Guía para viajar a Disney World desde Colombia

El mágico mundo de los parques temáticos de Disney es atracción para millones de niños y adultos que encuentran fascinante la inmersión en sus clásicas historias.



La calidad de sus shows y sus atracciones impresionantes pueden ser razones para creer que no está al alcance, sin embargo, con una planeación con suficiente tempo de antelación puede ser suficiente para hacer este sueño realidad.



Disney World cuenta con seis parques en todo el mundo: Orlando y Los Ángeles en Estados Unidos; París, Francia, y en Asia: Hong Kong, Shanghai y Tokyo.



El parque en Orlando es el más grande y preferido por los turistas. Para visitarlo desde Colombia se necesita tener pasaporte y visa vigentes.



Según el metabuscador de vuelos Viajala, los precios de vuelo para visitar esta ciudad oscilan entre 900 mil pesos y 1'700.000. Sin embargo, recomienda comprarlos con tres meses de antelación para poder encontrar los mejores costos.



Si el objetivo del viaje a Orlando es ir a Disney World, la mejor opción es hospedarse dentro de los hoteles del parque.





Así mismo, las personas que tengan al parque como finalidad única, alojarse en los hoteles del parque es una buena idea. La noche cuesta al rededor de 500.000 pesos, que permiten acceder a beneficios con los que no cuentan los hoteles fuera, y son: el transporte desde el aeropuerto hasta el hotel, transporte gratuito para todos los parques durante la estadía, horas extra para disfrutar de las atracciones, compras que llegarán directo a la habitación sin necesidad de cargarlas durante el día. Además, cuenta con la oportunidad de reservar espectáculos y atracciones desde 60 días antes del viaje.



Si por el contrario, el viaje a Orlando es más que solo conocer Disney o el presupuesto no es suficiente, se encuentran hostales o Airbnb desde 125.000 y hoteles desde 200.000 la noche.



Los métodos de pago en los parques van desde efectivo hasta tarjetas como American Express, MasterCard, Discover/Novous, Cirrus, Plus, Star, Visa y Honor. Es ideal tener en cuenta las temporadas altas, donde es mucho más costoso realizar el viaje. Esto ocurre normalmente en vacaciones escolares: Navidad, Semana Santa y Verano.





Los meses de temporada baja son marzo, abril, septiembre y octubre. Que además de coincidir con un clima fresco, también se podrá aprovechar más y mejor cada día pues la asistencia de la gente es menor.



Disney World Orlando cuenta con seis parques, cuatro temáticos: Magic Kingdom, Animal Kingdom, Hollywood Studios y Epcot y los acuáticos, y dos acuáticos: Blizzard Beach y Typhoon Lagoon que normalmente son opcionales para los turistas. Lo ideal es que se pueda visitar cada parque un día, cumpliendo una estadía mínima de cuatro días en total.



Así mismo, el parque ofrece diversidad de opciones de tickets para disfrutar de las atracciones y demás beneficios. El más común es: Pase de 4 días para ver 1 parque por día: USD $339 aproximadamente. Algo que resulta beneficioso es que Disney World es de los pocos que permite entrar comida a sus instalaciones, lo cual resulta amplia las posibilidades para ahorrar dinero.



Por último, cabe resaltar que la ropa y los zapatos cómodos son indispensables para poder disfrutar del recorrido sin mayor inconveniente.





