La cadena internacional Hilton anunció recientemente la apertura de su hotel número 200 en el Caribe y América Latina. Denominado como Waldorf Astoria Cancún, es un resort de lujo de 173 habitaciones situado en 40 hectáreas sobre la costa de México.



Con la apertura de este nuevo hotel, la cadena internacional explica que culmina una década de continuo crecimiento, "durante la cual la compañía abrió aproximadamente el 75 por ciento de su actual cartera de hospedajes, ampliando su presencia con 15 de las distintas marcas de Hilton y en 28 países de la región".



Para conocer los alcances del Waldorf Astoria Cancún y de los planes de la compañía estadounidense en Colombia, EL TIEMPO habló con Pablo Maturana, vicepresidente de Desarrollo para el Caribe y Latinoamérica de Hilton.



Maturana explicó que la apertura de este nuevo hotel es un "hito" para la compañía y marca y refleja el trabajo constante de la cadena en el Caribe y América Latina.



Sobre Colombia, entre tanto, el ejecutivo dio unas pinceladas sobre los planes de la empresa a corto y mediano plazo. "Colombia ha sido un mercado en donde la compañía se ha posicionado rápidamente", afirmó.



El Waldorf Astoria Cancún es un resort de lujo de 173 habitaciones. Foto: Hilton

¿Qué significa para ustedes la apertura del Waldorf Astoria Cancún en México?

Es un motivo de celebración y de reflexión. Con la apertura del Waldorf Astoria Cancún llegamos al hotel número 200 en el Caribe y América Latina. Se trata de un resort que se encuentra en 40 hectáreas dentro la Costa de Maya y el segundo de la marca Waldorf Astoria en México.



Esta apertura es un fiel testimonio del compromiso de Hilton con la región y marca una década de un continuo y agresivo crecimiento de la cadena. Para nosotros el Caribe y América Latina es una región muy importante desde que abrimos en 1949 el primer hotel en esta parte del mundo. El Waldorf Astoria Cancún nos posiciona con un producto muy fresco y contemporáneo para atender las necesidades de quienes nos visitan.



Con fresco y contemporáneo a qué se refiere

Este hotel en particular no solo queda en 40 hectáreas de la Costa Maya, además reúne las características de un resort de lujo con playa exclusiva. Pero cuando me refería a este producto como fresco y contemporáneo, tengo que mencionar al portafolio de Hilton en el Caribe y América latina, porque el 65 por ciento de los hoteles que hemos abierto se ha realizado en la última década. De esta manera ya logramos tener 36.000 habitaciones a lo largo de esta región, a través de 15 de nuestras 18 marcas con presencia en 28 países.



Además, hoy el Caribe y América Latina representan más del 10 por ciento de nuestro portafolio por fuera de los Estados Unidos. Lo más interesante es que mirando hacia adelante no hay ningún tipo de señal que vayamos a ralentizar este crecimiento, todo lo contrario, llegamos hoy a los 200 pero tenemos más de 100 hoteles en diseño y construcción.

Pablo Maturana, vicepresidente de Desarrollo para el Caribe y América Latina de Hilton. Foto: Hilton

¿Por qué construir este hotel en México? ¿Cuál es la apuesta?

Nosotros no solo miramos México, sino toda la región. Todas nuestras decisiones las vamos dando en función de poder encontrar esa ubicación correcta en el lugar correcto y el propietario correcto para poder desarrollarlo. En este oportunidad se reunida todas las condiciones para poder construir ese Waldorf Astoria en Cancún.



Sin embargo, la realidad es que estamos buscando a lo largo de toda la región oportunidades de crecimiento y si bien hoy es el hito número 200, a lo largo del 2022 en los primeros trimestres del año se dieron otros hitos importantes. Por ejemplo, está el caso de Ecuador, en donde abrimos el primer hotel de marca internacional en las Islas Galápagos; también abrimos un hotel en Perú, más exactamente en Arequipa, luego de haber abierto otro en Lima.

Vista exterior del Waldorf Astoria Cancún. Foto: Hilton

¿Y Colombia cómo se posiciona dentro de estos planes?

Colombia para nosotros ha sido un mercado en donde rápidamente se ha posicionado muy bien la compañía. Ha sido un mercado estratégico y de gran crecimiento. Hoy en Colombia ya tenemos 21 hoteles y más de 3.100 habitaciones, través de seis de nuestras marcas. Y mirando hacia adelante, en Colombia tenemos más de cuatro hoteles hoy día en diseño y construcción, incluyendo el Hilton de Santa Marta, que lo tenemos para apertura a inicios del próximo año (2023).



En Colombia, en la actualidad, la miramos de forma integral y no solo nos enfocamos en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali, sino que vamos más allá.

¿En qué otras ciudades se piensan enfocar?

En Colombia tenemos más de 45 años de presencia con el Hilton en Cartagena, un hotel emblemático que ha sido líder y ha dibujado la industria de Colombia, porque, además, nos ha permitido construir los más de 21 hoteles en territorio colombiano.



Cuando miramos hacia adelante hoy en día tenemos cuatro hoteles en diseño y construcción, uno de ellos es el Hilton de Santa Marta, de 261 habitaciones y el cual esperamos abrir a inicios del próximo año (2023). Después miramos otros destinos que queremos consolidar nuestra presencia como Cartagena, en Pereira, donde no tenemos presencia; también estamos mirando Yopal y Bucaramanga.



CAMILO ANDRÉS PEÑA CASTAÑEDA

REDACCIÓN VIAJAR

@ViajarET