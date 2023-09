El Grupo San Germán Express, una sociedad acreditada como operador turístico que ofrecía, entre otros servicios, transporte de vuelos chárter a destinos de difícil acceso en Colombia, anunció la suspensión de sus actividades comerciales desde el pasado 15 de septiembre.



Lea además: (El viajero colombiano que quiere recorrer a pie nueve páramos de Colombia: lleva cinco)

Así lo dio a conocer a través de su página web. "Por medio del presente nos permitimos informar a la comunidad en general, que lastimosamente Grupo San Germán Express SAS, se ve en la obligación de suspender indefinidamente las actividades comerciales a partir del 15 de septiembre de 2023, agradecemos el apoyo y comprensión", afirma el Grupo San Germán Express.



Ante el anuncio, la Aeronáutica Civil afirma que el Grupo San Germán Express comercializó tiquetes aéreos desde y hacia Medellín, El Bagre, Montelíbano, Bahía Solano, Nuquí y Capurganá, a través de dos empresas de transporte aéreo no regular: Searca y Heligolfo.



La Superintendencia de Industria y Comercio como Autoridad de Protección al Consumidor (SIC) calificó la decisión del grupo como sorpresiva y precedió a proferir orden administrativa.



"Así, la orden fue expedida de manera inmediata, con el fin de que no se genere una afectación a los derechos de los consumidores que tenían vuelos programados, cuyo incumplimiento implica además, que no reciban los servicios turísticos también contratados", explica la SIC.



Lea también: (Aruba: consejos para aprovechar su paso por la isla que hizo de la felicidad su marca)



Por eso, la entidad le dio un plazo de cinco días al Grupo San Germán para que permita a sus clientes afectados por la suspensión comercial "cancelar los servicios turísticos programados, reservados y/o contratados, sin que ello genere algún tipo de penalidad o sanción económica a su cargo".



Además, la SIC asegura que el grupo debe permitir "a los consumidores afectados por la suspensión de las operaciones, para que alternativamente reprogramen los servicios turísticos contratados sin ningún costo adicional a su cargo y que éstos sean prestados con la misma calidad del servicio inicialmente contratado, en caso de que ello sea posible".



Y, además, ordenó "cesar la promoción, comercialización, reserva y prestación de servicios mientras se encuentre en suspensión de operaciones comerciales que impidan la efectiva prestación de los servicios que ofrece".

'Se lamenta la decisión'

La Aerocivil, entre tanto, lamentó la decisión del operador turístico y agregó que "en términos de transporte regular de pasajeros, los operadores Satena y Clic ofrecen vuelos desde y hacia Medellín, Quibdó, Nuquí y Bahía Solano".



"Las demás empresas de servicio aéreo comercial no regular de pasajeros (chárter) autorizadas por la Aerocivil están comprometidas con la continuidad de la prestación de los servicios a través de otros operadores turísticos y con la venta directa de tiquetes a pasajeros interesados, en rutas que no estén siendo cubiertas por compañías de transporte público regular de pasajeros", agregó la Aerocivil.



En Colombia, 45 empresas de transporte aéreo no regular de pasajeros están autorizadas para prestar servicios desde y hacia cualquier parte del país.



"La Aeronáutica Civil lamenta la decisión intempestiva del Grupo San Germán Express", agrega la entidad.



Entre tanto, el Grupo San Germán informa a sus usuarios que "las PQRS deberán ser canalizadas por los correos gerencia@gruposangerman.com y servicioalcliente@gruposangerman.com o en nuestra línea de Call Center 6043222769".



REDACCIÓN VIAJAR