2.500 hoteles no pagarán más impuesto del 9 % según la Corte

La Corte Constitucional emitió el fallo sobre la demanda que la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) presentó contra un parágrafo del artículo 100 de la ley 1819 de 2016, el cual había revertido el beneficio de los hoteles de estar exentos del impuesto a la renta.

Después de un proceso jurídico de varios años que venía adelantando el gremio hotelero, la alta corte respaldó la demanda que alegaba “un cambio de reglas de juego” contra inversionistas del sector hotelero.



La razón: varios de ellos se habían acogido a la exención total del impuesto que la Ley 788 de 2002 ofrecía, hasta que en el 2016, a raíz de la reforma tributaria, cambiaron las condiciones para esas edificaciones construidas entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2017, gravándolas con un impuesto del 9 por ciento.



El gobierno en su momento, según Gustavo Adolfo Toro, director ejecutivo de Cotelco, “contestó que estos hoteles ya estaban pagando el CREE, que era un tipo de impuesto de renta de 2012 con otro nombre, desde nuestra opinión, para no respetar los beneficios tributarios de algunos sectores, y que no veían problema en que pagaran otro. Con eso se burlaron, pero no había posibilidad de demanda”.



Por esa razón, Cotelco demandó esa iniciativa que había nacido en la reforma tributaria de 2016, argumentando que el Estado vulneraba la buena fe y la confianza legítima. “Las empresas que hacen inversiones creen que les van a respetar la palabra. No puede ser que les cambien las reglas de juego”, aseguró Toro.



Con esta decisión, esos hoteles que ya tenían situación consolidada, es decir que contaban con reconocimiento, certificación, acreditación y que ya habían entrado en operación para el 31 de diciembre de 2017, pasan a recuperar la exención original.

Durante el tiempo que duró la medida, las inversiones superaron unos siete billones de pesos que estuvieron reflejados en la construcción de 46.000 habitaciones y en la remodelación de otras 26.000.



Así, de los 8.700 establecimientos hoteleros que hay en el Registro Nacional de Turismo, 2.500 se verán aliviados con este fallo.



"Los hoteles pueden presentar la corrección de su declaración de renta y alegar la decisión de la Corte. Por otro lado, si ya hubo requerimiento de la Dian, ya no se puede corregir y tocaría demandar para que le devuelvan lo necesario o para que le abonen", recalcó Toro, quien también cree que esta decisión es un precedente sobre la estabilidad y la confianza jurídica.