La industria del turismo les apuesta a los viajeros LGBT

En esta etapa de reactivación de los viajes y el turismo en todo el mundo, la comunidad LGBT+ está en la mira de los grandes promotores de la industria, y no es para menos. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), esta comunidad representa alrededor del 10 por ciento del total de los viajeros internacionales, con un gasto anual aproximado de 165.000 millones de dólares.



(Le puede interesar: En el Dorado se abrió punto de vacunación de Compensar contra el covid).

Además, hasta el 2019 (antes de la pandemia) fue el segmento que más creció, globalmente, en términos de turismo.



Un análisis de la firma LGBT Capital afirma que es ampliamente aceptado que esta población cuenta con un ingreso disponible más alto (estima, de hecho, que su poder adquisitivo global bordea los 3,9 billones de dólares anuales) y patrones de consumo favorables al crecimiento: “Distintas investigaciones e informes muestran que estas personas viajan con relativa más frecuencia y por más tiempo, por lo tanto esta población puede claramente superar su ya significativo peso en estudios comparativos y de valor potencial para el consumidor”, señala la firma.



Por aspectos como estos, Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de Procolombia, considera a este segmento muy importante para la reactivación de la industria. Cita los resultados de un estudio hecho por la Asociación Internacional de Viajes LGBTQ+ (IGLTA, por su sigla en inglés), con 6.000 viajeros LGBT, según el cual “el 73 por ciento de los consultados indicó que está planeando viajar este año, siendo julio, agosto y septiembre los meses con mayor intención de viaje”, dice.



Salcedo explica que en estos momentos Colombia está buscando diversificar su oferta para cumplir con las expectativas de los viajeros modernos y poder atraer nuevos segmentos: “Un ejemplo de ello es el trabajo que se está haciendo para fortalecer la oferta para los viajeros LGBT+, un segmento en el que Procolombia ha identificado un gran potencial de cara a la promoción de nuestros destinos y experiencias únicas en productos como city breaks, cultura, lujo, sol y playa, naturaleza y aventura”. E insiste en que los impactos positivos de este turismo van mucho más allá de los beneficios económicos, “de hecho, los destinos que dan la bienvenida a este segmento transmiten una imagen de tolerancia y respeto”.



(Además: Cinco deportes extremos que puede practicar en Colombia).

El 73 por ciento de los consultados indicó que está planeando viajar este año, siendo julio, agosto y septiembre los meses con mayor intención de viaje FACEBOOK

TWITTER

Por cuenta de avances en esta materia, el país está nuevamente nominado en la categoría mejor destino LGBT de Suramérica, en los Premios Mundiales de Turismo, una distinción que ya ganó en el 2018 y en el 2020. “Eso demuestra –dice Gilberto Salcedo– que nuestra oferta es cada vez más variada e inclusiva, y seguimos adaptándola para cumplir con las tendencias y demandas de estos viajeros”.



Se suma el hecho de que Colombia cuenta con avances normativos que la proyectan como un destino incluyente: “En el mundo hay, por ejemplo, algo más de 30 países que tienen matrimonio igualitario, que es el primer derecho básico que se consigue para personas sexualmente diversas; es decir, no es que haya muchas oportunidades en el mundo, y dentro de esos 30 está Colombia. Ese componente de seguridad nos pone en una ventaja competitiva y de seguridad legislativa o de derechos”, explica Felipe Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio LGBT de Colombia.



Adicionalmente, en el país ya hay empresas y tour operadores especializados que se encargan de garantizar buenas experiencias para esta comunidad.



Una de ellas es la empresa Out in Colombia, que ganó el primer reconocimiento Impact Award entregado por la IGLTA.



(También: Tips para empacar su maleta de viaje correctamente, en época de covid).



Los criterios para entregar este galardón se basaron en buscar iniciativas y esfuerzos que fomentan el desarrollo sostenible y responsable del turismo, teniendo en cuenta los pilares de la sostenibilidad: medioambiente, comunidad y diversidad e inclusión. “Si bien tenemos mucho que aprender de países europeos y norteamericanos que tienen más avances en este segmento, Colombia también empieza a ser referente en Latinoamérica”, dice Salcedo.

¿Qué buscan estos viajeros?

Un estudio desarrollado por Procolombia en el 2018 permitió identificar que la población LGBT+ está altamente interesada en conocer sobre la historia y la cultura de los países que visitan a través de la gastronomía y los paseos por las ciudades. Además de hacer compras, tienden a visitar lugares patrimonio y hacer inmersiones en la cultura, teniendo contacto con los residentes locales.



“En Colombia –dice Salcedo–se entiende que pertenecer a esta comunidad no significa que sus experiencias se limitan a la posibilidad de visitar lugares exclusivos para personas LGBT+, por eso nuestra oferta incluye todo tipo de planes y actividades. Básicamente, buscan destinos que les ofrezcan planes que incluyan naturaleza, aventura, historia, cultura y fiesta”.



Los resultados de la encuesta Turismo LGBTI en Colombia, llevada a cabo por la Cámara de Comercio LGBT en septiembre del 2017, entre 585 miembros de esta comunidad, reveló que, en efecto, un alto porcentaje de ellos (65 por ciento) hizo entre dos y cuatro viajes en el último año. El 47 por ciento optó por destinos nacionales, el 10 por ciento por los internacionales, y el 34 por ciento combinó Colombia y el exterior.



En cuanto a los aspectos que tienen en cuenta para elegir sus destinos nacionales, el sondeo confirmó que valoran la vida cultural y artística (58 por ciento); la seguridad, entendida como entornos libres de discriminación (53 por ciento); la gastronomía (50 por ciento), el entorno natural (45 por ciento), la playa (45 por ciento), el nivel de amigabilidad LGBT (42 por ciento) y la escena LGBT (21 por ciento).



(Continúe leyendo: ¿Qué países puedo visitar con cédula de ciudadanía colombiana?).



En cuanto a los internacionales, también tienen más en cuenta para su elección la vida cultural y artística (61 por ciento), la seguridad (52 por ciento), la asequibilidad o tasa de cambio (49 por ciento), la gastronomía (46 por ciento) y el nivel de amigabilidad LGBT (45 por ciento).



Con respecto a destinos nacionales que proyectan visitar, Medellín, Cartagena, San Andrés, Leticia y Santa Marta ocupan los primeros lugares; en cuanto a los internacionales, España, México, Brasil, Estados Unidos y Francia clasifican como los preferidos.



Finalmente, el 77 por ciento de los encuestados afirmaron no haber tenido experiencias negativas en relación con asuntos LGBT durante sus vacaciones.

Facebook Twitter Linkedin

En destinos internacionales, España, México, Brasil, Estados Unidos y Francia clasifican como los preferidos. Foto: Justin Tallis. AFP

Los extranjeros eligen las ciudades

El estudio hecho por Procolombia en el 2008, con base en 503 encuestas y focus group con extranjeros LGBT que estaban de viaje o viviendo en Colombia, encontró que cerca del 80 por ciento está en el rango de edad de 20 a 40 años y que suele viajar con su pareja o con amigos. El motivo principal del viaje son las vacaciones, y sus destinos predilectos son las ciudades capitales, con Bogotá –a la cabeza–.



(Le recomendamos: ¡Es hora de pisar los cayos).



Károl Fajardo, directora del Instituto Distrital de Turismo, explica que para la capital ha sido muy importante este segmento de turistas: “Contamos con una política pública LGBT que nos da el marco normativo para generar acciones al respecto. La ciudad recibe visitantes de países como México, Alemania, Estados Unidos y Francia; el 60 por ciento de ellos vienen de vacaciones”.



De acuerdo con Fajardo, a Bogotá llegan atraídos por su riqueza natural y una oferta cultural de alto nivel, así como por el entretenimiento nocturno. Además, se trabaja constantemente por brindar seguridad y servicio especializado.

‘Los turistas LGBT viajan más que los demás’

Felipe Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio LGBT de Colombia, es uno de los principales dinamizadores de las políticas y acciones en favor de la garantía de derechos para esta comunidad en el país.

Facebook Twitter Linkedin

Felipe Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio LGBT de Colombia. Foto: Archivo particular

¿Qué tan importante es para la industria el turismo LGBT?



Es de trascendental importancia para la recuperación económica, tanto en Colombia como en el mundo. La OMT reporta que estos turistas viajan entre 3,8 y 3,9 veces más a destinos internacionales en un año que el resto de los viajeros. Todas las empresas, incluidos hoteles, aerolíneas, agencias, tour operadores y negocios alrededor de la cadena turística que le apuestan a este segmento tienen casi cuatro veces más oportunidad de generar ingresos. Por eso la OMT, el Viceministerio de Turismo, Procolombia y la Cámara de Comercio LGBT hemos identificado que es necesario priorizar y focalizar este segmento.



¿Qué aspectos de un destino atraen a este segmento?



Hay tres principales que inciden en la mayor decisión de compra cuando una persona, una pareja o grupos de este segmento deciden viajar: seguridad en términos de atención y servicio al cliente incluyente y garantías de que están en lugares libres de discriminación; la legislación de Colombia en materia de derechos LGBT lo ubica como el segundo país más avanzado en la materia en América Latina, después de Uruguay. Esto nos da una ventaja competitiva. El segundo es una oferta competitiva y profesionalizada; como estas personas viajan más veces al año, son expertos y exigentes. Buscan experiencias de viaje de calidad. El tercer factor es la referenciación que buscan de los destinos en páginas, sitios especializados y redes sociales.



¿Qué deben ajustar los destinos para atraer este segmento?



En Colombia, desde esta Cámara y Procolombia, se ha venido trabajando en profesionalizar la oferta con respecto al servicio al cliente o al turista; en este caso, amigable. Desde el 2014, la Cámara empezó a certificar negocios de la industria con el sello friendly visit, que los acredita como espacios libres de discriminación y con personal capacitado para tener trato, lenguaje y prácticas incluyentes con altos estándares.

Encuentre también en Viajar:

Siete planes para viajar al exterior y dejar atrás el encierro

Seis claves para disfrutar la playa de una manera biosegura