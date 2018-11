Siete hoteles con playa, brisa y mar

En la era de los viajes de experiencias, ya no basta con conocer los atractivos clásicos de un destino. Cada vez es más importante hacer recorridos auténticos que permitan a un viajero diferenciarse de otros. “Los destinos típicamente comerciales o turísticos sí son importantes, pero otros cobran relevancia, como algunos más ecológicos. Los colombianos buscan alternativas de playas diferentes”, explica María Oriani, country manager de Almundo.

Justamente, Cartagena, San Andrés y Santa Marta están entre las ciudades en donde más se han hecho reservas durante este año, de acuerdo con Paula Cortés Calle, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). “Los destinos de playa continúan siendo los preferidos por los turistas al momento de elegir sus vacaciones. Del total de las ventas de las agencias, el 36 por ciento corresponde a este segmento”, dice.



La industria hotelera es consciente de estas demandas. En lo que va del 2018, en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena –destinos playeros por excelencia– se abrieron 14 establecimientos y se construyeron 2.434 habitaciones, según el Sistema de Información Hotelero de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco). Esto ha diversificado la oferta de alojamientos en estos destinos. Así, los viajeros tienen más opciones según sus presupuestos, sus gustos y sus intereses.



Con esto en mente y sabiendo las preferencias de los colombianos, diferentes hoteles de sol y playa ofrecen, no solo espacios cómodos, lujosos y con vistas al mar, sino también experiencias diversas, para que los viajeros hiperconectados –que son además la tendencia– puedan disfrutar y compartir lo mejor de su descanso.



“En la medida en que las redes sociales sirvan para compartir los viajes, la búsqueda de diferenciación con tu grupo va a seguir en aumento. Es una manera de mostrar cómo tu viaje puede ser original dentro de lo que no es original”, agrega Oriani.



Estos siete alojamientos son nuestros recomendados para la temporada de fin de año. Porque en el mar, la vida sí es más sabrosa.

1. Irotama Resort by Karisma

Una nueva apuesta familiar

Como parte de la alianza entre el complejo colombiano Irotama Resort y la compañía internacional Karisma Hotels & Resort nació Irotama Resort by Karisma, un concepto que promete elevar los estándares del servicio hotelero para competir a nivel internacional. Los visitantes encontrarán versatilidad de alojamiento y diversidad de alternativas para eventos y convenciones, así como actividades de entretenimiento, deporte y bienestar.



Este alojamiento está a 5 minutos del aeropuerto Simón Bolívar y ofrece un kilómetro de playa, cancha de tenis, campos de golf, 21 tipos de acomodaciones y 13 opciones gastronómicas, entre restaurantes, bares y snack bar.

Tels. (5) 438 0600, (1) 326 43 00.

2. Isla del Encanto

Relax en familia o en pareja



En el parque Corales del Rosario hay una isla privada con 300 metros de playa, a donde solo se llega por vía marítima desde el muelle de La Heroica. Ahí está el hotel Isla del Encanto, que ofrece tres tipos de alojamiento (junior suite, bungaló y una estándar) y todos los lujos para días de relajación. Además de las comodidades del hospedaje, hay bar, restaurante, un spa, caminata ecológica, tour en manglares o esnórquel y buceo.



Isla del Encanto ofrece el pasadía (que está alrededor de $ 172.000 por persona) y también la experiencia Encanto Azul, que consiste en sobrevolar a bordo de un helicóptero la zona insular de Cartagena durante 42 minutos y permanecer durante 5 horas en las instalaciones del hotel. Este plan incluye almuerzo, snacks, uso de toallas y, adicional, alojamiento.http://www.isladelencanto.com.co

Foto: Cortesía Isla del Encanto

3. Mercure Santa Marta Emile

Para negocios y vacaciones



Playa privada, piscina, vista a las montañas y mucho descanso. Estas son algunas características de este hotel ubicado en Santa Marta, que recibe un 60 por ciento de huéspedes corporativos y un 40 por ciento de vacacionales. Las habitaciones del hotel tienen pisos y puertas de madera, aire acondicionado, televisión de pantalla plana y baños privados. Está a solo 14 kilómetros de Taganga y a 4 kilómetros del aeropuerto Simón Bolívar.



Se destaca su propuesta gastronómica, que realza ingredientes locales con el toque de alta cocina internacional en varios tipos de cartas, entre las que está el menú del Emile, que ofrece platos elaborados con alimentos orgánicos.https://bit.ly/2OKcgC0

Foto: Cortesía Mercure Santa Marta Emile

4. Casa Iguana del Mar

Entre el verde y el azul de San Andrés



Esta casa de más de 600 metros cuadrados es ideal para unas vacaciones familiares o una reunión de amigos. Está a solo 18 minutos de la playa a pie y a 10 metros del mar. Tiene un muelle para bucear y hacer esnórquel. También pueden practicarse otros deportes acuáticos como windsurf, kitesurf o buceo.



La casa tiene cuatro suites de lujo con armario, aire acondicionado, ventilador de techo y televisor. Además, tres suites con terraza privada y una con vista al mar, y cuenta con una piscina de 13 metros de largo, un jacuzzi y cancha de voleibol.



La reserva incluye servicio de limpieza, personal de mantenimiento y el servicio de cocina como opcional.www.casaiguanadelmar.com

Foto: Cortesía Casa Iguana del Mar

5. Hotel Estelar Playa Manzanillo

Vacaciones familiares con todo incluido



Ubicado en primera línea del mar al norte de Cartagena, a 12 kilómetros del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y a 17 kilómetros de su centro histórico, el Estelar Playa Manzanillo tiene 190 habitaciones, tres salones para eventos y tres restaurantes. Se caracteriza por su diseño contemporáneo y sus zonas de jardines.



El hotel organizará fiestas para celebrar la Navidad y el año nuevo. El 24 y el 31 de diciembre tendrá bufé y bar abierto con licores nacionales, orquesta, cotillones, show time y pijama party.

Tel. (5) 642 44 40 Exts: 5555/5039

Foto: Cortesía Hotel Estelar Playa Manzanillo

6. Hotel Las Islas Barú

Bungalós para viajeros prémium



En Barú, frente a la ciénaga de Cholón en Cartagena, reposan 54 bungalós. Se trata de casas pequeñas de una sola planta, destinadas al descanso y a la contemplación. De estas, 30 están al nivel del mar y las restantes 24 están entre los árboles. El hotel Las Islas Barú, de Aviatur, está ubicado a unos 45 minutos en lancha de Cartagena y hace parte del consorcio The Leading Hotels of the World, que reúne más de 400 hoteles alrededor del mundo. Abrió sus puertas en junio de este año y contó con una inversión cercana a los 60 millones de dólares.



El espacio total es de 220.000 metros cuadrados. Solo el hotel cuenta con un área de 110.000 metros cuadrados. Las Islas Barú está diseñado para amantes del lujo, que buscan estar en comunión con la naturaleza y quieren disfrutar algo de playa y arena blanca.



Ofrece tres restaurantes, cuatro bares, una cafetería, una piscina de agua dulce, centros de deportes náuticos, spa, gimnasio y tienda de artesanías.www.aviatur.com

Foto: Cortesía Hotel Las Islas Barú

7. Deep Blue

Una escapada romántica



Este hotel de lujo está ubicado sobre la costa del mar de Providencia, frente a Cayo Cangrejo. Solo cuenta con 13 habitaciones y no ofrece servicio de wifi, lo que obliga a los viajeros a desconectarse y concentrarse en su propio bienestar. Cada cuarto tiene un balcón privado con vista al mar, aire acondicionado, baños con ducha de lluvia y agua caliente, televisor plasma, caja de seguridad y secador para el pelo. También, servicio de camarera en las habitaciones dos veces al día.



Deep Blue hace parte de la red Pequeños Hoteles con Encanto, que agrupa a algunos de los mejores hoteles boutique de Colombia y se enfoca en recibir un número reducido de viajeros para ofrecerles un servicio personalizado. Ideal para deleitarse con el ambiente tropical y exótico de la isla y contemplar uno de los más lindos y románticos paisajes del Caribe colombiano. https://hoteldeepblue.com/