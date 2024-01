Por primera vez en la historia, la alta Guajira recibirá un yate de lujo: esto se sabe

A las 8 de la mañana de este jueves 11 de enero del 2024, arribará a la alta Guajira un yate de lujo, proveniente de Barbados (isla del Caribe) con 40 turistas, quienes serán recibidos por la comunidad indígena, autoridades departamentales y nacionales.



La embarcación de lujo, denominada Emerald Azzurra, es de la empresa suiza de cruceros Emerald Cruises. Los turistas vienen de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza y de otros países europeos.



El yate fondeará a 10 yardas de la orilla y los turistas se trasladarán en unos zodiacs (botes rápidos) para ser recibidos con una ceremonia de bienvenida por la comunidad indígena.



A la llegada, los turistas recibirán un souvenir autóctono de la zona, con sonidos de tambores y el baile de yonna, danza tradicional de cortejo.



Los visitantes extranjeros tendrán una agenda que incluye, además, un recorrido por el Cabo de la Vela, por la ranchería Ipotshiru para un reencuentro con la cosmogonía Wayuu sus usos y costumbres, vestimenta típica, maquillaje y el baile típico; visita al colegio Internado, entre otras actividades.



La visita de los turistas será hasta el inicio de la tarde y luego se devolverán al yate de lujo, cuyo recorrido terminará en Panamá.



Estos yates, según dice en la página Emerald Cruises, están diseñados para llegar a puertos y lugares pequeños, a donde embarcaciones más grandes no lo pueden hacer.

Buenaventura recibió su primer crucero

El pasado 22 de noviembre de 2023, el puerto de Buenaventura recibió el crucero MS Hamburg (de la compañía Plantours Cruise) con 400 turistas, en su mayoría alemanes.



Es la primera vez que una embarcación de este tipo llega a estas aguas del Pacífico colombiano, que se caracteriza por recibir toneladas de mercancía diariamente.



Con viche, marimba de chonta, platoneras y bailes tradicionales fueron recibidos los extranjeros, quienes una vez pisaron tierra se dejaron contagiar de la magia del Pacífico. Hasta algunos pescadores se acercaron a la embarcación en sus botes para saludar a los visitantes.



A las 7:40 de la mañana llegaron al Distrito 400 pasajeros provenientes de Alemania a bordo del crucero MS Hamburg, de la compañía Plantours Cruise. Foto: Juan Pablo Rueda

Los turistas, la mayoría alemanes, fueron recibidos por los ciudadanos del puerto como estrellas de marimba. Para embarcarse, los turistas salieron desde su país natal hasta Panamá, luego tomaron el crucero hasta Buenaventura. El destino final será Chile.



MS Hamburg, de la compañía de barcos alemana Plantours Cruises. Foto: Juan Pablo Rueda

Cifras positivas

La temporada de cruceros 2023-2024 trae buenas noticias para Colombia en términos de generación de ingresos, porque se espera que tenga un impacto económico cercano a los 50 millones de dólares, según el estudio Economic Contribution of Cruise Tourism to the Destinations Economies realizado por el Business Research & Economic Advisors (BREA).



De acuerdo con datos proporcionados por las autoridades portuarias y la industria de cruceros, se esperan 220 recaladas (llegadas a puerto) de al menos 30 líneas de cruceros de países como Noruega, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Alemania y Mónaco.



Esto se traduce en un estimado de 334.000 pasajeros que visitarán el país en esta temporada. Uno de los aspectos más destacados de la nueva temporada es la inauguración de recaladas en destinos emblemáticos como Cartagena, Santa Marta y Buenaventura.



Por primera vez, alrededor de 14 barcos explorarán estos destinos, lo que representa un avance importante para el turismo en Colombia. Entre estas navieras se encuentran el Carnival Conquest, Silver Nova, Celebrity Beyond, Viking Mars, Seven Seas Grandeur, Silver Dawn, Marella Discovery, MSC Explora I, Wind Spirit, Le Dumont-D'urville y MS Hamburg.



REDACCIÓN VIAJAR