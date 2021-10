Hotel Las Islas, de Barú, elegido entre los mejores resorts de Suramérica

La revista de viajes de lujo, Condé Nast Traveler, destaca todos los años a los mejores del sector a nivel mundial a través de los Readers' Choice Awards. Este año El Hotel Las Islas, de Barú, fue elegido entre los mejores de Sudamérica.



Para conceder estos reconocimientos Conde Nast Traveler, les pide a los lectores de la revista que voten por los mejores en turismo según sus experiencias de viajes. En la categoría 'Los Mejores 25 Resorts de Suramérica' quedó elegido este hotel del caribe colombiano.

Búngalo del altura con jacuzzi, en Las Islas, Barú, Cartagena Foto: Adriana Garzón C.

La revista destaca no solo los maravillosos paisajes y el entorno natural de las zonas donde se encuentran estos resorts, sino también la excelencia de los servicios, las propuestas innovadoras y la arquitectura de cada hotel.



Las Islas, del Grupo Aviatur, quedó en el puesto 23, mientras que los tres primeros lugares los ocuparon: Uxua Casa Hotel & Spa Trancoso, en Brasil; Mashpi Lodge

Pichincha, en Ecuador, y Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort, Paracas

Paracas, en Peru.



Las Islas está en el extremo norte de la península de Barú, a 45 minutos de Cartagena por mar o una hora y media por tierra, hay un lugar lleno de magia natural, playas blancas y tranquilas, búngalos escondidos entre llanuras de manglares y dividivis, y un mar plácido y tranquilo.



No es la primera vez que reconocen la calidad de este hotel colombiano. World Luxury Hotel Awards, la organización mundial que reconoce a los hoteles de lujo por su excelencia en el servicio e instalaciones, lo galardonó como el mejor hotel de lujo ecosostenible de Suramérica.

Las Islas ofrece a sus huéspedes la posibilidad de alojarse en uno de los 55 bungalós, de los cuales 22 están al nivel del mar y 33 están entre los árboles.



Tiene tres restaurantes, cuatro bares, una cafetería, piscina de agua dulce, centro de deportes náuticos, spa, gimnasio, solárium y observatorio astronómico, tienda de artesanías y personal capacitado bajo los estándares de hospitalidad y calidad que caracteriza los establecimientos afiliados a The Leading Hotels of the World.

