Recomendaciones para hacer ecoturismo en el Parque Nacional Los Nevados

El Parque Nacional Natural Los Nevados es uno de los destinos ecoturísticos favoritos de los colombianos. Se estima, de hecho, que cada año recibe a miles de visitantes, que llegan atraídos por su belleza natural.En video: Guaviare, un tesoro natural por descubrir.

De acuerdo con Parques Nacionales Naturales de Colombia, esta área protegida se ubica en el Eje Cafetero, en el complejo volcánico conformado por el Nevado del Ruiz, los cráteres La Olleta y La Piraña, el Nevado de Santa Isabel y el Nevado del Tolima, y los Paramillos del Cisne, Santa Rosa y Quindío.



Fue creada en 1974 para contribuir con la conservación de ecosistemas importantes, como tres de los glaciares que quedan para el país (Nevado del Ruiz, Nevado de Santa Isabel y Nevado del Tolima), ecosistemas de super-páramo y páramo, humedales alto andinos y bosques altoandinos y andinos.



El parque es el corazón de la región cafetera colombiana; los ríos que descienden de sus picos nevados y sus páramos riegan las tierras agrícolas y nutren los acueductos de las ciudades, pueblos y veredas del centro del país.



El sistema de humedales del Otún, localizado en el parque, fue declarado humedal de importancia internacional por la Convención Ramsar.



Dado que se trata de una reserva de enorme importancia para el país, conviene visitarlo de manera responsable, evitando afectar, de cualquier manera, la biodiversidad de la zona. También cabe tener en cuenta recomendaciones básicas hechas por Parque Nacionales, para poder recorrerlo de manera segura.

Antes de ir...

El ingreso a esta área por todos los sectores abiertos para desarrollar actividades ecoturísticas debe ser acompañado por un guía avalado por el mismo parque.



Es indispensable organizar la salida con anticipación, puesto que los operadores cuentan con tres días hábiles para hacer la reserva de ingreso cumpliendo con una capacidad de carga y protocolos de bioseguridad.



Puede consultar todo lo relacionado con la reserva a través del teléfono 3215066031 o el correo electrónico reservasutnevados@gmail.com. Si se llega al parque sin dicha reserva está supeditado a ingresar de acuerdo con los cupos disponibles.



Parques Nacionales también advierte que para entrar es necesario contar con un seguro de accidentes que incluya rubros de rescate. Este tema puede tratarse con el operador directamente.

Aspectos médicos

A medida que se asciende en las montañas, el organismo intenta adaptarse a la disminución de oxígeno, razón por la cual acelera los ritmos cardíaco y respiratorio e incrementa la producción de glóbulos rojos.



Estas adaptaciones son necesarias para evitar los males de altura, que van desde náuseas y dolor de cabeza, hasta edemas.



Las bajas temperaturas en las alturas exigen el uso de ropa y de calzado adecuados para conservar el calor.



El brillo solar, que es más intenso por la radiación y su reflejo en la nieve, puede causar problemas en los ojos, por lo que deben protegerse. La piel expuesta al sol y al viento helado se quema rápidamente y también debe cuidarse.

Seguridad y prevención del riesgo

Para prevenir el mal de altura conviene:



- Hidratarse bien antes, durante y después de la visita al parque.

- Utilizar anteojos oscuros con alto factor UV.

- Usar protector solar de alta gama.

- Llevar ropa y calzado adecuados para conservar el calor y protegerse de la humedad.

- Ir despacio, tomándose el tiempo necesario para aclimatarse. Respire profundo y descanse cada vez que lo requiera.

- Descender de inmediato, en caso de no sentirse bien

- Pedir ayuda, en caso necesario.

- No tomar bebidas alcohólicas ni antes ni durante su visita.

- No subir a los glaciares ni ingrese al área protegida sin la debida autorización, el equipo y los elementos de protección necesarios y la compañía de un guía autorizado especializado en alta montaña.

Tenga en cuenta las contraindicaciones

Parques Nacionales recomienda abstenerse de ascender a alturas superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mal, dentro del área protegida, si presenta cualquiera de las siguientes contraindicaciones:



- Angina de pecho inestable.

- Hipertensión arterial severa, no controlada con el tratamiento.

- Hipertensión pulmonar.

- Insuficiencia cardíaca descompensada.

- Arritmias severas.

- Antecedentes de trombosis o derrame cerebral.

- Antecedentes psiquiátricos importantes.

- Insuficiencia respiratoria crónica.

- Enfermedad arterial de miembros inferiores.

- Anemia severa.

- Falla renal.

- Problemas graves de la coagulación.

- Historial de edema pulmonar o cerebral de alta montaña.

En esta zona se prohíbe:

- Llevar animales domésticos o mascotas

- Ingresar y consumir de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas.

- Ingreso de motos, cuatrimotos, buggies, buses, chivas y drones.

- Hacer cabalgatas, fogatas, cacería, tala, pesca, arrojar basura, alterar o afectar vallas o infraestructura, extraer o alterar flora, fauna o gea.

- Acampar en zonas no permitidas y usar de play-back dentro del área protegida.

- Hacer vídeos o fotografías con fines comerciales.

- No se permite el ingreso de niños menores de 6 años, adultos mayores de 70 años y mujeres en condición de embarazo (resolución de reapertura del Parque Nº 1058 del 19 de diciembre 1992).



Cabe recordar que quien incumpla la normatividad estipulada, puede ser expulsado del parque.

