En Universal Orlando ronda el terror este Halloween

Universal Orlando Resort completó este año tres décadas rindiendo homenaje a una de las celebraciones más populares en Estados Unidos: el Halloween. Cada año, el complejo pone en escena su ya tradicional Halloween Horror Nights (HHN), cuyo plato principal es la recreación, con casas embrujadas, de las películas y series de terror más icónicas de todos los tiempos.



La primera celebración, en 1991, recibió el nombre de Fright Nights e incluyó el montaje de una casa. A partir de entonces, y gracias al interés de los espectadores, no ha parado de crecer.



Este año, este evento se extenderá a todo octubre e incluye diez casas embrujadas, cinco zonas de miedo y dos espectáculos en vivo. Si usted va, esta es una muestra de lo que se va a encontrar.

Masacre en Texas

Imagen de la casa embrujada Masacre en Texas. Foto: Universal Orlando Resort

Inspirada en la icónica película de 1974, la casa reproduce la angustiosa experiencia que se siente al intentar escapar del maníaco Leatherface y su motosierra.



Los visitantes se embarcan en un camino a través de una serie de escenas del filme y, eventualmente, serán víctimas de una familia de caníbales.

Beetlejuice

Beetlejuice fue el primer anfitrión fantasma de HHN en 1991. Este año reaparece como la estrella sobrenatural de una casa embrujada, basada en la película del director Tim Burton. Los invitados estarán sometidos al capricho del ‘bioexorcista’, mientras siguen cada movimiento de Beetlejuice a través de escenas artísticamente recreadas de la película.

La maldición de Hill House

La casa de esta serie de Netflix invita a los visitantes a embarcarse en el viaje desolador vivido por la familia Crain en Hill House. Se presentan escenas icónicas en todo el espacio, incluidos la poderosa Sala Roja y el Salón de las Estatuas, donde poderes insidiosos abruman a todos los que ingresan.

La novia de Frankenstein

Casa dedicada a la película 'La novia de Frankenstein', de Halloween Horror Nights. Foto: Universal Orlando Resort

La casa se basa en el ambiente final de la película clásica de 1935 The Bride of Frankenstein, arrojando a los visitantes al caos mientras la protagonista se convierte en una científica imparable y comienza su misión para revivir a Frankenstein.



Su búsqueda para encontrar la vida eterna tendrá un costo, y los visitantes se ven envueltos en una frenética batalla para intentar escapar.

Cosecha de humanos

La tradición de Halloween tiene más raíces siniestras esperando ser descubiertas, y como cultivador de este ritual, Pumpkin Lord se está preparando para su cosecha anual de humanos en Wicked Growth: Realm of the Pumpkin. Atraídos por las vistas y los sonidos familiares de esta fecha, los visitantes se encontrarán atrapados en un laberinto interminable de dominios tradicionales de Halloween, que incluyen una casa embrujada en ruinas, un cementerio siniestro e incluso una cabaña de brujas malvadas, todo invadido por criaturas despiadadas.

Horror en Heartland

Algunas de las historias de Halloween Horror Nights más inquietantes se han ambientado en la ciudad de Carey; este año, Welcome to SCarey: Horror in the Heartland combina esas historias y les da vida en la primera casa embrujada que rinde homenaje al 30.º aniversario del evento.

Un hada vengativa

La venganza del hada de los dientes incitará a los visitantes a descubrir el ritual más oscuro detrás de esta tradición infantil. Hace mucho tiempo, los padres hicieron un trato con estas hadas malvadas: todos los niños deben renunciar a sus dientes de leche o pagar un precio horrible.

Casos desenterrados

En la casa Archivos de casos desenterrados, los visitantes se pondrán en la piel de Boris Shuster, el detective privado que investiga lo sobrenatural. Atraídos por el mundo de lo paranormal, se enfrentarán a una abrumadora avalancha de fantasmas y terrores mientras intentan resolver un gran misterio: cómo sobrevivir.

Capturados

En Captured, cinco íconos del terror unen fuerzas para perseguir y aterrar a los visitantes de esta casa. Foto: Universal Orlando Resort

Cinco íconos del cine de horror unen fuerzas en esta casa embrujada para paralizar de miedo a sus visitantes: The Caretaker, un cirujano cautivado por la extirpación de órganos internos; The Director, un aspirante a cineasta obsesionado con capturar el sufrimiento y la tortura de sus víctimas en una película; The Usher, que busca invocar una violenta venganza contra quienes no siguen las reglas de su teatro; The Storyteller, que no se detiene hasta atrapar a los visitantes en sus últimas historias de terror, y Jack the Clown, personaje que atormenta a las víctimas con formas que encarnan su sentido del humor enfermizo.

Teatro de marionetas: audiencia cautiva

El lado demente del teatro de marionetas ocupará un lugar central en la Puppet Theatre: Captive Audience, donde los visitantes serán transportados al abandonado Teatro Grandeur de San Francisco a principios de la década de 1900. Encontrarán a la Compañía de Marionetas de Pasek atrapada en las ruinas del teatro mientras ensayan su próxima actuación espantosa.



Con una necesidad fanática de entretener a cualquier audiencia cautiva, la compañía convirtió a los intrusos en marionetas vivientes de tamaño natural para que formen parte del espantoso espectáculo. ¿Se escaparán los visitantes o será la última escena?

Sustos al aire libre

Además de las diez casas embrujadas, los visitantes del complejo podrán disfrutar de cinco zonas de miedo, entre las que están Crypt TV y Seek and Destroy, dispuestas en distintos espacios. Mientras las personas van de una a otra son perseguidas por íconos del terror, como los espantapájaros amenazantes que emergen inesperadamente de cada esquina.



A todo lo anterior se suman dos nuevos espectáculos: Marathon of Mayhem: Carnage Factory, que en las noches transforma la extensa laguna de Universal Studios en visiones aterradoras, y Halloween Nightmare Fuel, un show de fuego con criaturas y trapecistas nocturnos y artistas pirotécnicos espeluznantes, con rock, metal y música electrónica de fondo.



Si está interesado en conocer sobre compra de pases y programación, puede consultar en el sitio web https://orlando.halloweenhorrornights.com/site

