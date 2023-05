En los últimos días, se hizo viral un video en TikTok en el que se ve a una joven estadounidense relatar como planeó sus vacaciones por Europa a través de ChatGPT y con tan solo 1.000 dólares (unos $4.590.000 pesos colombianos).



Cada día son más los adeptos de la inteligencia artificial desarrollada por OPenAI y las maravillas que esta puede hacer con información concreta de cualquier tema. Desde gestión del tiempo hasta consejos de marketing, siempre y cuando se le brinde los datos necesarios.

La fama sobre sus funciones es tal que hasta las empresas están intentando implementar los chatbots de servicio al cliente con el mismo sistema operativo.



(Le puede interesar: Desde esta IA puede planear viajes completos a cualquier lugar del mundo).



Por su tendencia a la practicidad, la influencer reveló que se le ocurrió indagar las sugerencias que le podría arrojar la plataforma probando con la búsqueda de itinerarios de viaje.



“Estaba en ChatGPT y dije ‘Oh, ¿sabes qué?, debería ver en qué me puede ayudar porque la gente ha estado probando esto para las cosas más locas”, dijo la creadora de contenido en la publicación.



Madison Rolley, de 24 años, tiene un canal donde recomienda posibles viajes turísticos y sitios en los que se puede viajar sin tener que gastar de más, ni preocuparse tanto por el bolsillo.

Facebook Twitter Linkedin

La coach de viajes utilizó la plataforma para crear un itinerario. Foto: TikTok: @madisonrolley/captura de pantalla /iStok

Cómo viajar por Europa con ChatGPT

Según el vídeo, que ya cuenta con más de 245 mil reproducciones, la aplicación le ayudó a establecer un cronograma de sus vacaciones por algunos países del viejo continente con un presupuesto que sorprende.



(Siga leyendo: Inteligencia artificial: frontera entre lo real, lo aprovechable y lo riesgoso).



Basado en la información especifica que la joven le proporcionó a la plataforma, como presupuesto y fechas posibles en las que podía viajar, esta le respondió con un itinerario de dos semanas con alojamiento en cuatro ciudades.



"No solo me dio las ciudades, sino que desglosó cuántos días, los medios de viaje, alojamiento y básicamente los costos de todo, así como algunas atracciones que puedes visitar", expresó la usuaria.



Asimismo, le planificó un horario de actividades y visitas guiadas que la creadora de contenido podía realizar en cada sitio. Entre ellas, acudir al museo de Louvre, y la Torre Efeil en París, además de ir a la casa de Ana Frank y la galería de arte de Van Gogh en Ámsterdam. Del mismo modo, lo hizo con los dos destinos restantes en Copenhague y Barcelona.



(Lea también: Dólar en Colombia: ¿Cómo viajar con un precio tan alto?).



Para que la aplicación le otorgara estás respuestas, Rolley afirmó que le escribió a la inteligencia artificial sus gustos de viaje, seguido de una petición con un cronograma basado en los mismos.



“Estableció en gran medida un camino que tenía sentido para viajar y también mostró cómo haría para reservar todo lo que me pareció realmente genial”, finalizó.



Finalmente, la viajera confirmó que el precio total, según ChaGPT fue de 2.100 dolores para dos personas, unos nueve millones de pesos colombianos.

¿Cómo es ser influencer de viajes y que te paguen por recorrer el mundo?

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias