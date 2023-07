La Secretaría de Ambiente habilitó un nuevo camino para recorrer los cerros Guadalupe - Aguanoso, en Bogotá.



La caminata ecológica comienza en el sendero Chiguano, va hasta la cima del cerro Aguanoso y termina en el parqueadero del Santuario de Guadalupe. En este recorrido de 6 kilómetros, con un desnivel de 400 metros, se pueden apreciar los ecosistemas de bosque altoandino, de subpáramo y de páramo.



"Este es uno de los caminos que se tienen habilitados para toda la ciudadanía, donde contamos con recorridos guiados, seguridad, apoyo prehospitalario e interpretación ambiental para conocer el territorio", dice Edward Martín, coordinador de Caminos de los Cerros Orientales, de la Secretaría de Ambiente.

Para realizar la visita, los ciudadanos pueden ingresar a la página de Caminos de los Cerros Orientales e inscribirse en la opción Guadalupe – Aguanoso, ahí podrá seleccionar el día y la hora para realizar este recorrido que tiene una duración de 3 a 4 horas (https://caminos.eaab.gov.co/).



Las caminatas organizadas por la Secretaría de Ambiente cuentan con el acompañamiento de profesionales del Distrito y fuerza pública, quienes se encargan de garantizar la seguridad de los ciudadanos.



"La invitación es a todas las personas para que conozcan los caminos que están habilitados, como Quebrada La Vieja, San Francisco – Vicachá, Kilómetro 11 y 12 Quebradas y La Serranía. Conocer nuestra ciudad, nuestro territorio, nos permitirá cuidarlo. No se cuida lo que no se conoce", finaliza Martín.



El recorrido tiene una duración de 3 y 4 horas. Foto: Secretaría de Ambiente de Bogotá

¿Qué debe tener en cuenta para visitar el camino Guadalupe - Aguanoso?

- Llevar ropa cómoda y acorde a la actividad. En lo posible botas para hacer senderismo, chaqueta impermeable o capa, guantes y un cuellero o balaclavas para proteger el rostro.



- Portar los documentos personales, incluido el carné del seguro de la EPS o del Sisbén.



- Es importante haber desayunado y llevar un refrigerio personal.



- Caminar por los senderos demarcados.



- No llevar mascotas.



- No arrojar envases, paquetes y demás residuos en los espacios naturales.



- No extraer material vegetal ni fauna del lugar.



- No consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o llegar bajo la influencia de estas.



