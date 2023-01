Iberia, la aerolínea española, participó la semana pasada en Fitur, la feria más importante de turismo de Europa y que se realiza anualmente en Madrid (España).



En diálogo con EL TIEMPO, Beatriz Guillén, directora de ventas globales de Iberia, explicó los planes de la compañía en Colombia.

¿Por qué Colombia es un mercado importante para Iberia?

El mercado colombiano siempre ha sido superatractivo, no solamente por la diversidad, sino porque también no todo se centra en Bogotá, es decir, tienen ciudades suficientemente grandes por fuera de Bogotá, lo cual no lo tienen muchos países. El mercado colombiano creció mucho, al pasar de representar en cada vuelo un 20-30 por ciento del mercado en prepandemia a un 50-55 por ciento en pospandemia. Nos damos cuenta de que viajar a Europa ya no es inalcanzable.

De hecho, anunciaron que incrementarán sus frecuencias de Colombia a España...

Así es. A partir de junio (de 2023) serán 18 vuelos semanales con miras a llevar tres frecuencias diarias a final de año, pero de momento la aerolínea operará dos vuelos diarios, y un tercero los lunes, miércoles, viernes y domingo.

¿Cómo ha sido la ocupación de Iberia después de la pandemia en el mercado colombiano?

En Colombia la ocupación ha sido superior en pospandemia que en prepandemia. En promedio operábamos con una ocupación de un 84 por ciento, que era alta. Y ahora en la pospandemia, con dos vuelos diarios, cerramos el 2022 con un 87 por ciento. Es una ocupación bastante buena y bastante alta para este mercado, y por eso decimos hay que poner una tercera frecuencia. Generalmente, por encima del 85 por ciento ya se considera un vuelo lleno, lo que significa que hay demanda. Y es una tendencia que se evidencia en ambos lados.

(Lea además: La apuesta de Colombia en Fitur 2023, la feria internacional de turismo).

Beatriz Guillén, directora de Ventas Globales de Iberia.

¿Cómo así?

Colombia ha hecho un muy buen papel para consolidar su marca turística por fuera y hay muchos países de Europa que ya ven a Colombia como un destino top para vacacionar. Nosotros hemos estado hablando con la gente de turismo de Cartagena, por ejemplo, viendo cómo podemos incentivar el destino en nuestros mercados europeos.

¿Han identificado por qué los colombianos están buscando a España como destino para vacacionar?

Yo creo que es un cambio de destino diferente a Estados Unidos. Nosotros hemos hablado con muchas agencias, y nos decían que Europa estaba en un quinto lugar de preferencia y Estados Unidos ocupaba los primeros cuatro. Ahora esa tendencia está cambiando. También es cierto que hay una comunidad colombiana cada vez más grande en Europa, y ese intercambio de visitar a familiares y amigos es un mercado cada vez mayor.

Recientemente lanzaron al mercado un nuevo avión, ¿cuáles son sus características?

Tenemos tres versiones del A350. Las dos primeras son aviones más espaciosos y desde el punto de vista de sostenibilidad consumen entre un 30 y 35 por ciento menos de combustible. Y la versión más nueva, que es el A350 Next y que está volando a Colombia desde diciembre del 2022, es espectacular.



Tiene una mejora en el asiento, pues tiene una pulgada más de ancho porque el fuselaje del avión es más delgado. Entonces la cabina es más grande, lo que permite que los asientos y las sillas también lo sean en la sección economy. Además, en business tenemos un producto totalmente renovado, en el que los pasajeros tendrán una puerta que se cierra y genera más privacidad.



Por otro lado, el ruido para el pasajero es menor y por lo tanto la sensación de jet lag disminuye. Es un avión más grande, moderno y muy cómodo para viajar. La idea es actualizar constantemente nuestros servicios de cara al cliente.

(Lea también: Fitur: Las curiosidades de la feria de turismo más importante del mundo).

La concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo (d) durante la presentación este miércoles del nuevo Airbus A350.

¿Qué características se ofrecen en la cabina business?

Tenemos un asiento que se hace cama, de dos metros aproximadamente. Ofrecemos un producto gastronómico de muy alta calidad, de muy buenos vinos. También tenemos la clase premium economy, un producto relativamente nuevo que lanzamos en el 2018 y está empezando a conocerse en Latinoamérica. Tiene asientos más grandes y son menos por fila. Es un asiento que se reclina casi siete pulgadas más y, encima, tiene un reposapiés, lo que significa que puedes descansar mejor. Además, ofrecemos audífonos con cancelación de ruido y una pantalla más grande que economy. De hecho, el precio no es tan diferencia de esta última sección.

¿En cuánto se diferencia?

El porcentaje depende de la temporada, pero pueden ser 200 o 400 euros más.

