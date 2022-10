Las principales atracciones de las Islas Turcas y Caicos (ITyC) son sus playas espectaculares, calificadas como de las mejores del mundo, pero también su maravillosa barrera de arrecifes, con innumerables sitios para el buceo, sus aguas cristalinas y cálidas.

Hace veinte años pocos sabían dónde se localizaban y actualmente son consideradas uno de los destinos más exclusivos del Caribe, ajeno a las multitudes de viajeros que abarrotan otras islas vecinas, en un entorno hermoso de humedales y temperaturas que oscilan entre los 27 y los 32 grados centígrados, con una mayoría de días de sol durante todo el año.

Este paraíso tropical está a dos horas en avión de Miami (la ruta más práctica si se viaja desde Bogotá, aunque también es posible volar de Santo Domingo) y se ha convertido en unos de los lugares preferidos entre las celebrities.

​

Bruce Willis, Donna Karan y Keith Richards son propietarias de casas en ITyC, mientras que Ben Affleck y Jennifer Garner se casaron en estas islas. Aquí pasaron su luna de miel Eva Longoria y Tony Parker, según informa a Efe Visit Turks and Caicos Islands (VisitTCI), con sede en Providenciales (www.visittci.com).

Además, Julia Roberts, Tom Cruise, Barbra Streisand, Paul McCartney, Britney Spears, Madonna, Donatella Versace, Bill Gates, Hugh Jackman, Michael J. Fox, Kristen Stewart y Mel Gibson disfrutan sus vacaciones en este territorio británico de ultramar.

Uno de los tours más apetecidos es en velero. Foto: Agile LeVin / Visit Turks and Caicos Islands (VISITTCI)

Las ITyC, o Turcas y Caicos, son un territorio compuesto por ocho islas principales y más de 20 islas más pequeñas, con una superficie total de 948 kilómetros cuadrados y 32.000 habitantes. Se sitúan en el Atlántico entre República Dominicana y el archipiélago de las Bahamas, del cual geográficamente forman parte, compartiendo una cultura similar. La moneda de curso legal es el dólar estadounidense.

Como su nombre lo indica, se componen de dos grupos insulares. Las Islas Turcas son las más pequeñas e incluyen Gran Turca, donde viven unas 5.000 personas y donde se ubica la capital, Cockburn Town, que es sede del Gobierno y un centro de cruceros, así como la localidad de Cayo Sal.



Viven del turismo

El segundo grupo, Caicos, de mayor extensión, se compone de la isla Providenciales, el lugar más desarrollado y poblado, y en el que se encuentra el aeropuerto internacional, así como Caicos del Oeste, del Norte, Central, del Este y del Sur.

Los ingresos del archipiélago provienen esencialmente del turismo, específicamente del de lujo, pues tienen unos complejos hoteleros del más alto nivel.

“Hay muchas y buenas razones para visitar estas islas, teniendo presente que carecen de una gran vida nocturna, disponen de un solo un casino, y el alojamiento, la comida y las actividades tienden a ser más caros que en otros destinos tropicales”, señalan en VisitTCI.

“Visitarlas es una experiencia genial a lo largo de todo el año, aunque los meses de febrero, marzo y abril suelen ofrecer la mejor variedad de precios y de clima”, explican a Efe Agile LeVin y Daniel J. LeVin, representantes de esta compañía.

Añaden que una semana es un lapso ideal para disfrutar de los principales atractivos de estas islas, y recomiendan siete experiencias imprescindibles para una primera visita.

1. La playa de Grace Bay

​

​Ubicada en la isla de Providenciales, que es el centro de la industria del turismo en el país. La costa donde se ubica la playa de Grace Bay cuenta con increíbles aguas turquesas y arena blanca y suave. Es una de las mejores playas del mundo y una atracción que no debe perderse quien visite las islas Turcas y Caicos.

Las islas están rodeadas por uno de los mejores sistemas de arrecifes de barrera del mundo, que en conjunto tienen más de 547 km de extensión. Foto: Agile LeVin / Visit Turks and Caicos Islands (VISITTCI)

2. Bucear en la barrera de coral

​

​Las islas están rodeadas por uno de los mejores sistemas de arrecifes de barrera del mundo, que en conjunto tienen más de 547 kilómetros de extensión. Una excelente manera de descubrirlo es a bordo de un barco de buceo, disfrutando de una excursión privada o compartida. La barrera de coral alberga muchos tipos de corales duros y blandos, una gran variedad de peces de colores, tortugas, rayas, tiburones y delfines; y en sus aguas de color azul claro hay vibrantes ‘abanicos de mar’ amarillos y púrpuras, que ondean tranquilamente con el oleaje del océano.



3. El puerto de Mudjin

​

​El puerto de Mudjin, una costa majestuosa en la isla de Middle Caicos, y uno de los lugares más pintorescos del archipiélago, cuenta con una espectacular playa, bordeada por impresionantes acantilados de piedra caliza. En esa zona hay cuevas y unas vistas inolvidables. Se puede explorar también la pequeña isla rocosa de Dragon Cay, que se encuentra a unos 70 metros de la playa principal, conectada al continente por una barra de arena.

4. Half Moon Bay y Little Water Cay

​

Cerca de Providenciales hay varias islas deshabitadas, como Little Water Cay y Half Moon Bay, que son adyacentes entre sí y pueden visitarse realizando un crucero en barco o haciendo kayak o remo desde la cercana área de Leeward. Little Water Cay es un santuario para las grandes y dóciles iguanas de roca de las islas, y también tiene algunas playas pequeñas pero vírgenes en su lado norte. Half Moon Bay cuenta con una hermosa playa de arena blanca en su lado norte, además de tener una exquisita laguna poco profunda en el sur.

Facebook Twitter Linkedin

Actividad de paravelismo. Foto: Agile LeVin / Visit Turks and Caicos Islands (VISITTCI)

5. Volar en ‘parasailing’

​

El parasailing o paravelismo, en el que la persona vuela colocándose un arnés conectado a un paracaídas especial y remolcado por una embarcación, es una actividad divertida y emocionante que se ofrece en la playa de Grace Bay. Al elevarse por encima de las increíbles aguas de la zona, es asombroso ver los resorts, botes, arrecifes y deportes acuáticos, y también “es posible ver delfines, tiburones y rayas águila”, destacan desde VisitTCI.

6. Alquilar un barco para visitar los cayos Caicos

​

Una de las mejores actividades consiste en alquilar un barco para navegar de isla en isla, en un recorrido que combine las visitas a la playa, la práctica del esnórquel y un almuerzo con barbacoa en las blancas arenas costeras, entre otras actividades. Muchas compañías de vuelos chárter que operan en las islas incluyen distintas opciones de embarcaciones, que van desde elegantes veleros hasta amplios yates con muchas comodidades. Existe una gran variedad de lugares para visitar en bote, incluidas algunas islas deshabitadas como Fort George Cay, West Caicos y Water Cay, así como el naufragio en aguas poco profundas del navío carguero La Famille Express.



7. El Parque Nacional Chalk Sound



Pintoresca laguna marina, en el suroeste de la isla de Providenciales, el Parque Nacional Chalk Sound tiene unas aguas turquesas limpias y libres de algas realmente sorprendentes, además de cientos de hermosas islas de piedra caliza, ofreciendo un paisaje natural único.



