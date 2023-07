Los Parques de Universal se alistan para una nueva temporada de Halloween, en la que ofrecen a los visitantes diferentes atracciones enmarcadas en esta celebración.





En esta ocasión, el terror comienza en Universal Orlando Resort el viernes 1 de septiembre y en Universal Studios Hollywood el jueves 7 de septiembre.



De esta manera, los parques revelaron cuáles serán las principales casas de terror:



The Exorcist: Believer: Inspirada en la nueva película de terror de Universal Pictures de Blumhouse y Morgan Creek Entertainment (en cines el viernes 13 de octubre), la casa embrujada The Exorcist: Believer transportará a los visitantes a un bullicioso mercado callejero en Haití, donde la inocente compra de una extraña muñeca popular con tres ojos conduce a la apertura de un portal demoníaco.



Chucky: Ultimate Kill Count: Inspirado en la serie USA & SYFY y en películas clásicas de culto, esta casa embrujada presenta a este muñeco asesino como la estrella de su propia atracción. En este ocasión, "Chucky ha estado sumido en la agonía de la falta de respeto que siente por parte de sus compañeros por no ser tomado en serio".



Universal Monsters: Unmasked: Lleva a los visitantes a los cementerios donde cada rincón y grieta rebosa de millones de restos óseos e incluso más secretos siniestros. En lo profundo de las catacumbas, las criaturas más notorias de Universal: El Fantasma de la Ópera, El Jorobado de Notre Dame, el Dr. Jekyll y su trastornada personalidad alternativa, el Sr. Hyde, y el Dr. Jack Griffin, también conocido como El Hombre Invisible, también acechan mientras esperan su momento y buscan venganza contra los invitados después de la apertura de las Catacumbas a la visita pública.



