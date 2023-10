Kissimmee, la ciudad que alberga el sueño perfecto de Walt Disney: ¿por qué?

Walt Elias Disney tenía un sueño: construir una ciudad futurista bajo los estándares de la perfección del sueño americano de los años 40 y 50. El empresario se proyectaba un lugar milimétricamente bien pensado, desde el paisaje hasta las edificaciones, en un terreno de más de 25 kilómetros cuadrados para que sus empleados vivieran allí en un entorno seguro y agradable. En los 90 esa idea se materializó pero no exactamente como lo planeó Disney.



Hoy ese lugar se conoce como Celebration y allí viven personas adineradas. A sus alrededores hay lagos, canchas de baloncesto y bosques por donde sus habitantes corren, caminan y montan bicicleta. En el centro hay tiendas de ropa, restaurantes y cafés, y en el ambiente, música muy suave que se reproduce desde pequeños parlantes instalados estratégicamente. Y, en la periferia se encuentran casas lujosas de precios que arrancan fácilmente desde un millón de dólares.



Celebration está ubicado en Kissimmee, una ciudad situada en el condado de Osceola, al sur de Orlando, Florida (Estados Unidos) que se caracteriza por ser grande, de autopistas amplias y de distancias largas, y en donde el viajero puede descubrir atracciones turísticas más allá de los parques temáticos.

Así lucen las casas elegantes de Celebration. Foto: Camilo Peña Castañeda

La principal recomendación para conocer Celebration es alquilando un carro en el Aeropuerto Internacional de Orlando. El recorrido resulta emocionante para quienes conducimos por primera vez un automóvil en ese país, porque al ser autopistas de más de cuatro carriles el promedio de velocidad es de 60 kilómetros por hora y los trancones son escasos.



Scott Kratka, guía de tourcelebration.com, explica, durante un recorrido en bicicleta por Celebration, que el proyecto urbanístico de Walt Elias Disney en principio se llamaba Experimental Prototype Community of Tomorrow (Epcot, tal como se denomina uno de los parques temáticos de Disney) y la idea surgió del también productor de cine en sus últimos años de vida.



"El proyecto como él (Walt Elias Disney) exactamente lo tenía pensado no surgió, pero muchas de sus ideas sí se convirtieron en realidad. Celebration fue creada en 1994 por The Walt Disney Company y en 2004 la propiedad paso a manos de otros desarrolladores. Ahora mismo viven más de 7.000 personas bajo una serie de reglas", comenta Kratka a EL TIEMPO.

Paseo en bicicleta en Celebration. Foto: Camilo Peña

El guía –quien vivió buena parte de su vida en este lugar– explica que Celebration no se considera una ciudad, ni tampoco un pueblo, "más bien es una comunidad”. Lo que más resalta son las exuberantes casas que allí existen, en su mayoría de aspecto colonial y de colores pastel. "No se pueden construir edificaciones de más de tres pisos y tampoco es posible rentarlas a través de aplicaciones como Airbnb, a menos que sean arriendos por mínimo de seis meses", cuenta.



Es tal el nivel de precisión de este lugar que las casas están diseñadas con el mismo material y pintadas con colores similares, y la comunidad debe aprobar las construcciones que allí se proyecten realizar. En los lagos y bosques se aprecian variedad de pájaros como la chara azul, búhos y reptiles como los caimanes, propios del estado de la Florida.



"Actualmente tenemos tres colegios para que los niños estudien. Otra de las reglas en esta comunidad es que no se pueden hacer fiestas y los residentes deben mantener sus casas impecables", agrega Kratka.



Una parada imperdible es el restaurante Columbia, un lugar clásico ambientado en un estilo mediterráneo, que ofrece comida cubana y española. La recomendación es la paella a la valenciana acompañada de una sangría. Está ubicado en todo el centro de Celebration y los precios de los platos principales arrancan desde los 19 dólares, 80.000 pesos aproximadamente.

Así luce Celebration de noche. Foto: Camilo Peña Castañeda

Un viaje en hidrodeslizador



Saliendo del ambiente citadino y adentrándose en el campo hacia el oeste de Kissimmee, a 35 minutos en carro está situado el lago Tohopekaliga, el más grande del condado de Osceola en Florida. Se trata de un afluente en donde los visitantes pueden observar caimanes, tortugas, aves y otras especies.



Justo allí, en uno de los senderos del lago, se ubica Boggy Creek Airboat Adventures (bcairboats.com), una atracción turística que incluye un jardín de mariposas donde las personas entran y conocen más de 15 clases de estos insectos; descubrir la cultura nativa americana y navegar por el lago Tohopekaliga en hidrodeslizadores.



"En 1680 la tribu Jororo vivió exclusivamente en ríos y lagunas, y en el lago Tohopekaliga se asentaron alguna vez. Acá les explicamos a nuestros visitantes ejemplos de sus herramientas y técnicas de sus antiguas costumbres”, afirma Nick Romeo, director de ventas y eventos de Boggy Creek Airboat Adventures.



Al tiempo que Romeo realiza su explicación, al fondo, no muy lejos del jardín de mariposas, se enciende un motor. El capitán prepara su nave, los turistas alistan sus chalecos salvavidas y protectores de oídos para navegar durante 30 minutos por el Tohopekaliga. Se trata de una experiencia diferente porque es una embarcación de fondo plano propulsada por una hélice de aviación.



La sensación es como si se estuviera levitando sobre el agua, mientras se observan aves y cocodrilos. Al finalizar el recorrido y al mejor estilo de la cultura americana, se recomienda visitar el restaurante Boggy Bottom BBQ, donde se sirven barbacoa al estilo de la Florida, en recetas que van desde carne de cerdo hasta cola de caimán y bagre.



Paseo en hidrodeslizador. Foto: Camilo Peña

¿Dónde quedarse?



Recomendamos el Margaritaville Resort Orlando, situado cerca de Celebration y a 45 minutos en automóvil desde el Aeropuerto Internacional de Orlando. Se trata de un complejo hotelero amplio, cuenta con dos piscinas, una de estilo tipo laguna y la otra de playa. Tiene, además, dos tipos de acomodaciones: por un lado, una torre de 186 habitaciones con balcones y, por otra parte, un complejo de residencias privadas que ofrecen experiencias inspiradas en culturas isleñas.

Vista general de una de las piscinas del Margaritaville Resort Orlando. El hotel ofrece un relajado ambiente caribeño. Foto: Camilo Peña

Kissimmee también ofrece otras opciones de acomodación, siendo una ciudad famosa por las casas de lujo vacacionales. La empresa Jeeves Vacation Home Rentals Tour ofrece hospedajes en residencias hasta para 32 personas desde 400 dólares la noche. El precio varía según la casa debido a que la mayoría de ellas incluyen piscinas, cuartos de juego (billar, bolos, videojuegos ) y cuartos temáticos para niños de Los Minions y Star Wars.



Desde Experience Kissimmee, entidad encargada de promover el turismo de esta ciudad, explican que Colombia ha sido el quinto país internacional que más ha visitado la ciudad del condado de Osceola, con más de 190.000 llegadas en 2019. Para el 2021, entre tanto, fue el segundo país que más visitas generó con 171.745 turistas, estando un 8 por ciento por encima de las cifras de los años anteriores, específicamente en la misma temporada de enero a junio de 2022.



Para el 2023, en los primeros seis meses, Colombia ocupó nuevamente el quinto lugar con más turistas colombianos arribando a Kissimmee con 107.880, superando las cifras de 2019 y 2020. Los países con más turistas son: Canadá (406.979 turistas), Reino Unido (223.437) México (213.437) y Brasil (190.932), teniendo presente que el tiempo de estadía de los colombianos varia de 5 a 8 días en este destino.



"Para mí y para Experience Kissimmee es todo un placer recibir a los turistas colombianos. Al llegar a nuestra ciudad puedan experimentar las comodidades, la diversión y la calidez de todos los que allí estamos. La vida se compone de muchas cosas, viajar y descubrir otros lugares y destinos, es una de ellas. Así que ‘Kissimmee: el gran corazón de Florida’ tiene las puertas abiertas para recibir a todos los colombianos", afirma DT Minich, presidente/CEO de Experience Kissimmee.



CAMILO ANDRÉS PEÑA CASTAÑEDA

SUBEDITOR DE VIDA DE HOY

ENVIADO ESPECIAL DE VIAJAR

CON INVITACIÓN DE EXPERIENCE KISSIMMEE