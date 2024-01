El crucero más grande del mundo se alista para zarpar: precios del 'Icon of the seas'

El 'Icon of the seas', de la compañía Royal Caribbean y considerado el crucero más grande del mundo, atracó en la mañana del 10 de enero en el Puerto de Miami (Estados Unidos), desde donde comenzará su temporada inaugural.



El crucero, que tiene 48,5 metros de ancho, 365 metros de eslora y una capacidad para 7.514 pasajeros y 2.350 tripulantes, es la primera embarcación 'Clase Icon', de los nuevos cruceros de Royal Caribbean.



La empresa, con sede en Miami, ha destacado la inauguración del 'Icon of the seas' como uno de los acontecimientos marítimos de 2024, ya que supondrá el estreno de un barco considerado 'Category 6', con el parque acuático más grande en alta mar, con seis toboganes, la piscina más grande en un crucero y 40 conceptos "que redefinen la gastronomía", entre otras novedades con las que cuenta.



Este crucero ha desbancado en tamaño al 'Wonder of the seas', con 20 cubiertas y una capacidad para transportar a casi 10.000 personas entre tripulantes y pasajeros. El buque pesa 250.800 toneladas y su construcción costó unos 2.000 millones de dólares.



El plan más económico, según la página oficial de Royal Caribbean, es de 1.769 euros por persona en un camarote interior. Este paquete incluye un recorrido por Miami, Puerto Costa Maya (México), Roatán (Honduras), Cozumel (México), CocoCay (Las Bahamas), regresando a Miami.



Este mismo plan, pero en camarote exterior, tiene un precio 1.953 euros por persona; con balcón, 2.237 euros; y en suite, 2.940 euros.



Vista del Icon of the seas, el crucero mas grande del mundo. Foto: Efe

¿Cuáles son sus características?

Icon of the Seas fue construido en los astilleros Meyer Turku, en Finlandia, uno de los principales constructores navales en toda Europa, mide alrededor de 365 metros de eslora y pesa unas 250.800 toneladas, asimismo, tiene capacidad de transportar 5.610 pasajeros y 2.350 tripulantes, según CNN.



De igual manera, parte de su innovación a bordo trae consigo el mayor parque acuático a bordo, el cual tiene seis toboganes, siete piscinas y nueve bañeras de hidromasaje. Es así como Royal Caribbean International presenta al Icon como lo último en tecnología en la línea de cruceros, según el citado medio.



Además, este barco posee más de 40 opciones en el menú alimenticio, en sus bebidas y en su entretenimiento a bordo, como karaoke. Incluso tiene una pista de hielo con shows todos los días, teatros, comercios, cafeterías, salas de arcade, siete piletas de natación, canchas de baloncesto y de fútbol, entre otras actividades.



Hay 28 tipos de alojamiento para todos los gustos y grupos familiares o de pareja, por ello, cuando se abrieron las reservas por primera vez, la compañía logró su propio récord de ventas, según el medio The Business Insider.



También, es el primer barco de Royal Caribbean International propulsado por gas natural licuado (GNL) y tecnología de pilas de combustible, energías limpias, según el mencionado medio.

REDACCIÓN VIAJAR*Con información de EFE