Seis hoteles en América Latina amables con el medioambiente

Cortesía Despegar

6. México: Hotel Xcaret Mexico. Está ubicado en Playa del Carmen. Es un hotel all Inclusive, que ofrece wifi y estacionamiento gratuito, además de gimnasio y recepción. El hotel cuenta con un bar y un restaurante, el cual ofrece servicio a la habitación y desayuno. Los huéspedes podrán disfrutar de traslado al aeropuerto gratis, check in on the go y acceso gratuito a todos los parques y tours de Xcaret. Entre sus compromisos con el medio ambiente está el programa de conservación de la guacamaya roja, el proyecto manglar de reforestación y rehabilitación del sistema lagunar Nichupté y el programa de conservación de tortugas marinas.