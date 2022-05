¿Se imagina cómo sería tener que salir en un viaje intergaláctico para salvar todo lo que conocemos en este universo?, ¿cómo sería, además, si ese recorrido no lo hiciera solo sino apoyado y supervisado por los Guardianes de la Galaxia?, ¿y, por qué no, convertirse en el héroe del día?

Todo eso sin tener que salir al espacio sideral y tomándole poco más de tres minutos. Y aunque estas frases parecen sacadas de un guión de ficción lo cierto es que esta es la experiencia que a partir de este viernes 27 de mayo podrán vivir los visitantes de uno de los lugares más mágicos en el planeta: Disney World Resort en Orlando, Florida.



(Le puede interesar: Los seis países más económicos para viajar, según Skyscanner).



Esto es posible en el Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, la atracción que, después de seis años de planeación y creación, abre sus puertas al público ofreciéndole a los asistentes la montaña rusa cubierta más grande e increíble que hasta el momento haya creado Disney en su historia.



El lanzamiento hace parte de las celebraciones de los 50 años de este lugar, que abrió sus puertas el 1° de octubre de 1971 y es todo un referente para el entretenimiento en familia, permitiendo, sin importar la edad que tenga, que sienta siempre el asombro y la alegría de ser niño.

Pabellón de otro planeta

El escenario elegido para esta atracción es Epcot, el segundo parque temático del resort que abrió sus puertas, después del tradicional Magic Kingdom. Este espacio se integra como un nuevo pabellón, el primero que no hace parte de este planeta, y que complementa la oferta que ya tiene este lugar con el World Showcase, en donde los asistentes pueden disfrutar de un poco de la cultura de países como Francia, Italia, Japón, Alemania, Noruega y México. Incluso hay un estand especial dedicado a Colombia, por la película 'Encanto', en el que uno puede disfrutar una arepita con queso, escuchar música de cantantes latinos y conocer más de la fauna y flora de nuestro país.



(Además: La 'enigmática' Ciudad de Piedra ubicada en Guaviare).



“Este es el primer pabellón de otro mundo que llega a Epcot. La gente de Xandar quería traer su pabellón al planeta Tierra para enseñarnos más acerca de su gente. La misión es mantener la paz intergaláctica mostrándoles a ellos diferentes culturas”, explica Carolina Marrero, arquitecta colombiana y una de las imagineers de esta atracción, que es como definen a las personas que hacen posible la creación de estos parques temáticos.

Facebook Twitter Linkedin

Durante la fila, las personas podrán encontrar detalles de Xandar y los personajes de Guardianes de la Galaxia. Foto: Cortesía Walt Disney World Resort

Desde el primer momento, los asistentes podrán sentirse en un escenario que no pertenece a la Tierra. A su llegada, los recibe una nave que da un primer indicio de lo que se va a experimentar. La atracción está completamente cubierta y una vez se ingresa la promesa es que la fila no dura más de 20 minutos.



El recorrido comienza con el Galaxarium, una especie de planetario que muestra las características de Xandar y la Tierra, y que le hacen sentir a la persona que ya no está en este planeta. El camino lleva posteriormente a una galería museo del mundo de los Guardianes de la Galaxia, que majestuosamente mezcla proyecciones con detalles de sus naves y mapas.



(Le recomendamos leer: Las doce mejores 'joyas ocultas' del mundo para visitar en 2022).



Incluso, los asistentes podrán divertirse con un fragmento del programa matutino 'Good Morning Xandar', en el que una periodista entrevista a los personajes originales de la película contando sus hazañas y el humor siempre está presente.

Facebook Twitter Linkedin

La atracción tardó seis años en su creación y desarrollo. Foto: Cortesía Walt Disney World Resort

El siguiente escenario es el que da las pistas de hacia dónde lleva esta atracción a sus visitantes; allí es posible conocer una de las tecnologías clave de los guardianes: el generador cósmico, que permite que se pueda tener un viaje intergaláctico entre el tiempo y el espacio.



(Lea también: Los mejores cruceros del 2022, según ‘Condé Nast Traveler’).



Toda la puesta en escena está llena de sorpresas que van siendo reveladas por los mismos personajes de la película. Cada detalle está pensado para que el usuario sienta que está haciendo parte del elenco, no en vano los diseñadores de la atracción visitaron el set de grabación de la tercera entrega de este filme para ser fieles a la historia.

Empezar en reversa

Facebook Twitter Linkedin

Durante el recorrido, que ofrece una experiencia inmersiva, hay proyecciones del entorno sideral atacado por villanos. Foto: Cortesía Walt Disney World Resort

Una vez dentro de la montaña rusa la experiencia, de poco más de tres minutos, es un derroche extremo de emociones. Es una atracción que nunca se ha visto en Disney, tal vez se la pueda comparar un poco con la popular Space Mountain de Magic Kingdom por su concepto, pero con sorpresas, movimientos y ambientación que hace que la gente no dude que está en medio de la galaxia enfrentándose a todo tipo de peligros.



Es la primera de las montañas de este resort que comienza en reversa, una sorpresa sin igual que desde el inicio lo deja a uno con la boca abierta.



(Le puede interesar: La 'enigmática' Ciudad de Piedra ubicada en Guaviare).



En segundos, la montaña lo lleva a uno a la galaxia, en medio de movimientos que se experimentarían a bordo de una nave espacial; el recorrido mezcla proyecciones asombrosas de villanos que quieren destruir el universo.



“Inventamos una tecnología que se llama omnicoaster, que hace que cada vehículo en el tren pueda girar 360 grados; esto nos ayuda a contar la historia más inmersivamente. Así podemos hacer que todos los pasajeros vean lo que nosotros queremos que vean en ese momento exacto para que entiendan la historia mucho mejor”, explica Marrero.



Es imposible no dejarse llevar por la euforia del momento y hasta bailar. Precisamente, uno de los detalles más interesantes de la aventura es la música, porque la atracción tiene seis canciones diferentes de clásicos musicales de los años 70 y 80, que potencian completamente la experiencia.

Cada vehículo en el tren pueda girar 360 grados; esto nos ayuda a contar la historia más inmersivamente FACEBOOK

TWITTER

“Las canciones de la atracción son 'Disco Inferno', de The Trammps; 'Conga', de Gloria Estefan; 'September', de Earth, Wind & Fire; 'Everybody Wants to Rule the World', de Tears for Fears; 'One Way or Another,' de Blondie, y 'I Ran', de A Flock of Seagulls. La selección se hizo entre un listado de 100 clásicos distintos y se eligieron los que mejor iban con el recorrido. Mi favorita es 'Conga'”, detalla Andrés Ovalles, gerente del proyecto de Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind.



(Además: Easyfly anunció que llegará a 11 nuevos destinos en Colombia).



Los visitantes experimentan emociones intensas durante esta montaña rusa, pero aun así está pensada para casi toda la familia, por eso la estatura mínima de ingreso es de 107 centímetros, y la restricción es que los menores de 7 años deben ir acompañados de una persona mayor de 14.



Eso sí, prepárese para que su corazón vaya al límite, porque en una experiencia como esta es imprescindible, y hasta inevitable, reír, gritar y emocionarse hasta las lágrimas.

Si usted va…

- Disney World Resort en Orlando cuenta con cuatro parques temáticos: Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom. Cada uno tiene características y atracciones distintas, por lo que es recomendable que cuadre con anterioridad cuáles son las que más le interesan para optimizar el tiempo.



- Además, tenga en cuenta la temporada del año en la que va a ir, ya que las temperaturas más fuertes se registran entre los meses de julio y agosto (verano) y las que tienen un clima mucho más favorable son diciembre y enero (invierno).



(Además: Las tres perlas por descubrir en Tumaco).



- Es indispensable que siempre esté muy hidratado y cuente con buen protector solar, porque las temperaturas pueden llegar a superar los 40 grados.



- Para hacer mucho más eficiente su visita puede descargar la aplicación móvil ‘My Disney Experience’, en la que podrá desde hacer check in en los hoteles del complejo, cargar sus pases de entrada a las atracciones, realizar compras en línea para los restaurantes (y ahorrarse la fila) y acceder a las imágenes que tenga con el servicio de ‘Photo Pass’.

Más noticias

Raphy Pina: ‘no me quedan lágrimas’, últimas palabras antes de ir a prisión

Kate Moss testificó en juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, ¿qué dijo?

¡Y los ganadores de Burger Máster 2022 son...!

MARÍA FERNANDA ARBELÁEZ M.

Editora de Radar de EL TIEMPO

Twitter: @mafearbelaezmen

*Enviada Especial de Viajar