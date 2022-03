Si era uno de los que planeaba viajar a Ibagué para ver a algunos de sus artistas favoritos en el Jamming Festival pero ya no tiene plan este fin de semana, no tiene por qué perder sus pasajes o lo gastado en hospedaje.



Mientras espera tener más información sobre si se aplazará el Jamming o si se cancelará de manera definitiva, Ibagué sigue siendo un destino en el que puede visitar lugares hermosos que no conocía antes.

De acuerdo al portal de turismo ‘Tripadvisor’, en EL TIEMPO le compartimos y recomendamos planes que puede hacer en Ibagué en su paso por la capital tolimense.

Cañón del Combeima

En este hermoso paraje podría verse rodeado de frailejones, seguramente familiares del famoso frailejón Ernesto Pérez. Puede partir de la Plaza de Bolívar de Ibagué y hacer una caminata de 18 kilómetros, y al llegar a la cima del cañón podrá apreciar el recorrido del río Combeima.



(Le puede interesar: Jamming Festival: ¿quién es Alejandro Casallas, el responsable del evento?).



Allí puede ir al Mirador los Sauces y tomar hermosas fotos con la vista panorámica que se puede apreciar desde allí. También puede ir a la cascada La Plata, en las riberas del Cañón de Combeima.

Puede recorrer vistas hermosas por esta ruta. Foto: Imagen compartida en Tripadvisor.

Si le gustan los deportes extremos, puede ir a las zonas de escalada en la proximidad de la Cascada El Secreto.



También puede atreverse a las expediciones al Nevado El Tolima, por la ruta occidental le permitiría hacer un trayecto menos exigente y descender en Salento, Quindío. Podría visitar dos hermosos poblados en un solo viaje.



(En contexto: Jamming Festival: ¿a qué sanciones se exponen por aplazamiento del evento?).



Para los que van con adolescentes, la página oficial del Gobierno de Ibagué propone visitar el Parque Ecoturístico y Extremo Yaguare.



Allí hay canchas de paintball, parques de cuerda (incluyendo una tirolesa) y hasta muros de escalada para principiantes.

Festival Nacional de la Música Colombiana

En la llamada capital de la música se está celebrando el trigésimo sexto Festival Nacional de la Música Colombiana. Los conciertos empezaron desde el martes 15 de marzo, pero aún se puede disfrutar de dos días de música el 19 y 20 de marzo.



Varios de los eventos tienen entrada gratuita, con la excepción de la premiación y clausura del festival el domingo en la tarde.

Información que puede ser útil para todxs aquellxs que ya están o van en camino a Ibagué 🇨🇴



Este fin de semana continúa el 36vo Festival Nacional de la Música Colombiana en esa ciudad. Aquí la programación 👇🏻 pic.twitter.com/9CyYfqi8Ge — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) March 18, 2022

Si le interesa pasar un buen rato tomando cocteles con amigos puede visitar algunos bares de la ciudad. En Tripadvisor, recomiendan Estancomodos Bar y El Tereque Bar con excelentes calificaciones de los visitantes.

Planes para los que quieren descansar

Tal vez el sobresalto de tantos cambios en el Jamming Festival lo agotaron y lo que desea es poder tomarse unos días de calma.



Si usted es una de esas personas, puede aprovechar su paso por Ibagué y conocer el Jardín Botánico San Jorge o la Reserva Natural de Orquídeas del Tolima.



(Antes de irse: Reino Unido eliminará esta semana normas pandémicas sobre viajes).



La biodiversidad en estos lugares le puede brindar calma después de tanta confusión con respecto a qué artistas vendrían y la eventual cancelación del Festival.



También puede pasar por las Cascadas de Payandé y refrescarse con sus aguas. Recuerde que todo turismo en zonas naturales debe proteger la diversidad de las zonas, así que evite dejar basura o comer en los lugares que visite.

Puede disfrutar de relajantes caminatas en el Jardín Botánico. Foto: Compartido por usuarios en Tripadvisor

Si a usted le gustan los espacios religiosos puede visitar la Catedral Primada de Ibagué en el centro de la ciudad.

