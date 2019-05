Viajeros colombianos fueron víctimas de robo en Egipto

Lina Ruiz y Andrés Álvarez han recorrido 35 países en cinco años y han documentado su travesía por medio de Renunciamos y Viajamos, una marca que crearon juntos y que, como su nombre lo dice, les permitió dejar a un lado sus trabajos y dedicarse a conocer el mundo.



Este viernes la pareja tuvo que vivir lo que nunca imaginaron cuando, mientras viajaban en un tren que cubría la ruta El Cairo - Luxor, alguien se llevó la mochila de Lina con su computador, una cámara y los discos duros con los archivos de todo este año de viaje.

"Es un latigazo en el alma cada vez que conjugamos el verbo hubiéramos: y si no hubiéramos puesto la maleta arriba, y si no hubiéramos puesto todas las cosas juntas, y si nos hubiéramos bajado cuando nos dijeron que alguien agarró la mochila y se fue corriendo", se lamentó Andrés, quien a pesar de lo sucedido, no pierde la fe en que podrán continuar con su aventura por el país africano.



Según él, ahora están en manos de la policía y de La Embajada de Colombia en Egipto, a quienes le reportaron el hurto y quienes están haciendo su trabajo para encontrar al ladrón en ese país de 120 millones de habitantes.



"Tendremos que levantarnos, sacudirnos y seguir", añade, pese a que hayan perdido sus elementos de trabajo y supervivencia que los han acompañado por muchos años.

Renunciamos y Viajamos es una iniciativa de los jóvenes palmiranos que tomaron la decisión de dejar sus empleos y salir a recorrer el mundo. Foto: Renunciamos y Viajamos

Y es que Andrés y Lina llevan toda una vida juntos, y no es exageración. La pareja se conoció en Palmira (Valle) cuando apenas eran unos niños, por medio de un hermano de Andrés que le presentó de los scouts a Lina, quien se convertiría en su compañía. Ya llevan 18 años de noviazgo.



Con el tiempo ambos hicieron su vida profesional, Andrés como periodista en un reconocido medio de comunicación de Cali, y Lina como administradora en una importante empresa del sector lechero, también en la ciudad de la salsa.



Un día, luego de interminables conversaciones sobre lo cansados que estaban de trabajar fuertemente, sin recibir muchas contraprestaciones y en cambio unas crecientes ganas de recorrer el mundo y vivir de ello, fue que decidieron crear Renunciamos y Viajamos, una reconocida marca, que más adelante incluso se convirtió en libro y que les ha permitido a los jóvenes cumplir sus sueños.

Los jóvenes llevan 18 años juntos y cinco recorriendo el mundo. Foto: Renunciamos y Viajamos

Las redes sociales de Renunciamos y Viajamos cuentan con más de 65 mil seguidores, a quienes los jóvenes hacen un llamado en este momento para auxiliarlos y así poder continuar ellos con su recorrido.



Para ello, quienes quieran pueden entrar a la cuenta de Renunciamos y Viajamos en instagram Aquí y leer los detalles de cómo se puede apoyar a la pareja de palmiranos. También se puede ingresar a la página de facebook.



