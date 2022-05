Entre enero y febrero de este año, el país registró la llegada de 16.634 viajeros extranjeros, que vinieron a participar en eventos, negocios y reuniones profesionales (también conocido como turismo Mice), es decir, un 123,1 por ciento más que los reportados en el mismo periodo del 2021.



(Le puede interesar: Mejoraron los ingresos de las agencias de viajes, pero no el empleo).



De acuerdo con datos de Migración Colombia, con análisis de Procolombia, los viajeros que han ingresado al país para asistir a reuniones de negocios, eventos, convenciones y motivos profesionales provienen, principalmente, de Estados Unidos, México, Perú, España y Brasil. Por su parte, las ciudades de destino que reciben la mayoría de viajeros son Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla.

En este contexto de resultados positivos, ProColombia lideró, el 9 mayo, un encuentro en Washington con representantes de las principales asociaciones de esta industria en Estados Unidos, en donde Colombia ratificó que está posicionándose como un hub regional para la realización de reuniones de negocios, convenciones y eventos. Además, se socializó la estrategia que puso en marcha el país para la recuperación de esta industria.



(Además: ‘El pronóstico es que para 2023 el turismo regrese a las cifras de 2019').



Al encuentro asistieron los principales actores de la industria de reuniones de Estados Unidos, entre ellos Amy Calvert, CEO de Events Industry Council, Sheriff Karamat, presidente y CEO de PCMA; Michelle Mason, presidente y CEO de ASAE Center, Tina Wehmeir, CEO de AMC Institute; Rori Ferensic, de Destination International, y Valerie Sumner de VRS Events, entre otros.



“La industria global de eventos y reuniones contribuye e impulsa la transformación social y económica, y Colombia está demostrando con claridad que desde el Gobierno se reconocer el valor de esta industria. La oportunidad de interactuar con líderes del país, como Marta Lucía Ramírez, Juan Carlos Pinzón, María Ximena Lombana y Laura Valdivieso, demuestra con claridad y transparencia el compromiso del país con la transformación y el crecimiento, a partir de la plataforma de los negocios y eventos”, afirmó Sherrif Karamat.



Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, aseguró que “Colombia tiene todo el potencial y la infraestructura para llevar la industria de reuniones a otro nivel. Los buenos resultados en cuanto a la llegada de turistas son reflejo de la estrategia que pusimos en marcha desde 2020 para apoyar a los empresarios de la industria de reuniones, con campañas como ´Cambia la fecha, no el destino´. Además, el país se ha adaptado a las nuevas tendencias del sector para realizar eventos de forma híbrida y biosegura, sumado a los avances del plan nacional de vacunación y al desarrollo de la infraestructura para ofrecer espacios seguros, certificados con el sello ´Check in certificado, COVID-19 bioseguro´, del Gobierno Nacional.



De acuerdo con un estudio realizado en el 2018 por ProColombia, la industria de reuniones genera en el país más de US$2.450 millones, lo que representa el 22,8% de los ingresos anuales que deja el turismo internacional al país. Según la International Congress and Convention Association (ICCA), Bogotá, Medellín y Cartagena estuvieron entre las principales 10 ciudades del mundo que acogieron el mayor número de eventos en 2019.



(También: Los consejos de un viajero que ha visitado todos los países y el espacio).



“Ha sido maravilloso dialogar con nuestros amigos de ProColombia y autoridades colombianas sobre las tendencias comunes que estamos visualizando a nivel global, como la sostenibilidad, la diversidad, inclusión y equidad, y la necesidad de estrechar lazos para asegurar la recuperación de la industria de reuniones, después de la pandemia”, expresó Michelle Mason, presidente y CEO de The Center For Asociation Leadership, ASAE.



La estrategia de promoción del país como líder regional para la industria de reuniones, eventos y convenciones, le ha dado al Colombia más de 20 reconocimientos internacionales en los últimos 2 años.

Con información de ProColombia

Encuentre también en Viajar:

Las herramientas de Google que facilitan las búsquedas de los viajeros

Easyfly anunció que llegará a 11 nuevos destinos en Colombia