday 

Con motivo de la temporada de Black Friday, la cadena de hoteles Hilton anunció que en Colombia participará de esta jornada con descuentos.



Hilton Bogotá, Hilton Bogotá Corferias, Hilton Cartagena, Hilton Santa Marta, Hilton Garden Inn Santa Marta y Hilton Garden Inn Barranquilla, tendrá un descuento hasta del 35 por ciento en su tarifa incluido desayuno.



Cabe destacar que esta oferta no se limita únicamente al territorio colombiano, ya que Hilton la extiende a aquellos que buscan con viajar a Brasil.



Entre los hoteles destacados se encuentran Hilton Rio de Janeiro Copacabana, Hilton Barra Rio de Janeiro, Hilton São Paulo Morumbi, Canopy by Hilton Sao Paulo Jardins, Almenat Embu das Artes Tapestry Collection Hilto by Hilton y Hilton Porto Alegre.



"Sin duda, esta oportunidad en el Black Friday es una gran opción que deben tener en cuenta aquellos que están planeando sus vacaciones para final e inicio de año" , detalla la cadena hotelera en un comunicado.



