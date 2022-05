Casi 7.000 empleados de vuelos y aeropuertos de la aerolínea española Iberia lucen desde esta semana el nuevo uniforme en los más de 140 destinos en 43 países a los que vuela este compañía.



La creación de la nueva colección estuvo en manos de la diseñadora catalana Teresa Helbig quien parte de la sastrería clásica para crear unos uniformes livianos y modernos y atemporales. Es una propuesta sobria, elegante y funcional, "que representa un equilibrio natural entre las señas de identidad de la diseñadora y la actual imagen de la aerolínea que culmina, con este icónico elemento, el proceso de renovación de marca que inició en 2013", dice el comunicado de la compañía.



La diseñadora se ha inspirado en los valores de Iberia: cercanía, vanguardia y vocación de servicio Foto: Iberia

La colección une artesanía, alta costura y materiales de vanguardia para lograr prendas de uso diario y común para los empleados tanto de vuelo como de aeropuertos.



Con el nuevo uniforme, Iberia remarca su imagen renovada y actual, y reafirma su compromiso con la moda española y con el talento de creadores. Gema Juncá, directora de Marca & Marketing de Iberia dice que “el nuevo uniforme es una pieza clave de nuestra marca, una seña de identidad que refuerza nuestra apuesta por la moda y los valores de la cultura española. Queremos que nuestros empleados se sientan orgullos de lucirlo y de representar a Iberia”.



La colección reúne una veintena de prendas como vestidos, faldas, pantalones, blusas, abrigos y complementos como bufandas, corbatas, bolsos o guantes, en una clara apuesta por un estilo elegante, práctico y vanguardista, realizados en tejidos de calidad y máxima funcionalidad.

Como novedades, el uniforme incorpora -además del zapato clásico en tacón alto y medio- los zapatos bajos (sin tacón) y una pieza tan actual y funcional como son las zapatillas deportivas, junto con el chaleco de plumas como alternativa al abrigo masculino y un nuevo diseño en el cuello de las prendas de punto que incluye un detalle corporativo en la manga para aportarle energía al look.



La gama cromática de la colección se ciñe a los tonos azul marino, el crudo y los colores identificativos de Iberia: el rojo y el amarillo. Para el diseño de esta colección, la diseñadora se ha inspirado en los valores de Iberia: cercanía, vanguardia y vocación de servicio.



Uno de los principales retos ha sido el de adaptar el concepto creativo de la alta costura a la producción en serie y a las necesidades de los diferentes perfiles y necesidades del puesto de trabajo de los empleados que lo vestirán. “Quiero que se sientan guapos, favorecidos, empoderados y orgullosos de llevarnos”, señala Helbig.

La gama cromática del uniforme se ciñe a los tonos azul marino, el crudo y los colores identificativos de Iberia: el rojo y el amarillo Foto: Iberia

En su propuesta prima sobre todo la estética y el diseño, buscando el equilibrio entre funcionalidad y belleza. “Hemos creado esta propuesta desde la emoción, porque volar y diseñar se parecen mucho: ambos tratan de materializar sueños. No hemos pensado en estas piezas como meros uniformes, sino como prendas que, además de ser cómodas y funcionales, sean favorecedoras y mantengan su estilo y elegancia con el paso de los años”, recalca la diseñadora.



Teresa Helbig -todo un referente de la moda española- es la primera mujer en diseñar el uniforme de Iberia y se suma a la lista de diseñadores —Pedro Rodríguez, Manuel Pertegaz, Elio Bernhayer, Alfredo Caral y Adolfo Domínguez— que desde el año 1952 hasta el 2022 han puesto su know how a disposición de la aerolínea para la creación de sus uniformes.La aerolínea ha querido que el estreno “en el aire” de los uniformes coincida con el lanzamiento de una renovada propuesta gastronómica a bordo de todos sus vuelos.

