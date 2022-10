Nuevamente estamos en vísperas del día en que las brujas son las protagonistas con su estridente risa, en que los vampiros no le temen a la luz del día, en que los muertos y las almas errantes visitan el mundo terrenal, en que los hombres lobos son más lobos que hombres, en que la máscara no es un disfraz, sino un personaje.

El 31 de octubre está a la vuelta de la esquina y los amantes de Halloween planean desde fiestas, rituales especiales, maratones de películas, rutas para pedir dulces, hasta lugares con una historia de terror y miedo detrás. En todo el mundo hay destinos imperdibles que están asociados a esta celebración. Le contamos cuáles son y por qué debería visitarlos.

Londonderry, Irlanda del Norte

Halloween es una celebración de origen celta para darle la bienvenida al invierno. Para las poblaciones originarias, la festividad tomaba por nombre Samahin (final del verano) y consistía en un evento acompañado por el fuego, danzas y disfraces para espantar los malos espíritus de la oscuridad y para camuflarse de los muertos que venían de visita.



Por eso, si piensa en un destino con raíz en esta celebración debe visitar, al menos, una de las ciudades irlandesas, y Londonderry tiene el mejor festival de Halloween del país, incluso de Europa. Este año se celebrará del 28 al 31 de octubre y promete mucho folclor, banquetes y festividades.



“Nuestra ciudad amurallada cobra vida con los espíritus antiguos, que dan la bienvenida para que te unas a nuestro despertar. Londonderry reabre los caminos de los viajeros de Halloween del pasado. Recuerda ponerte un disfraz para mantenerlos a raya”, se lee en la página oficial del evento.



Una de las celebraciones de Halloween conocidas a nivel mundial es la planea Londonderry, en Irlanda del Norte. Foto: Instagram: @derryhalloween

El castillo de Bran o Drácula

Aunque Drácula fue escrita por Abraham (Bram) Stoker, un novelista irlandés, el castillo emblemático del conde Drácula se encuentra en los montes Cárpatos, en Transilvania (Rumania).



El éxito del libro dio pie para ambientar la historia en una película y convertir en un lugar de culto el castillo medieval de aquel en quien Stoker se habría inspirado para construir al mítico personaje, el príncipe de Valaquia, Vlad el Empalador.



Halloween es la excusa perfecta para que Drácula salga de las páginas de los libros sin temor a la luz del sol y a ser visto por los humanos. En el castillo se celebra el día de las brujas con un tour especial nocturno y una fiesta inmersiva única.

El Castillo de Drácula está ubicado en Transilvania, Rumania. Recibe turistas todos los días. Foto: iStock

Salem, EE.UU.

Un Halloween no es Halloween sin brujas, y el lugar donde se encuentran es en Salem, Massachusetts, cerca de Boston, en Estados Unidos. Están en las esquinas, en los bares y museos, incluso en las estampas de la ciudad.



Desde finales de septiembre, en Salem se siente que ya casi llega esa época especial del año en que se olvidan los prejuicios contra las mujeres que saben que los usos de las hierbas no son un conocimiento sobrenatural.



Son muchos los recomendados de cosas por hacer en Salem, pero no deje de ir al Museo de las Brujas, un tour nocturno por el cementerio o pasar la noche en la casa de las Sanderson, el trío de hermanas que fueron quemadas en la hoguera, ubicada en los bosques de Salem, donde podrá probar su suerte con los hechizos.

Uno de los atractivos de Salem es su Museo de las Brujas. Abierto durante todo el año. Foto: iStock

Michoacán, México

Así como en Irlanda, los indígenas prehispánicos asentados en México tenían un ritual para sus difuntos que guardaban una relación con los tiempos de la agricultura, especialmente con el maíz, el principal cultivo del país.



Con la colonización, los españoles trajeron sus propios ritos, que lograron armonizarse con los de los pueblos originarios que hasta hoy se conservan y son uno de los principales atractivos turísticos para la época de Halloween.



El 1.º de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, dedicado a los niños fallecidos, y el 2, el de los Fieles Difuntos para los adultos. Michoacán es el estado donde las fiestas son las más tradicionales, y la película Coco (Disney) lo ilustra muy bien con altares con las fotos de los que ya no están, comida en abundancia, banderines, flores y desfiles.



Son dos noches no de terror, sino de reunión, de recordar con alegría y agradecimiento a quienes ya no están. Si tiene la oportunidad de disfrutar esta fecha, no dude en pintarse la cara de Catrina, la mejor forma de vestir a la muerte.

Cientos de familiares se acercaron al cementerio de Pátzcuaro, estado de Michoacán, para conmemorar con sus seres queridos el día de muertos. Foto: Javier Nieto. EL TIEMPO

Soria, España

Las influencias celtas del Samaín llegaron al norte de España, donde diferentes provincias tienen sus propias festividades alrededor del 31 de octubre, cuando es el fin del tiempo de las cosechas y el comienzo del invierno, y se honra a los difuntos.



Desde hace unos años, Soria, ubicado en la comunidad autónoma de Castilla y León, ha venido recuperando sus antiguas celebraciones alrededor de esta fecha y hay todo un recorrido para una noche de Halloween llena de tradición medieval.



Comienza en Ágreda con el Rompe, Rompe de las Cadenas, en el que una comitiva vestida al estilo de los Nazarenos de Semana Santa visita las tumbas de los muertos católicos, judíos y musulmanes. Sigue por Numancia, más apegada a los ritos celtas; pasa por Soria capital donde hay un desfile de Ánimas e interpretaciones de las leyendas del escritor Gustavo Adolfo Bécquer.



Y para alargar el 31 de octubre, hay otras celebraciones hasta el 4 de noviembre en en San Leonardo de Yagüe, Castilfrío de la Sierra y Tajueco, también en Soria.