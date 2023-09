En un mensaje en su página web, el Grupo San Germán Express -una sociedad acreditada como operador turístico- anunció el cese de sus operaciones comerciales a partir del 15 de septiembre.



Expertos en el sector e incluso la Aeronáutica Civil lamentaron la decisión de la agencia de viajes, porque entre sus principales servicios se encontraba la comercialización de tiquetes aéreos en vuelos chárter a lugares como Medellín, El Bagre, Bahía Solano, Nuquí y Capurganá.



En ese sentido, la operación área hacia esa zona del país queda a cargo únicamente de los operadores Satena y Clic, que ofrecen vuelos hacia Medellín, Quibdó, Nuquí y Bahía Solano.



En su comunicado, el Grupo San Germán Express recomendó a sus clientes comunicarse a los correos gerencia@gruposangerman.com y servicioalcliente@gruposangerman.com o a la línea telefónica 6043222769 para solucionar cualquier tipo de inconvenientes con sus reservas.



Mientras tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio como Autoridad de Protección al Consumidor (SIC) calificó la decisión del grupo como sorpresiva y precedió a proferir una orden administrativa.

Corregimiento El Valle, en Bahía Solano (Chocó) Foto: Julián Espinosa / EL TIEMPO

"Así, la orden fue expedida de manera inmediata, con el fin de que no se genere una afectación a los derechos de los consumidores que tenían vuelos programados, cuyo incumplimiento implica además, que no reciban los servicios turísticos también contratados", explica la SIC.



Por eso, la entidad le dio un plazo de cinco días al Grupo San Germán para que permita a sus clientes afectados por la suspensión comercial "cancelar los servicios turísticos programados, reservados y/o contratados, sin que ello genere algún tipo de penalidad o sanción económica a su cargo".

La riqueza del Pacífico es el gran potencial de este patrimonio colombiano. Foto: AFP

Además, la SIC asegura que el grupo debe permitir "a los consumidores afectados por la suspensión de las operaciones, para que alternativamente reprogramen los servicios turísticos contratados sin ningún costo adicional a su cargo y que éstos sean prestados con la misma calidad del servicio inicialmente contratado, en caso de que ello sea posible".



Y, además, ordenó "cesar la promoción, comercialización, reserva y prestación de servicios mientras se encuentre en suspensión de operaciones comerciales que impidan la efectiva prestación de los servicios que ofrece".

Las razones

El Grupo San Germán Express comercializaba sus vuelos chárter a través de dos empresas: Searca y Heligolfo.



Para conocer las razones del cierre de la sociedad, EL TIEMPO habló con Jorge Campillo, gerente de Searca y explicó que el cierre de la agencia se debe principalmente al deceso de Nicolás Jiménez, gerente del Grupo San Germán Express, quien murió en un accidente en noviembre de año pasado y a quien cataloga como "el comercial fuerte" del grupo.

Nicolás Jiménez, empresario fallecido en el accidente aéreo de Medellín. Foto: Cortesía

"La compañía quiso seguir con la viuda, seguir el sueño de su esposo y nosotros le dijimos que le ayudábamos; en qué manera, pues que íbamos a seguir con ellos, teniendo en cuenta que había una deuda bastante alta, pero que íbamos a empezar de nuevo, pero que debía mantener su pago de contado semanalmente", indicó Jiménez a este diario.



Explica que ocurrieron una "serie de problemas, probablemente en costos", que se sumaron a la llegada de nuevos competidores. Esto sucedió, dice Jiménez, específicamente en lugares a donde solamente el grupo llegaba, por ejemplo, Bahía Solano y Nuquí.



"Cuando entró EasyFly (hoy Clic) a Bahía Solano, lógicamente con aviones de mayor capacidad, podía ofrecer tiquetes más baratos y con distintas promociones, eso les afectó mucho. Luego de la ampliación de la pista de Nuquí, en donde ellos también eran los únicos operadores, entró Satena y eso también les afectó", explica el gerente de Searca, agregando que nunca "tuvieron participación ni económica ni directa" con el Grupo San Germán.



Sobre la llegada de Satena, Jiménez explica: "Si Satena hace un vuelo en la mañana y uno en la tarde, cada uno de 44 personas, son 88 en total; mientras que el Grupo San Germán Express hacia dos o tres vuelos de 15 y 19 personas. Entonces era sobrepasado fácil por la competencia y eso comenzó a minarle el punto de equilibrio".



Cuenta, además, que la situación llegó al punto que Searca no pudo mantener más el crédito a San Germán Express y no podían seguir volando. "Ellos no tuvieron, al parecer, posibilidad de capitalización entonces optaron por cerrar".



Sobre las deudas con Searca, el ejecutivo detalla: "Las deudas con nosotros eran importantes, en este momento no tengo el dato exacto, pero nosotros facturábamos con ellos alrededor de 350 y 500 millones de pesos semanales en temporada alta.



Searca tiene en su base de Medellín seis aviones disponibles y el Grupo San Germán arrendaba en temporada alta seis de estos.



"Yo creo que este cierre es definitivo. Cuando ellos tomaron esa decisión por falta de capital de trabajo, realmente los bancos no querían ayudarle en vista de que todo estaba en sucesión del dueño, que desafortunadamente murió en el accidente. Entonces todo se volvió una bola de nieve", concluye.



EL TIEMPO se comunicó con el Grupo San Germán para conocer su versión de los hechos, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.



CAMILO ANDRÉS PEÑA CASTAÑEDA

SUBEDITOR VIDA DE HOY

CAMPEN@ELTIEMPO.COM