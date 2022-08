La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, llegó con números rojos a la edición 26 de su Congreso Nacional, celebrado en Bogotá el 25 y 26 de agosto.



Con la pérdida del 42 por ciento del personal ocupado en las agencias, una reducción del 5 por ciento en la venta de tiquetes y unos ingresos que todavía no se equiparan con los del 2019, el gremio ha expresado preocupación ante las medidas de la reforma tributaria que los afectarían. Especialmente sobre el levantamiento de los beneficios que se les otorgaron por la pandemia.



Lea acá: (Gustavo Petro le asegura al sector del turismo que será su aliado)

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro invitó a los agentes del sector turismo a apostar por el ecoturismo sostenible en Colombia. Foto: Néstor Gómez. CEET

En la inauguración, intervino el presidente Petro que aseguró que analizarán y discutirán las propuestas del gremio. Y dejo en claro que la hoja de ruta que aspira construir de forma conjunta con el sector está enfocada al ecoturismo.



"El desarrollo del ecoturismo, además de cuidar la belleza del país, el tercero más bello del mundo, según Forbes, se trata de formas de transporte limpias, de cuidar patrimonios, de construir sobre la cultura, no de un turismo depredador o de un etnocidio como sucedió en Providencia. Podemos restablecer la ruta Libertadora o la ruta turística Del Río Magdalena", apuntó en su discurso.



Siga leyendo: (Colombia es el tercer país más bello del mundo, según Forbes)



Pero para lograr este objetivo, el presidente señaló que lograr la paz es prioritario, porque de lo contrario es imposible garantizar la seguridad de nacionales y extranjeros.



Asimismo, señaló que el sector del turismo será clave para la transición energética, pues ahí está el gran potencial de Colombia. Su objetivo es que el turismo representé el 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para que así su aporte sea más significativo que el del carbón y del petróleo.



El presidente agregó que otro de los retos es la conectividad del país, especialmente la aérea. "Podemos dividir las prioridades, ampliar las pistas, después tecnología para que puedan aterrizar de noche. La estructura es fundamental porque si no, no llegan extranjeros. Avianca ya no es nuestra y podemos abrirnos a otras aerolíneas, además de tener una aerolínea colombiana potente", puntualizó Petro.

Un sector golpeado

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato Nacional, sostiene que la situación es preocupante.



"Más de 700 agencias de viaje, operadoras, mayoristas, distribuidos en todo el territorio nacional y con satisfacción, decimos que la pandemia no acabó con el sector, pero como empresarios del turismo nos preocupa que se elimine los incentivos al sector en la reforma tributaria", dijo Cortés en su discurso durante la instalación del congreso nacional de Anato, en el centro de Convenciones Ágora Bogotá.



Lea más: (José Antonio Ocampo: 'Que los de mayores ingresos paguen más no tendrá cambios')



Lo que le han solicitado al nuevo Gobierno es que se mantengan todas las exenciones como las que explica Cortés:



1. Los servicios ecoturisticos y nuevos proyectos en parques temáticos y agroturismo, que hoy están gravadas en 9 por ciento. Si se levanta el incentivo pasarían al 35 por ciento.



2. Las rentas provenientes del transporte marítimo, que están al 2 % hoy, pasarían al 35 %, "lo que desestímula la llegada de nuevas líneas de cruceros al país", menciona la presidenta de Anato.



3. El beneficio de descuento para la renta con el pago del ICA, que no es solo para el sector turismo, ahora ya será descuento sino deducción lo que cambia el tema tributario.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Comercio, Germán Umañana, fue enfático en que el aporte de todos los sectores es necesario para cerrar las brechas de desigualdad. Foto: Néstor Gómez. CEET

Sin embargo, el Gobierno no dio el brazo a torcer. Durante su intervención, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, dejó en claro que es necesario hacer esfuerzos desde todas las orillas para lograr dos objetivos del plan del presidente Gustavo Petro: la reducción de la desigualdad y la transición energética.



"Según el proyecto para reducir la desigualdad habría que eliminar hasta donde se pudieran las exenciones a sectores particulares, entonces, en general, tiende a hacerlo, por ejemplo, en el impuesto que más recauda que es el impuesto al valor agregado", explicó Umaña y añadió que "uno debería entender que un subsidio es una apuesta de mediano plazo, no es permanente".



Lo que sí pidió el MinComercio, según dijo Umaña es que en los municipios con PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y en los que tengan menos de 200 mil habitantes se dé una gradualidad para desmontar esas medidas mientras se terminan los proyectos y remodelaciones que se hicieron con esos beneficios.



REDACCIÓN VIAJAR

Más noticias de la sección Viajar

- ¿Su vuelo se retrasa? Aquí las aerolíneas más puntuales de América Latina

- Vacaciones de fin de año: descubra los destinos más exclusivos del mundo

- Tips para empacar su maleta de viaje correctamente