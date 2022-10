La turbulencia en el sector hotelero está mermando. Aunque a inicios de 2021 se alcanzaron a perder más de 140.000 millones por cancelaciones de reservas debido a la pandemia, hoy se observa que el sector pasa del rezago a consolidar una recuperación.

Y así lo demuestran las cifras. Según el viceministerio de Turismo, el producto interno bruto (PIB) de la rama de alojamiento y servicios de comida se ubicó en el segundo trimestre de 2022 en 11,1 billones de pesos, el mejor comportamiento para este periodo observado en toda la serie histórica. En el total del PIB, esta rama representó para el periodo mencionado el 4,67 por ciento.



De acuerdo con el Dane, en los primeros trimestres del año, el sector de alojamiento y servicios de economía generó 21.332 billones de pesos al PIB y el de transporte, 22.925 billones, 1.593 millones de diferencia.



Entre tanto, a corte de junio del 2022, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) detalla que la ocupación hotelera cerró en 60,2 por ciento superando en 4,89 puntos porcentuales al mismo mes del 2019 y 19,7 por encima que el 2021, año que culminó con 40,8 por ciento.



El gremio observa con buenos ojos esta recuperación y afirma que se trata de una "señal positiva" luego de una pandemia que "devastó" al sector turismo. "Esperamos que el Gobierno del presidente Petro la entienda y que nos ayude a darle continuidad a las opciones que estamos generado para responder a unos compromisos financieros que se tuvieron que asumir por la pandemia", advierte José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco, en entrevista con este diario.

La recuperación del sector hotelero –detalla Duarte– se explica por tres factores: suspensión del IVA para los servicios de hotelería y turismo (decretado durante la pandemia y extendido hasta el 2022), el plan de vacunación (30’082.571 de colombianos tienen el esquema complejo de vacunación) y la conectividad área "que se está recuperando".



Para el presidente de Cotelco la exención del IVA "se debe mantener por dos años más, porque nos permitirá darle continuidad al turismo que se sigue recuperando y que se está enfrentando a la inflación". En reuniones con el Gobierno Nacional, el gremio le ha explicado al Presidente "la urgencia" de continuar con dicha medida.



De hecho, en las últimas semanas Paula Cortés Calle, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, advirtió que "no hay incentivo para el turismo con la reforma tributaria”, porque "no se vieron incluidos los alivios para los viajeros en cuanto a la adquisición de paquetes turístico".



EL TIEMPO consultó con el Ministerio de Hacienda sobre estos comentarios, pero no se recibió respuesta.



Las ciudades con mejor ocupación

Las ciudades que lideraron los porcentajes de ocupación hotelera fueron: Cartagena, Antioquia, Tolima y Alto Magdalena, Bogotá, Atlántico, Risaralda, Magdalena, Santander, Casanare y Huila, destinos que registraron un incremento en comparación al mes de mayo del año 2019 a excepción de Caldas y Nariño.



"Se detalla que en Antioquia, Atlántico, Barrancabermeja, Cartagena, Casanare, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Alto Magdalena se logró una variación porcentual en ocupación positiva mayor a cinco puntos porcentuales respecto a 2019, lo que demuestra una reactivación por motivaciones de ocio, recreación y aventura", cuenta Cotelco en su análisis.

'Boom' hotelero

Un reporte entregado a EL TIEMPO y basado en el Registro Nacional de Turismo (RNT) –registro público en el cual deben inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia–, señala que hasta agosto de 2022 se realizaron 11.776 inscripciones RNT de hoteles en el país, lo que significa un total de 436.478 de camas.



Los datos, detalla el reporte, representan una variación de 5, 14, 17 y 8,66 por ciento al comparar con los valores de 2021 (11.160), 2020 (10.314) y 2019 (10.837), respectivamente.



Las estadísticas hacen parte de la subcategoría hoteles (desagregación de la categoría establecimientos de alojamiento) y fueron entregadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Dane.



La mayoría de los registros de los hoteles se encuentran distribuidos en ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cali y Bucaramanga. Destinos, de hecho, que coinciden como las más visitadas por los turistas extranjeros entre enero y julio del 2022, según ProColombia y Migración Colombia.



"Por otro lado, de acuerdo con el Censo de Edificaciones del Dane, el área total de obras culminadas de hoteles para el primer semestre de 2022 en ciudades principales fue de 40.526 metros cuadrados, lo cual presentaría una variación del ocho por ciento con respecto al primer semestre del 2021 (32.128 metros cuadrados)", exponen las cifras conocidas por EL TIEMPO, indicando también que el año 2021 culminó con un total de obras de hoteles de 73.082 metros cuadrados.



Movich Cartagena. Foto: Movich

En cuanto a áreas en proceso de construcción en el primer semestre de 2022, el reporte afirma que se tiene un total de 77.873 metros cuadrados, que representaría un incremento del 15 por ciento con respecto a la información del primer semestre del 2020 (67.587 metros cuadrados).



Las inscripciones de hoteles al RNT reflejan hasta el momento un incremento del cinco por ciento entre 2021 y agosto de 2022. El número no es menor, ya que hace falta determinar el comportamiento de esta tendencia durante los últimos cinco meses del año, que, según los analistas, es probable que continúe en aumento.



"Dentro de los procesos de mejoras del Registro Nacional de Turismo hacemos énfasis en el fortalecimiento de los datos, estos procesos se encuentran en actualización", señala el viceministerio de Turismo.



Precisamente, para entender las razones de este crecimiento, EL TIEMPO habló con Arturo Bravo, viceministro de Turismo, y explicó que las cifras responden a la diversificación de un sector que se afectó por los cierres ocasionados por la pandemia.

"Colombia todavía tiene un gran potencial de crecimiento, pero no está 100 por ciento captado. Cuando uno mira las cifras en 2019 son más de cuatro millones de turistas extranjeros, una cifra mínima para un país que tiene un gran potencial. Hay una oportunidad enorme y un vacío de mercado que es posible llenar. Además, existen nuevos destinos que están incursionando en distintas ofertas, porque no solo es el apoyo del Gobierno Nacional, también desde los gobiernos locales", dice Bravo.



Y agrega: "las personas del sector están trabajando en el cambio de turismo de negocios –uno de los que más afectados– al turismo vacacional. Por ejemplo, en Bogotá se está haciendo todo un esfuerzo y lo hemos visto con captación de eventos internacionales, como todos los conciertos que se están realizando. La gente está incursionando en el turismo de cultura e incluso de bodas, entonces se está evidenciando una diversificación de los segmentos para encontrar nuevas posibilidades de turismo y eso requiere una oferta de alojamiento".

¿Por qué invertir en Colombia?

¿Por qué seguir invirtiendo en Colombia? Esa fue la pregunta que este diario le realizó a varias cadenas de hoteles, que recientemente abrieron sedes en el territorio nacional.



"Es un destino de gran belleza natural con paisajes de playa, ciudad y montaña; variada gastronomía y gente cálida, como dice su eslogan "el país más acogedor". Aunado a esto cuenta con excelente conectividad aérea y disponibilidad de servicios para responder a la demanda de los diferentes perfiles de viajeros y las tendencias que van cobrando fuerza", afirma Ricardo Caló, vicepresidente de Operaciones de Centro y Sur América de Marriott International.



En febrero de este año, Marriott International dio la incursión de la marca Fairfield by Marriott en el país con la apertura de Fairfield by Marriott Medellín Sabaneta, y más recientemente, en agosto, se dio la apertura de Barranquilla Marriott Hotel.



El hotel es una propiedad con 191 espaciosas habitaciones y nueve suites, dos restaurantes y un bar, entre otros espacios. "Actualmente en Colombia contabilizamos 19 propiedades y están presentes 10 marcas de las 30 que componen el portafolio de Marriott International. De cara al futuro, evaluamos la apertura de hoteles, tanto de propiedades bajo marcas que ya operan en el mercado como la incorporación de otras”, adiciona Caló.



Por su parte, Óscar Jaime Restrepo, director regional para Colombia y Ecuador de NH Hotel Group, indica que el 'boom hotelero' es una deuda que la pandemia le dejó al país. "En 2019 y 2020, Colombia era uno de los destinos turísticos más atractivos para los viajeros internacionales. De hecho, el país ganó varios reconocimientos en los World Travel Awards del 2020, premios que se entregan a los mejores referentes del turismo por regiones. Hoy por hoy, el país se está reactivando y es reconocido por su nivel gastronómico y cultural", dice Restrepo.



La seguridad, señala el ejecutivo, ha sido otro factor determinante para posicionar a Colombia como destino turístico. "El país dentro de América Latina era un destino que por situaciones de inseguridad no era muy solicitado, pero hoy por hoy todos los tour operadores lo están vendiendo dentro de sus circuitos turísticos de América Latina. Es decir, a ciudades y países como Ciudad de México, Cancún, República Dominicana, Perú y Argentina, también se les está añadiendo Colombia", reflexiona.



NH Cali Boulevard del Río Foto: Hoteles NH

Bajo este panorama, NH Hotel Group decidió abrir recientemente su hotel número 14 en Colombia. El edificio en el que se encuentra el hospedaje fue construido en 1944 y se está en proceso de ser patrimonio histórico. Está ubicado en el barrio Centenario, al norte de la ciudad de Cali. Cuenta con 48 habitaciones, restaurante, bar, gimnasio, parking, y sala de reuniones con capacidad para aproximadamente 20 personas.



Como lo mencionó el viceministro Bravo, la diversificación fue la clave para que el sector se recuperara. Y un ejemplo de ello son los hoteles Movich, una compañía que nació en 2012 con el 70 por ciento de enfoque corporativo y 30 por ciento de turismo.



"En la pandemia nos adoptamos a una nueva realidad, logramos capitalizar nuevos productos y voltear nuestro mercado. Hoy cerca del 75 por ciento de nuestros clientes son de turismo y 25 por ciento corporativo. Esto ha logrado mantener nuestros ingresos más estables: nuestro mejor año fue el 2019, con 115.000 millones de ingresos; el 2021 logramos 77.800 millones; y hoy, al primer semestre, ya facturamos 64.000 millones de pesos, superando el ebitda del 202", explica Juan Fernando Stozitzky Otálora, vicepresidente financiero de Movich Hotels.



El crecimiento, dice el ejecutivo, responde a la implementación de nuevas ofertas, como planes todo incluido, habitaciones en donde el cliente compra lo que desea, experiencias asociadas a deportes, entre otras.



Sin embargo, advierte que hay retos que afrontar. "Tenemos que ver cómo se comportará el mercado cuando se restablezca el IVA el próximo año, que será del 20 por ciento. Además, el país debe seguir desarrollando una infraestructura hotelera que permita captar más turistas, mejorar la conectividad área y los aeropuertos; y, muy importante, capacitar al personal. Hoy se necesita personal de servicio, porque luego de la pandemia es difícil conseguirlo", agrega Stozitzky.



Actualmente, Movich cuenta con ocho hoteles distribuidos en Cartagena, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Pereira y Cali, representados en 1.314 habitaciones.

Barranquilla Marriott Hotel Foto: Marriott

En el extranjero

Al cierre de 2022, ProColombia estima que Colombia recibiría más de 3’100.000 turistas extranjeros, luego de que entre enero y julio del presente año han ingresado 2’382.768 de visitantes no residentes. Aunque el pronóstico es positivo, todavía está lejano a las estadísticas registradas en 2019, cuando entraron 4'530.574.



Gilberto Salcedo, vicepresidente de la entidad, afirma que la manera de viajar cambió y ahora los turistas quieren experiencias más largas y asociadas al medioambiente y a la sostenibilidad.



"Hoy en día, y según lo que está sucediendo a nivel global, es buscar nichos e incluso ir hacia una microsegmentación. Por ejemplo, nichos en turismo náutico, LGBT, en turismo de aventura y de naturaleza, que también hay unos espacios empresariales especializados. Y allá estamos abriendo nuestra actuación porque creemos que es allí en donde encuentras lo que ofrece Colombia en sus principales activos como naturaleza y cultura. También buscamos a ese viajero de alto gasto y prueba de ello es que hoy estamos teniendo menos tráfico, pero mayor generación de divisas", afirma Salcedo.

¿Y la hotelería informal?

A finales del año pasado, el gobierno del expresidente Iván Duque fijó vía decreto nuevas medidas para los operadores de plataformas tipo Airbnb en Colombia. Según los ajustes, este tipo de herramientas tecnológicas deben exigirle a los prestadores de servicio de alquiler el RNT. En su momento, la decisión fue celebrada por las agencias de viaje y hoteleros en la búsqueda de un sector más equilibrado.

Sobre este punto, José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco, dice que hay dos retos importantes: "uno, debemos determinar cómo verificamos quiénes se están postulando para su RNT bajo una categoría de prestador y que sea realmente un prestador. Y dos, las ofertas turísticas también están las redes sociales y WhatsApp y que necesariamente no tienen Registro Nacional de Turismo. Obligar a través de la plataforma que lo tenga es un buen paso, pero todavía queda un gran cumulo de actores que están prestando servicios de alojamiento y hospedaje que no tienen el compromiso del pequeño y mediano empresario que decidió constituir su empresa".



Advierte, sin embargo, que la competitividad es importante en el sector, "en un mercado que genere calidad, precio y servicios para lograr que el huésped regrese. Eso es importante porque necesitamos proteger el destino y garantizar oportunidades laborales en los territorios".



La plataforma Airbnb presentó recientemente los principales hallazgos del estudio realizado por Oxford Economics sobre su impacto económico en Colombia. De acuerdo al análisis, el gasto de los huéspedes que reservaron espacios compartidos en la plataforma en el país durante el 2021 (excluyendo los gastos en alojamientos) fue de 899 millones de dólares, equivalente al 14,7 por ciento de la actividad turística directa total en ese año.



Dicho gasto de los huéspedes que reservaron sus estadías a través de Airbnb tuvo los siguientes efectos directos en la economía colombiana: aporte de 554 millones de dólares al PIB, 64.000 empleos respaldados por los gastos de los huéspedes en Colombia y cobertura de 274 millones de dólares en sueldos, salarios y otros ingresos laborales en una variedad de sectores, afirma el análisis.



A tres meses de culminar el año, los expertos se muestran optimistas frente a la recuperación del sector. Prevén una estabilización del sector y esperan que las cifras continúen creciendo o al menos se mantengan.



