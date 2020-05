Hotelería en Colombia estima pérdidas en 2 billones de pesos

Entre marzo y abril, la hotelería en Colombia ha dejado de percibir 2 billones de pesos. Las ventas se han desplomado en 98 por ciento y unos 110.000 empleos están en riesgo. La pandemia ha vaciado las habitaciones: a la fecha, la ocupación nacional es de 2,7 por ciento, muy por debajo del promedio precoronavirus, que estuvo sobre el 50 por ciento durante el 2019.



Estos son datos recabados por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), que dan cuenta de la magnitud de la crisis que enfrenta el sector por cuenta de la pandemia.



La agremiación además reporta que 80 por ciento de los establecimientos están cerrados. Y proyecta que el año cerrará con una ocupación promedio anual de 30 por ciento, la mitad de lo registrado en 2019.



En muchos casos, explica el presidente ejecutivo de Cotelco Gustavo Toro, los empresarios han adelantado las vacaciones de sus empleados, le han pagado compensatorios, han acordado disminuciones salariales y, en algunos casos, han tenido que suspender los contratos.



“De acuerdo con nuestras previsiones, estaremos llegando a un punto de equilibrio en julio del año entrante, partiendo de que se retomará pronto el tráfico aéreo y que el Gobierno estimulará la demanda doméstica”, dice Toro.

En este escenario, Cotelco se prepara para reiniciar labores. Y como estrategia, diseñó el sello ‘Juntos contra el covid’, que está dirigido a los hoteles y que pretende convertirse en una garantía de seguridad para los viajeros, teniendo en cuenta que uno de los grandes retos del sector será ganar su confianza y asegurar que se cumplen los protocolos de seguridad.



El sello recoge los protocolos de la resolución 666 del Ministerio de Salud, así como los que contemplará la resolución específica para establecimientos de alojamiento, expedida en los próximos días por el Gobierno.



El programa diseñado para obtener el Sello Cotelco ‘Juntos contra el Covid’ tiene un componente de formación en los protocolos de bioseguridad. Esto se realizará de manera virtual. También incluye una auditoría presencial, en la que expertos verificarán en los hoteles el cumplimiento de los estándares de bioseguridad.



“Tendremos que reprogramar procesos y procedimientos -dice Toro-. Por ejemplo, el desayuno bufé es costumbre. Pero ante la situación, hay que modificar el proceso y tendrá que ser servido a la mesa. Para esto, las mesas deben tener un distanciamiento de dos metros. Se tendrá que hacer una redistribución física del espacio para acomodar las mesas que no superen el aforo permitido para ese espacio. Eso significa que no vamos tener toda la capacidad de los restaurantes”.



El presidente gremial agrega que la desinfección de las tarjetas de crédito, de los equipajes, de colchones y mobiliario de las habitaciones son otra parte del proceso. Así mismo se tendrá que seguir un protocolo en las zonas húmedas y en los gimnasios (que podrían estar permitidos, pero solo a la mitad del aforo y con vigilancia permanente para la limpieza y desinfección).



El costo del sello es de $ 1’850.000 pesos por establecimiento. En este momento el piloto del programa se está desarrollando en Bogotá, en los hoteles de la operadora Metro Hotels Holiday Inn Bogotá Airport y Hotel Hampton By Hilton Bogotá Airport. Además, ya están vinculadas al programa las cadenas NH y GHL.



REDACCIÓN VIAJAR