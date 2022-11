Este jueves, cuatro aerolíneas elevaron una solicitud a la Aeronáutica Civil para la creación de nuevas rutas nacionales. Entre las compañías que participaron de la audiencia pública se encuentra Jetsmart, una aerolínea suramericana que ofrece operaciones domésticas en Perú, Argentina y Chile. Si todo sale según lo planeado, también entrará a participar en el mercado colombiano.

Jetsmart se fundó en Chile en 2016 y hace parte del portafolio de aerolíneas del fondo estadounidense Indigo Partners, así como Frontier en Estados Unidos, WizzAir en Europa, Volaris en México, Lynx en Canadá y Cebu Pacific en Asia.



En Colombia, la aerolínea de bajo costo tiene presencia desde finales de 2019 con rutas que han conectado Bogotá con Santiago de Chile, Cali con Santiago de Chile, Cali y Medellín con Antofagasta.



Ahora, según le explicó a EL TIEMPO, Estuardo Ortiz, director ejecutivo Jetsmart, el objetivo es iniciar un plan de largo plazo que permita a la aerolínea participar del mercado colombiano y "dinamizarlo".

¿Cómo ha sido la experiencia en Colombia?

La experiencia ha sido muy buena, porque hemos innovado con rutas que no existían, más allá de servicios como Bogotá - Santiago de Chile, al abrir Cali - Santiago de Chile o Cali - Antofagasta o Medellín - Santiago de Chile, que son rutas nuevas.



Nos caracterizamos por abrir conectividad en ciudades secundarias y no solo en las capitales, evidenciando muy buenos resultados. Hemos acercado no solamente a los caleños (a) y paisas (a) con sus ciudades de origen, sino también estamos incentivando el turismo de los chilenos y chilenas para que vengan a conocer Colombia.



Exactamente cuáles son las rutas que están conectando con Colombia

Bogotá - Santiago de Chile, que esperamos que desde la semana (28 de noviembre - 2 de diciembre) entrante volemos diariamente. También estamos operando la ruta Medellín - Santiago de Chile, que retoma operaciones el 13 de diciembre, con tres frecuencias a la semana. También tenemos Cali - Antofagasta, que arrancará desde el 5 de diciembre; y además tenemos y Cali - Santiago de Chile. Son cuatro rutas de distintos puntos de Colombia hacia Chile.

Estuardo Ortiz,CEO de Jetsmart. Foto: Jetsmart

¿Por qué apostarle al mercado colombiano?

El mercado de Colombia lo hemos seguido muy de cerca, lo conocemos bien. Ha sido el mercado de más rápida recuperación después de la pandemia, con indices por encima del 100 por ciento versus los niveles de tráfico previos al covid 19, tanto domésticos como internacionales.



Pero no solamente se trata de la recuperación reciente, sino de una tendencia de muchos años en donde el mercado colombiano continua subiendo su tráfico. Por ejemplo, si lo comparamos con los viajes per cápita que existen en Chile, en Colombia todavía hay espacio de estimulación de mercado y nuestro modelo de negocio es ese: llegar a un mercado para instalar nueva conectividad, ofrecer precios bajos y lograr que gente que no ha viajado en avión o muy poco, lo haga.



¿Cuántos pasajeros han movilizado en Colombia?

Pasajeros volados entre Chile - Colombia, y Colombia - Chile en 2022 han sido de 157.275, pero faltan las cifras de temporada de fin de año.

¿En cuánto están los precios promedio de los tiquetes?

Antofagasta - Cali tenemos tiquetes que arrancan desde 60 dólares por tramo más impuestos. Entre tanto, Bogotá - Santiago, Medellín - Santiago y Cali - Santiago, desde 90 dólares por tramo más impuestos.

¿Cuál es el propósito de solicitarle a la Aerocivil la operación de rutas domésticas?

JetSmart tiene un plan de expansión bien ambicioso. Somos parte de un grupo importante del portafolio de líneas áreas de un fondo de inversión nortemericano que se llama Indigo Partners, el cual comprende líneas como Frontier en Estados Unidos, WizzAir en Europa, Volaris en México, Lynx en Canadá y Cebu Pacific en Asia.



Juntos en el año 2017 realizamos la compra más grande de aviones en la historia de Airbus, que fue de 430 aeronaves, 76 para Jetsmart. La aerolínea tiene en sus contratos firmados 126 aeronaves, de las cuales ya estamos operando 20. Entonces son 106 aviones que vienen de aquí al fin de la década, en un plan para establecer una línea área de bajo costo líder en toda la región.



Por tanto, nuestro plan es de largo plazo que incluya operaciones en Chile, Argentina, Perú y Colombia. Este último se muestra como un mercado de altísimo potencial y geográficamente muy bien ubicado.

¿Para cuántas rutas solicitaron permiso?

Las rutas solicitadas operarían entre 22 aeropuertos (Bogotá, Barranquilla, Apartadó,

Arauca, Armenia, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Cúcuta, Leticia, Montería,

Neiva, Pereira, Pasto, San Andrés, Yopal, Santa Marta, Valledupar, Villavicencio,

Riohacha y Florencia). De las 111 rutas solicitadas, 91 no pasan por Bogotá. Esto con

miras a ofrecer mayor conectividad interegional, como la que Jetsmart brinda

actualmente en Chile, Argentina y Perú.

¿Cuánto tiempo se contempla el plan de expansión?

Desde sus inicios, tenemos pronosticado que Jetsmart necesita entre 10 y 15 años para desarrollarse plenamente. De esta manera estaremos avanzando conforme vaya pasando el tiempo, un crecimiento bien ordenado y constante.



Los colombianos necesitan poder escoger sus rutas y por eso la cantidad de frecuencias que estamos solicitando para tener un portafolio amplio. Esto es un primer paso, el segundo será el proceso de certificación operativa, que se hace de la mano de la Aerocivil, y que en su momento ya hicimos en Argentina, Chile y Perú, así que tenemos experiencia en ese proceso y eso puede durar varios meses, hasta un año.



Este es un inicio importante porque creemos que el mercado está pasando por etapas de cambios y queremos participar de ellos. Sin embargo, vemos con preocupación la saturación de slots en el aeropuerto El Dorado y es importante que se liberen espacios para poder ofrecer más vuelos, más opciones y mejores precios a los colombianos.

¿Las frecuencias domésticas entrarían a operar con la flota de 126 aeronaves?



Claro, esa es la idea. Definitivamente nuestro plan de crecimiento en Sudamérica es bien ambicioso y el plan de flota está ya arreglado. Los aviones son de última generación, que tienen mucho menos emisión de dióxido de carbono por asiento, que tiene un menor consumo de combustible y que utilizan la mejor tecnología en términos de seguridad operacional.





CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

REDACCIÓN VIDA DE HOY

campen@eltiempo.com