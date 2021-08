'Hoteles de Santa Marta no tienen playa privada': Cotelco Magdalena

En las últimas semanas se dio a conocer una denuncia en la que se acusa a un reconocido hotel de la ciudad de Santa Marta de violar las normas del uso de playas, dado que supuestamente estaría impidiendo el acceso universal a la zona.



Se trata del hotel Irotama, uno de los centros de hospedaje más importantes de la ciudad, el cual cuenta con un kilómetro de playa concesionada.



(Lea también: Seis alojamientos recomendados para disfrutar la Feria de las Flores)

Ante estos hechos, Cotelco Magdalena, el gremio hotelero del departamento, señaló que se trata de una mal entendido, dada la delimitación ubicada en la zona para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad



“Como gremio rechazamos las acusaciones tendenciosas y no acorde a la realidad en donde se señala que el Hotel Irotama prohíbe el uso de la playa a los vendedores ambulantes y ciudadanos del común. Las playas son de acceso universal tal como lo establece el artículo 12 de la ley 2068 de 2020 y ninguno de nuestros hoteles viola esa norma, por lo tanto, no hay playa privada en Santa Marta”, aseguró Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena.



(Lea también: En Expo Dubái, Colombia busca atraer a turistas del Medio Oriente)



Así mismo, el gremio informó que de acuerdo a las más recientes visitas realizadas por Capitanía de Puerto y demás autoridades, se logró establecer que el Hotel Irotama en ningún momento ha incumplido con las normas establecidas ni prohibido a los vendedores y ciudadanos el uso de estas franjas costeras.



José Domingo, vendedor desde hace 40 años en este sector, señaló: “El Hotel nunca nos ha dicho que no podemos vender en esta zona, nunca nos han tratado mal, todo lo contrario, nos han apoyado con cursos y entrenamiento para mejorar la prestación de nuestros servicios”.



(Lea también: Buenaventura cautiva con ballenas y naturaleza espectacular)



Por su parte, Miriam Rodríguez, propietaria de apartamento en el hotel destacó: “Este hotel tiene aproximadamente un kilómetro de playa concesionada y su compromiso con el cuidado del medio ambiente no se asemeja a ningún otro. Además, su responsabilidad social con los habitantes de este sector donde se le permite su derecho al disfrute y al trabajo en esta zona, jamás se les ha prohibido”.



REDACCIÓN VIAJAR

Otras noticias

- Punta Cana: llénese de razones para volver a este paraíso caribeño



- Puente festivo: dos hoteles de lujo para viajar al Eje Cafetero



- Villa de Leyva usa la tecnología para reactivar turismo