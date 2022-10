"Yo al hotel solo voy a dormir". Esas son las palabras de muchos turistas que prefieren pasar sus días caminando por la ciudad o de aquellos que solo viajan por motivos de trabajo.



Cartagena recibe a todo tipo de visitantes y ahora se suma a su amplia oferta hotelera Privado Boutique Rooms, un lugar que ofrece a sus huéspedes todas las comodidades de una habitación para llegar a descansar, pero con un concepto de self service.



¿A qué se refiere? Le contamos.



El modelo self service reduce al mínimo la cantidad de personal en el hotel y para lograrlo tiene automatizados servicios como el registro de llegada y el de salida. Tampoco ofrece alimentos.



“Tenemos todo automatizado, las puertas abiertas todo el día, seguridad privada, salas de estar, oratorios y bebidas calientes y frías. Contamos con todos los servicios, sin embargo eliminamos algunos servicios innecesarios para nuestros huéspedes”, comenta Tatiana Otero, consultora hotelera que está asesorando a Privado Boutique Rooms.



Ubicado en la Calle del Curato, el hotel es cercano a sitios emblemáticos, playas, auditorios, restaurantes y centros de convenciones, pensando en el perfil de cliente al que apunta.



“Vamos a tener once habitaciones entre estándar, superior, junior suite y una suite. Es pequeño y exclusivo, pero con todo el confort que necesita una persona que viene a Cartagena de vacaciones o para un evento. Está pensado para ese tipo de turista que quiere llegar a dormir en una cama confortable con una habitación que tiene todo”, añade Otero.



También ofrece la posibilidad de alquilar las once habitaciones para grupos de 22 personas, en casos como bodas o viajes empresariales.

Las habitaciones cuentan con todas las amenidades para garantizar una noche de descanso. Foto: Cortesía Privado Boutique Rooms

Alberto Llamas Arenas, gerente general de Privado Boutique Rooms y socio del Grupo Empresarial Llamas Arenas, (Gela) agrega que “la apertura de Privado Boutique Rooms es una apuesta por fortalecer a Cartagena como destino en constante dinamismo, a través de un novedoso concepto para los turistas. Le apostamos a que siga siendo el lugar preferido de encuentro en Colombia”.



Privado funcionará en una casona colonial, cuya intervención arquitectónica le imprimirá un diseño contemporáneo, pero conservando la memoria de la época que hace parte del encanto de la ciudad.



Con motivo de la inauguración, que está proyectada para el próximo 1 de noviembre, ya tienen abierta su agenda de reservas con tarifas de preventa que estarán disponibiles hasta el 31 de este mes. Dicho beneficio se podrá utilizar para agendar estadías hasta diciembre del 2023.



