Los seis Hoteles Colsubsidio ubicados en Paipa, Llanos Orientales y Girardot, lograron ubicarse en el top 10 de los mejores hoteles de Latinoamérica, según la plataforma Myhotel, que mide las recomendaciones que hacen los huéspedes después de disfrutar el servicio, con casi 44 mil encuestas realizadas.

MyHotel, el software de Guest Experience más grande de América Latina, en su segundo informe trimestral de 2023 (que cobija más de 1.200 hoteles en 16 países) y con una muestra de más de 4.5 millones de encuestas realizadas por huéspedes entre abril y junio de este año, ubica a los seis hoteles de la cadena hotelera de Colsubsidio en posiciones destacadas.

Juan Camilo Rodríguez R., Gerente de Hoteles Colsubsidio, dice que “es un orgullo que nuestros Hoteles figuren en los primeros puestos de NPS (indicador que permite saber la intención de recomendación de los huéspedes) y experiencia de usuario en rankings donde compiten miles de hoteles en Latinoamérica”.

Facebook Twitter Linkedin

El Hotel Peñalisa, muy cerca de Girardot, ofrece diferentes ambientes para todas las familias. Foto: Adriana Garzón

Rodríguez también destacó que hacen parte del grupo de hoteles que a nivel mundial reciben el sello de TripAdvisor de Travellers’ Choice y Best of the Best. “Lograr estos reconocimientos, tanto en 2022 como en 2023, ha sido uno de nuestros grandes objetivos. Esto se da gracias al trabajo constante de todo un equipo para darle a nuestros huéspedes y afiliados la mejor experiencia”, asegura.



Hoteles Colsubsidio viene en un proceso de renovación y modernización de sus instalaciones y conceptos gastronómicos y hoteleros desde hace tres años, y para el gerente “esto está mostrando hoy los importantes resultados que vemos”, afirma.

Facebook Twitter Linkedin

La apuesta gastronómica en Hotel Peñalisa es uno de los puntos más fuertes de la nueva apuesta que hace Colsubsidio en su hotelería. Foto: Adriana Garzón

Por segundo año consecutivo, TripAdvisor, la plataforma que compara precios de servicios turísticos, ha concedido el premio de Travellers’ choice a los Hoteles Lanceros, Peñalisa, Cantú Glamping & Cabañas y Hotel Colonial; certificación que hoteles que logran muy buenas calificaciones y recomendaciones en la plataforma, lo que los ubica en el 10 por ciento de las principales empresas hoteleras de todo el mundo.

Por su parte, el Hotel Alcaraván, ubicado en la vía Villavicencio – Puerto López, Meta, recibió este año, el certificado de Travellers’ choice - best of the best, la insignia más importante que otorga TripAdvisor. Menos del 1 por ciento de los 8 millones de perfiles de Tripadvisor reciben el premio Lo Mejor de lo Mejor, lo que significa que tienen el más alto nivel de excelencia en hospitalidad. Este hotel se ubicó en la posición 21 de Suramérica.