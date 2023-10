Halloween Horror Night: esto es lo que debe saber para ver las diez casas del terror

Cuando el cielo se empieza a oscurecer, el ambiente en Universal Orlando Resort se transforma. Ya no se escuchan las bandas sonoras de películas como Minions, Volver al futuro o Spider-Man, ahora suenan canciones de bandas icónicas como Metallica o Pantera. Los asistentes ya no son familias o niños, son personas amantes del miedo y la oscuridad, que acuden a una fiesta en la que el terror es el invitado principal.

El escenario no puede ser otro que Halloween Horror Night (HHN), un espacio que surgió hace 32 años en los tradicionales parques temáticos del complejo de entretenimiento ubicado en Florida (Estados Unidos) y que en 2023 ha regresado, lleno de novedades y experiencias que dejan el latido acelerado del corazón retumbando en los oídos.



Esta nueva temporada, que dedica diez casas del terror con algunos de los personajes más terroríficos de reconocidas películas, series y videojuegos, comenzó desde el pasado 1.º de septiembre y tendrá lugar hasta el próximo 4 de noviembre. En total, serán 49 noches a lo largo de este periodo en el que los fanáticos del terror podrán vivir experiencias que los harán sentir parte de una escena del más puro horror.



La casa embrujada de 'Stranger Things 4', una de las principales atracciones de Halloween Horror Nights.

Una de las grandes sorpresas de este año es la incursión del exitoso videojuego The Last Of Us, que este año ha ganado bastante popularidad tras el lanzamiento de su serie homónima, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes les dan vida a los personajes de Joe y Ellie.



Neil Druckmann, cocreador del videojuego, reveló durante la inauguración del HHN que la idea de traer el universo de The Last Of Us nació luego de que él junto con su familia vivieron una noche de terror en los parques temáticos de Universal hace dos años.



“Estábamos haciendo los recorridos y publicando en Twitter (ahora X) sobre cada una de las experiencias, una de las personas me respondió que qué divertido sería que la franquicia fuera parte del Halloween Horror Night, de ahí fue una serie de trinos que llevaron a que cerca de 24 horas después estuviéramos hablando con Universal para materializar esta idea que ve la luz este año”, recordó Druckmann.



El recorrido está adaptado principalmente a los detalles que plantea el videojuego y retrata la lucha de Joe y Ellie en Pittsburgh, Pensilvania, por salir con vida en medio de una ciudad infestada por saqueadores y por criaturas caníbales enfermas por el hongo Cordyceps.

Para no olvidar

Lo primero que debe saber antes de asistir a una de las noches destinadas a este evento es que el tiquete de entrada es diferente del que debe comprar para ingresar a los parques temáticos de Universal. Para el HHN el ingreso comienza desde las 6 de la tarde y termina pasada la medianoche.



Hay tres opciones distintas para hacer el recorrido, las cuales varían respecto al tiempo de espera para hacer ingreso a las casas. Las tarifas, vale aclarar, cambian dependiendo de las fechas y la disponibilidad. Las entradas arrancan desde los 85 dólares, unos 358.000 pesos, la fila exprés está por los 150 dólares (640.000 pesos) y el RIP (Rest in Peace Tour), que es la alternativa vip, la cual ofrece ingresos rápidos y un guía con información adicional de cada una de las atracciones, cuyo costo varía según el grupo familiar y el número de personas.



Esta es la edición número 32 del Halloween Horror Night de Universal.

Con el ingreso se puede disfrutar también de algunas atracciones de los parques temáticos, entre las cuales están los juegos de las películas Harry Potter, La momia, Hombres de negro y Transformers, así como la montaña rusa Rock It, una de las más divertidas del complejo y que permite una vista nocturna del parque bastante especial.



El terror no solo está albergado en las casas dispuestas a lo largo del complejo de entretenimiento. Una vez se pone un pie en el evento, todo está ambientado para hacerle creer que usted es una víctima más de una película de miedo.



En el recorrido se va a encontrar con cinco zonas temáticas, que están principalmente inspiradas en el icónico personaje del doctor Oddfellow y giran en torno a él y las historias de sus secuaces. Entre las alternativas que tienen los visitantes está la de caminar en medio de locos experimentos en la jungla y ser sorprendido por vampiros de los años sesenta. Prepárese para que el sonido de las motosierras y los gritos de los actores no lo tomen desprevenido.



Este año, los amantes de Harry Potter también podrán experimentar un rato con los Mortífagos, el grupo de seguidores de lord Voldemort, quienes por primera vez están ubicados en el callejón Diagon del parque temático.



Dentro de la oferta de servicios se pueden encontrar diferentes opciones de alimentación, dispuestas en las zonas de restaurantes del complejo.



Este es un plan que se puede vivir en familia, pero tenga en cuenta que el ingreso al evento no está recomendado para menores de 13 años. Es muy común ver a los asistentes usando ropa e indumentarias inspiradas en esta fiesta del terror, pero no está permitido el ingreso de máscaras a los parques.

Las zonas de miedo están principalmente inspiradas en el doctor Oddfellow.

¿Por dónde iniciar el recorrido?

Para empezar, revise cuáles son las casas del terror que más le gustaría visitar para que las priorice durante su visita. Tenga en cuenta que las casas relacionadas con las últimas producciones de televisión, como las de Stranger Things y The Last of Us, tienen mayor afluencia de público, por lo que las filas suelen ser más largas. Cada casa tiene su particularidad, y sus locaciones lo harán sentir parte del set de grabación de una película de horror.



Los efectos de sonido están sincronizados con las actuaciones de los personajes, lo que da aún mayor realismo y, en consecuencia, más miedo. Le contamos brevemente en qué se inspira cada una de estas diez atracciones.

'The Last of Us'



Es la gran novedad de este año. Los personajes están ajustados directamente a la imagen del videojuego. Este lugar recrea la zona de cuarentena de Pittsburgh y a lo largo del recorrido podrá pasar The Hotel Grand y túneles escondidos en la ciudad. La personificación de los clickers es impresionante, y si es fanático de la producción seguramente se sentirá un aliado más de Joe y Ellie.

'The Exorcist: Believer'

Está basada en la nueva película de la saga, que será lanzada el próximo 13 de octubre. La locación está ambientada en un movido callejón de un mercado en Haití y está relacionada con la historia de desaparición de dos menores que luego aparecieron sin recordar nada.



'Dueling Dragons: Choose Thy Fate'

Una de las particularidades es que los asistentes podrán elegir dos opciones de camino en medio del recorrido, la opción de fuego o la de hielo. Esto hará que la experiencia final sea completamente distinta según la elección.

'Chucky: Ultimate Kill Count'

El clásico muñeco asesino estrena este año su propia casa embrujada. En la atracción tendrá que huir del ataque de Chucky, quien hará todo lo posible para que nadie salga con vida.

Chucky tiene este año su propia casa embrujada.

'The Darkest Deal'

Fue una de las grandes sorpresas. Está ambientada en un viejo bar de blues en Misisipi, y los asistentes tendrán que escapar de los músicos atrapados por una entidad diabólica.



'Bloodmoon: Dark Offerings'

En este espacio los asistentes viajarán en el tiempo a una época colonial, allí todos los aldeanos lo harán sentir parte de un sacrificio humano.

'Stranger Things 4'

Se sentirá pasando escena por escena en algunos de los momentos más icónicos de la temporada final de la reconocida serie de Netflix. Podrá ver a todos los personajes y sentirse parte de la trama que se desarrolla en Hawkins, Indiana.

La casa del terror de Stranger Things está basada en la temporada final de la serie.

'Yeti: Campground Kills'

El terror en esta casa se respira desde el primer paso. Recrea un campamento de la década de los 50, y los asistentes serán testigos de la matanza de los Yetis, quienes comienzan un salvaje recorrido para asesinar a la mayor cantidad de campistas.



'Dr. Oddfellow: Twisted Origins'

Se sitúa en la década de 1930, y podrá conocer en profundidad la historia del loco Dr. Oddfellow y sus retorcidos experimentos.

'Universal Monsters: Unmasked'

En esta casa podrá disfrutar de varios de los personajes de terror más icónicos como el Fantasma de la Ópera, el Hombre Invisible y el Dr. Jekyll, el personaje de la novela de Robert Louis Stevenson.

MARÍA FERNANDA ARBELÁEZ M.

Enviada especial de VIAJAR*

* Invitación de Universal Orlando Resort