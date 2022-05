Para poder cumplirles a los comensales la promesa de encontrar excelente calidad y una experiencia única e integral en los restaurantes de los Hoteles Estelar en todo el país, fue necesario transformarlos desde adentro, y no solo desde la carta. Esa estrategia, que nació en medio de la pandemia, se cuenta desde su nombre mismo: la Ruta de los Sabores.



(En contexto: Un recorrido por los sabores con personalidad de Estelar).



Con la idea de compensar los bajos alojamientos registrados en esa etapa, surgió la idea de fortalecer sus restaurantes para atraer a clientes externos en cada ciudad, y no solo a los huéspedes.

Facebook Twitter Linkedin

La deliciosa pizza de la Pizzería Estelar, en el Hotel Intercontinental de Cali. Foto: Cortesía: Hoteles Estelar

Se propuso entonces darles personalidad propia para desligarlos del modelo hotelero. Para lograrlo, Manuela Albir Sarmiento, directora de Desarrollo e Innovación de la cadena, lideró un equipo que, en primer término, hizo una profunda investigación del entorno en el que se ubican cada hotel y sus restaurantes, sus necesidades, los gustos gastronómicos y la cultura. Los resultados se cruzaron con el diagnóstico de lo que se tenía. Y de ese modo empezaron a perfilarse los cambios.



(Además: Turismo generará 5,5 millones de empleos en A. Latina, en la próxima década).



Santiago Victoria, coordinador de Alimentos y Bebidas, cuenta que, antes de implementar la estrategia, sus “restaurantes servían comida internacional y brindaban en general buen servicio y calidad, pero carecían de una identidad propia que les permitiera marcar la diferencia”.



Con este perfil en la mano, comenzaron con las adecuaciones y los ajustes. “Se hizo una gran inversión en factor humano, que incluyó la búsqueda de asesorías externas y capacitación para todos los involucrados en el área de alimentos y bebidas, con el fin de brindar el mejor servicio”, dice Santiago Victoria.

Las cartas y la cocina se transformaron para ofrecer propuestas gastronómicas acordes al tipo de hotel y a las necesidades de cada ciudad, “en este aspecto ha sido clave el trabajo con los proveedores de nuestras materias primas e ingredientes. En cada ciudad identificamos a los mejores”, dice.



(También: Los consejos de un viajero que ha visitado todos los países y el espacio).



Se puso especial cuidado en la estandarización de las recetas, de modo que los comensales puedan disfrutar el mismo plato que ofrecen, por ejemplo, el restaurante Tonnarello de Bogotá y el de Ibagué.

La coctelería, de corte vanguardista, se integró al nuevo concepto teniendo en cuenta la carta de los restaurantes y los sabores locales. En Cali, por ejemplo, los cocteles están más enfocados en la caña de azúcar y en sabores regionales como el lulo, el coco y el maracuyá.

Facebook Twitter Linkedin

Acento Restaurante Bar, del Hotel Intercontinental de Cali. Foto: Cortesía: Hoteles Estelar

Por supuesto, el look de cada uno de estos espacios es fundamental. Manuela Albir cuenta que el cambio en ambientación ha sido muy importante y va de la mano con los ajustes a las cartas y la coctelería.



“Nuestros restaurantes –explica Manuela– estaban hechos pensando en el desayuno, que está incluido para los huéspedes. Aún tenemos bufé, pero ya no es el protagonista. Los ambientes fueron rediseñados para que fueran más íntimos y agradables; reorganizamos las mesas, mejoramos la iluminación e introdujimos barras, en las que hoy se sientan nuestros comensales a comer cómodamente”.



Y agrega: “Con todos estos cambios logramos, por ejemplo, que cuando la gente ingrese no sea evidente que se trata del restaurante de un hotel”.



(Continúe leyendo: Lista de los mejores nuevos hoteles del mundo incluye a uno de Colombia).



Cerca de 12 restaurantes de la cadena ya han pasado por esta transformación, que está atrayendo a una multitud de nuevos clientes. Así lo explica Claudia Méndez, directora corporativa de Mercadeo y Ventas de Hoteles Estelar: “La estrategia de la Ruta de los Sabores, implementada en marzo, apalancó el crecimiento de nuestros nuevos ambientes entre los que se encuentran Maki Bar, Tonnarello, Plaza Café, steak House, Origen, La Pizzeria Estelar, Gare 93 y los sky bar ubicados en Medellín y Cartagena, superando las ventas del primer bimestre de este año en un 26 por ciento".



De acuerdo con Manuela Albir, el objetivo es lograr que para finales del 2023, todos los restaurantes de la cadena hayan pasado por el proceso y estén integrados a la Ruta de los Sabores.

Encuentre también en Vida:

Pueblear en Antioquia: qué hacer en Marinilla, La Ceja y Carmen de Viboral

Los mejores lugares para hospedarse en Colombia, según Booking