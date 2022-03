De acuerdo con la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), por concepto de divisas en turismo al país ingresaron el año pasado 3.102 millones de dólares, un 46 por ciento del monto total registrado en el 2019, antes de que estallara la pandemia.



(Le puede interesar: Esta es la hacienda que inspiró la casa de la familia de 'Encanto').



En el 2020, año durante el cual se mantuvo la mayoría de las restricciones de la movilidad y los viajes por el covid-19, apenas ingresaron al país cerca de 1,4 millones de visitantes no residentes (69 por ciento menos que en el 2019), que dejaron 1.945 millones de dólares.

El año pasado, sin embargo, ese monto tuvo una variación positiva del 59,5 por ciento. El gremio, que llevó a cabo su análisis con base en datos del Banco de la República, señaló además que el cuarto trimestre del año pasado fue el mejor periodo en esta materia.



Durante ese tiempo el país recibió 1.137 millones de dólares, con una reactivación cercana al 60 por ciento, con respecto a la cifra del mismo periodo del 2019. Lo anterior significa que, teniendo en cuenta los 2,1 millones de visitantes no residentes reportados en 2021, el gasto promedio fue de unos 1.461 dólares.



(Además: Machu Picchu o Huayna Picchu?, cuestionan nombre de ciudadela inca).



Paula Cortés Calle, presidenta de Anato, señaló, no obstante, que si bien hay que destacar factores y esfuerzos que han empujado la recuperación del turismo en el país, como la devaluación del peso frente al dólar, la flexibilización de las medidas de ingreso al país, el trabajo articulado con el sector público para la promoción internacional y la recuperación de rutas aéreas internacionales, “todavía falta camino por recorrer y acciones por ejecutar para que más viajeros se interesen por Colombia como su próximo destino” y pueda recuperarse el nivel de divisas alcanzado antes de la pandemia.



Pero el repunte de los casos de covid en algunos países y la guerra de Rusia contra Ucrania ha llevado al sector mundial de viajes a mantener un optimismo cauteloso: “La guerra en Ucrania plantea nuevos desafíos para el entorno económico mundial y trae el riesgo de obstaculizar el retorno de la confianza en los viajes mundiales”, que ya están afectados en Europa, advirtió el Consejo Mundial de Viajes y Turismo.



(También: Turismo mundial siguió mejorando en enero, pero continúa la incertidumbre).



En Colombia, incluso teniendo en cuenta el contexto global, las proyecciones siguen siendo positivas.



José Andrés Duarte, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), considera que la reactivación de la industria nacional, en términos de ingreso de divisas, “fue buena” y destacó que Colombia “ha sido uno de los países con mayor reactivación de turismo receptivo y el que ha liderado en Suramérica”.



Según el último Barómetro de la Organización Mundial del Turismo, el año pasado se reportaron 415 millones de llegadas de turistas internacionales en todo el mundo (una reactivación del 28 por ciento, con respecto al dato del 2019). En Suramérica esta fue solo del 18 por ciento, mientras que la llegada de extranjeros a Colombia en el 2021 cerró en un 38 por ciento con respecto a la del 2019.



Esta dinámica llevó al gremio hotelero a estimar que la ocupación podría cerrar este año en un 56 por ciento, apenas un punto porcentual por debajo de la del 2019.



La recuperación dependerá, en buena medida, de una mayor llegada de turistas. Sobre este tema, el presidente Iván Duque dijo, durante la asamblea de Cotelco la semana pasada: “Tuvimos el año pasado más de dos millones de visitantes no residentes, y vamos a recuperar, antes de mediados del 2023, el número de visitantes que alcanzamos en el 2019”.

Encuentre también en Viajar:

Países sin restricciones por covid donde pueden viajar los colombianos

Colombianos que viajen a México deberán hacer prechequeo a partir de abril