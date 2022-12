La aerolínea Iberia anuncio cambios para su sistema de recompensa para sus clientes que viajan desde y hacia América Latina. El objetivo es que sus clientes tengan un proceso más transparente y, al mismo tiempo, incremente la recompensa en las rutas de sus viajeros más frecuentes.

A partir de la fecha su sistema, denominado Avios, comenzará a acumular recomensas en función del importe del vuelo.



Esto significa que cada euro que se invierta, -excluyendo impuestos y tasas- se convertirá en cinco Avios para el caso de los Iberia Plus Clásica, seis Avios para los Iberia Plus Plata, siete para los Oro y ocho Avios para los Iberia Plus Platino, Infinita e Infinita Prime.



Además, los vuelos con destino u origen a América Latina contarán con una ventaja extra: sumarán dos Avios adicionales a su multiplicador. Es decir, un Iberia Plus Clásica en lugar de cinco Avios por cada euro gastado, multiplicará por siete, los Iberia Plus Plata por ocho, los Iberia Plus por nueve y los Iberia Plus por diez.



“Con este nuevo sistema de recompensa, que es más transparente para todos nuestros clientes, vamos a invertir un 22 por ciento más de Avios, lo que esperamos que impulse aún más los niveles de satisfacción con el programa", indicó Silvia Morán, directora de Compromiso con el Cliente.



Entre tanto, Iberia indica además que los servicios adicionales que se contraten para el vuelo, como el equipaje adicional o la selección de asiento, entre otros, también se tendrán en cuenta en el cálculo para otorgar los Avios.



REDACCIÓN VIAJAR