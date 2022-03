A Jean Claude Bessudo, presidente del Grupo Aviatur y uno de los empresarios más reconocidos y respetados del país, lo tomó por sorpresa el video de su nieto, Suani Lefevre Bessudo, en el que alardea de haber cometido actos, como jurado de votación el 13 de marzo, que pueden configurar un fraude electoral.



El empresario, que señala que el comportamiento de su nieto es contrario a los principios que le fueron inculcados por su familia y su colegio, considera oportuno que la Fiscalía investigue lo ocurrido y actúe, con todo rigor, a partir de lo que encuentre. En entrevista con EL TIEMPO se refirió a este episodio.

¿Cómo se enteró de lo ocurrido con Suani?

Creo que me llegó a través de mensajes anónimos a los pocos minutos de haber sucedido y realmente no lo podía creer. El día de elecciones, con la responsabilidad de ser jurado y decir semejantes cosas. Increíble.

¿Y cuál fue su reacción?

Obviamente, me tomó por sorpresa; es algo muy inoportuno en este momento de polarización del país.

Dado que es una figura pública y un empresario tan reconocido, la reacción de la gente fue relacionar ese episodio con usted. ¿Qué piensa de eso?

Debo decir, para empezar, que él nunca dejará de ser mi nieto; es inevitable. Lo único que puedo esperar es que la Fiscalía, que anunció una investigación de oficio, proceda y actúe con todo el rigor que señalan las normas, con base en lo que finalmente encuentre. Recuerdo un episodio que le ocurrió alguna vez con el nieto doña Berta Ospina, y la reacción del papá se resumió en una frase en latín: Dura lex, sed lex... "Dura es la ley, pero es la ley".



¿Su nieto se puso en contacto con usted para hablarle del tema?

Sí. Obviamente dice que lo siente mucho y que no midió las consecuencias de la "estupidez" de su declaración.

Suani publicó un nuevo video en redes, ofreciendo excusas por lo ocurrido. ¿Qué opina de eso?

No vi el video, leí el texto que me enviaron. Ojalá sea lo que llamamos 'arrepentimiento sincero'... Y si era una sátira, claramente le salió mal. Era un momento muy inoportuno.

¿Es consciente su nieto de las consecuencias legales que esto puede acarrearle?

Imágenes tomadas del video que Suani Lefevre Bessudo publicó en su cuenta de Instagram. Foto: Captura de pantalla

Creo que eso pudo ayudar mucho a hacerlo entrar en razón y entender que no todo está permitido, que hay límites que no se pueden pasar. Pienso también, desde el punto de vista personal, que necesita algún acompañamiento profesional, por varios motivos.



Hay cosas que menciona en el video que son totalmente contrarias a la educación que recibió en casa y en el colegio, que es el mismo en el que estudié. En el Liceo Francés enseñan con base en principios de libertad, igualdad y fraternidad. No son palabras en vano. Significan realmente lo que postulan.



Por otro lado, pienso que lo que dijo en ese video es totalmente ajeno a la realidad... insisto en que necesita un acompañamiento profesional para hacerlo aterrizar en la realidad y quitarle esa necesidad de alimentar el ego. No sé qué pudo haber sido lo que pasó en su caso. Yo he confiado siempre mucho en los valores del colegio y de la familia.

El caso de Suani no es aislado. Hay muchas cosas que se lanzan y dicen en redes sin reflexión alguna. ¿Qué consecuencias considera que traen estos episodios?

Decían que había un cuarto poder, el de los medios de comunicación... El de las redes sociales sería un nuevo poder. La gente de mi generación es ajena a él. Nosotros no somos, en general, personas que se metan a redes. Yo no tengo claro qué es Instagram, qué es Facebook. No es mi mundo. Me entero de las cosas consultando dos o tres medios de comunicación todos los días, conversando con amigos, y pare de contar. Son mi cordón umbilical con la realidad del mundo. Aviatur tiene un departamento especializado, que se ocupa del manejo y el análisis de redes.

¿Cómo está su ánimo y el de su familia?

Obviamente hubiéramos preferido que no ocurriera. Por más que sea Suani Lefevre Bessudo, todo el mundo lo vincula con mi apellido. Llevo 62 años en el país. Mi familia y yo siempre hemos trabajado con rectitud y decencia. Y ver en las redes que se vincula con fraude electoral, pues realmente no me gusta.

¿En realidad Suani incurrió en los actos que mencionó en ese primer video?

Me parece oportuno que la investigación se haga. Y que sea la Fiscalía la que decida si fue así o no.

¿Qué le deja todo este episodio?

De repente hay un lado positivo: muchos jóvenes, mucha gente, que ven lo sucedido pueden aprender varias cosas sobre esto. La primera, que con los asuntos electorales no se juega, y la segunda, que lo que uno dice siempre tiene que significar algo.



Volvamos a lo básico. Uno de los diez mandamientos es "No robarás"... Y eso no aplica solamente al robo de votos, también a otros aspectos como no defraudar la confianza de la gente. Son valores muy importantes y tenemos que regresar a una Colombia de valores.

Sonia Perilla Santamaría - Viajar EL TIEMPO

