Así es el lujoso hotel Grand Hyatt Bogotá

El Grand Hyatt Bogotá es la más reciente apuesta de alojamientos de lujo de la ciudad. El hotel cinco estrellas, ubicado en la Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, se precia de ofrecer la habitación estándar más grande de la capital (con 41 metros cuadrados), el spa más grande de Colombia (con 3.000 metros cuadrados), un centro de convenciones con una gran capacidad e infraestructura y, como si fuera poco, todas sus habitaciones y atrios reciben luz natural, lo que garantiza calidez a huéspedes e invitados.

“Abrir un nuevo Grand Hyatt y estrenar un proyecto de esta magnitud en una ciudad con la relevancia que tiene Bogotá, es un paso realmente importante para nuestro crecimiento y posicionamiento como compañía en Latinoamérica. Nos llena de entusiasmo llegar con Grand Hyatt Bogotá a transformar lo ordinario en lo extraordinario y ofrecer experiencias icónicas en la ciudad. Así, Bogotá contará con un alojamiento de primera clase y servicio de lujo que llevarán a vivir en grande”, dice Philippe Frey, gerente general, Grand Hyatt Bogotá.

Capitalino Restaurant. Foto: Cortesía Grand Hyatt Zaitana spa. Foto: Cortesía Gran Bogotá Fachada del Grand Haytt Bogotá. Foto: Cortesía Grand Hyatt

Los cuartos

Teniendo en cuenta que Bogotá es una de las ciudades más exitosas a la hora de atraer turistas de eventos (para la muestra: el año pasado se metió en el top 50 mundial de las ciudades con mayor éxito en la atracción de este tipo de turistas), el Grand Hyatt desarrolló una interesante oferta de habitaciones para satisfacer la demanda de los grupos de convenciones. Andrea González, gerente de mercadeo y comunicaciones del Grand Hyatt, dice que contará con “371 habitaciones y 111 tienen dos camas. Esto es importante para estos grupos porque son, de hecho, 100 habitaciones dobles”.



El hotel ofrece 50 suites en diferentes categorías. La más amplia es la presidencial, que tiene 200 metros cuadrados y está ubicada en el último piso. Esta habitación puede conectarse con el helipuerto exclusivo del Grand Hyatt. Están también las suites diplomática, executive y corner.



En todos los cuartos hay una máquina de Nespresso, una hervidora de agua para los tés que están disponibles y un minibar. En los baños hay productos de Loto del sur y todos tienen tina y la ducha separada del sanitario.



Uno de los elementos más destacables, además de las evidentes comodidades de los cuartos, son los telares de Hechizoo. Este taller del artista colombiano Jorge Lizarazo tuvo a su cargo los tejidos a mano con hilos de cobre que decoran habitaciones y zonas comunes del hotel. Según el taller, “estas piezas recogen en sus urdidos imágenes que perpetúan la memoria de pueblos o cuentan entre bordados sofisticadas zagas de independencia”.

Aldeana. Foto: Cortesía Grand Hyatt

Las zonas comunes

El hotel no solo está diseñado para visitantes. Ofrece también diferentes servicios para los locales que buscan algún restaurante a la hora de cenar o tomar un trago cuando terminan su jornada. Junto a la recepción está el bar, que ofrece coctelería de autor y platos para compartir. Además, un televisor para eventos deportivos.



Aldeana, ubicado también en el primer piso, es un restaurante de comida ligera y para llevar, como ensaladas, sopas, wraps, arroces, sushis y algo de pastelería. Incluso, se pueden encargar tortas para cumpleaños. En contraste, tiene una terraza para tomar un café y comer algún panecillo o ponqué.



El restaurante principal es Capitalino, cuya carta está a cargo de un chef argentino y ofrece desayunos y almuerzo bufé, así como cenas a la carta, con la opción de cocina en vivo. Tiene una terraza con chimenea, mesas privadas para reuniones de negocios y su mayor particularidad: un mezzanine en el segundo piso con capacidad para 60 personas, disponible para grupos que quieran una comida en un área semiprivada.



Y se destaca entre todos el Ushin Japanese and Grill, ubicado en el piso 14 del hotel. Este restaurante de comida japonesa ofrece una espectacular vista a la ciudad y una carta que ofrece opciones de comida oriental y de parrilla, para quienes no son fanáticos del mar.



Uno de los mayores atractivos está en el tercer piso y es el spa Zaitana, el más grande de Colombia con 3.000 metros cuadrados y 11 cabinas (de las cuales dos ofrecen vichy shower). “Zaitana significa volver al agua, que este sea el elemento terapéutico principal”, explica Gómez. Los tratamientos pueden ir desde masajes hasta exfoliación o envolturas. Ofrecen también un tratamiento con el agua.



“Vamos a tener opciones para más o menos 150 membresías. Estas personas van ser miembros del spa en diferentes periodos de tiempo: un trimestre, un semestre o por año”, explica Gómez. Las membresías tienen beneficios como el uso del lounge, un espacio de relajación en donde hay snacks, en donde habrá eventos de charlas de nutrición o de bienestar.



En este mismo piso hay una peluquería y el gimnasio, abierto 24 horas y disponible para todos los huéspedes. “Como novedad ofreceremos el programa Fitness on demand. A través de una app, los huéspedes pueden agendar cualquier clase que ofrezcamos”, explica Gómez. Para rematar, está un completo al circuito hídrico y una piscina semiolímpica climatizada.



El centro de convenciones se conecta directamente con el exterior, lo que da privacidad a los huéspedes. Tiene 11 salones con capacidad para entre 10 y 40 personas. Además, hay dos grandes salones, el Grand Ballroom y El Dorado Ballroom, con capacidad para 1.045 y 600 personas, respectivamente. Está también el Loft Kitchen para eventos más privados, con opción de cocina en vivo. Así mismo, está Gallery, un lugar dedicado a eventos sociales como bodas.



“Estamos orgullosos del producto que tenemos y de la compañía para la que trabajamos. Nuestra filosofía es cuidar de las personas para que sean la mejor versión de sí mismas. Esto es lo que la compañía quiere proyectar desde sus empleados para los huéspedes”, puntualiza Andrea González.



REDACCIÓN VIAJAR