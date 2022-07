Los tenistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah fueron nombrados embajadores de Procolombia por su talento y calidad humana. Los deportistas llevarán los colores de la bandera por todo el mundo, contribuyendo a que cada vez más el nombre de nuestro país sea reconocido.

“Es un honor ser embajador de Procolombia. Creo que hay muchas cosas bonitas para mostrar, además de los paisajes. Por ejemplo, las cosas maravillosas que hacen sus habitantes”, señala Farah en un comunicado.



En la ceremonia de reconocimiento, los deportistas estuvieron acompañados de Carlos Vegalara, un joven recientemente recuperado de un linfoma linfoblástico de células T en la tráquea.



Ellos se conocieron al finalizar un partido de la Copa Davis. “Sabíamos muy poco de él: que le gustaba el tenis, que nos seguía y que estaba enfermo. Nos habían contado que su familia había hecho un gran esfuerzo para llevarlo al partido, por las difíciles condiciones en las que él estaba. Clasificamos al grupo mundial y era un día espacial para todos y simplemente me nació darle mi raqueta", recuerda Juan Sebastián.



Entre tanto, el joven Carlos dijo sentirse emocionado por recibir la raqueta, pero lo que más le impactó, asegura, fueron sus palabras. “Me dijeron: siempre vamos a estar contigo en la lucha; y en verdad cumplieron al pie de la letra. Para mí ellos hoy significan la vida, una vida que hubiera podido no tener. Fueron las personas que, junto a mi familia, me estaban jalando para encontrar una luz al final de un oscuro túnel”.

Robert Farah asegura que conocer a Carlos fue una lección de vida. “Nosotros jugamos por ganar partidos de tenis y él se estaba jugando el partido de la vida". Sin proponérselo, afirma, él les mostró que hay poner las cosas en perspectiva, "a veces uno se vuelve muy dramático con las derrotas, y tienes al frente un niño que está luchando por vivir, eso te demuestra que lo verdaderamente importante es que tú des el ciento por ciento, sin importar si por eso recibes un trofeo; lo que importa es dar lo mejor".



Es así que por este acompañamiento, fuerza y valentía que recibió Vegalara por parte de los tenistas, él decidió nombrarlos embajadores de la vida.



