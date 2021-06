Los cruceros se alistan para lanzarse a reconquistar el mar

Tras sufrir el año pasado, como consecuencia de la pandemia, una parálisis repentina que puso fin al crecimiento que experimentó esta industria durante una década, las compañías de cruceros se preparan para reactivar sus operaciones, en distintas regiones del mundo.



Ya que la vacunación está avanzando de manera sostenida en Norteamérica y Europa, estas empresas, que en el 2019 alcanzaron una cifra récord de 29,7 millones de pasajeros, según un informe de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (Clia, por sus siglas en inglés), no están dispuestas a prolongar una crisis que solo entre marzo y septiembre del año pasado les representó pérdidas globales por 77.000 millones de dólares, 23.000 millones en salarios y 518.000 empleos.



Todas han ido dando a conocer su calendario de retorno a las operaciones, previo aval de las autoridades sanitarias y gubernamentales. Por supuesto, este es un sector que, de acuerdo con Didier Arino, director de la consultora Protourisme, solo podrá reanudar su actividad normal a partir del 2025. Así que para no extender ese plazo, muchas volverán al ruedo desde este verano.



Estados Unidos ha mandado la parada, con una flexibilización de medidas que va a permitir a los cruceros retomar sus viajes, siempre que los pasajeros y los tripulantes estén vacunados y se sigan protocolos de bioseguridad, que incluyen la práctica de una prueba rápida de antígenos antes de embarcar.



Ante esta perspectiva, las compañías Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean y Carnival –consideradas las líneas de cruceros más grandes del mundo– oficializaron sus anuncios de retoma de viajes desde puertos estadounidenses, entre julio y agosto.



No obstante, las navieras aún deben superar un obstáculo para zarpar desde Florida, sede de los principales puertos hacia el Caribe: una nueva ley federal les prohíbe a las empresas pedir pruebas de vacunación al considerar que es una práctica “discriminatoria”, lo que va en contravía de lo dispuesto por los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos. Sin embargo, eso no altera el propósito de las empresas de comenzar a navegar a partir de julio desde los puertos de Miami, Everglades y Cañaveral.



Estos son los planes de las grandes navieras para lanzarse a la reconquista del turismo en el mar.

Norwegian Cruise Line, NCL

Norwegian Cruise Line - Prima

Esta empresa reanudará operaciones desde puertos estadounidenses e internacionales a partir de octubre de este año, con sus buques Norwegian Breakaway, Encore, Escape, Pearl, Jewel, Sun, Spirit y Pride of America, a destinos como Hawái, el Caribe, el canal de Panamá y Asia.



A principios de la semana pasada, NCL también anunció su regreso a Seattle, estado de Washington, para la temporada de cruceros por Alaska, con fecha de inicio 7 de agosto del 2021.



Vale anotar que estos viajes están pendientes de la autorización de los CDC.

Un indicador del interés de los viajeros por los cruceros lo aporta, precisamente, el nuevo barco de esta naviera: Norwegian Prima, el primero de los seis buques de la nueva Clase Prima de NCL.



Con viajes programados a partir de agosto del año próximo, se convirtió en el más demandado de la marca, con récord de reservas tanto en el primer día como en la primera semana de venta.

Royal Caribbean

Royal Caribbean - crucero

Los CDC le avalaron a esta naviera la realización de un viaje con pasajeros voluntarios con el fin de probar los protocolos de bioseguridad a bordo, para el 20 de junio, desde Miami.



No obstante, la empresa ya tiene previsto reanudar sus viajes con un itinerario de siete noches a Alaska, con salida desde Seattle, con los buques Serenade y Ovation of the Seas.



Los nuevos cruceros por Alaska ya están disponibles para reserva, que, como el resto de la operación anunciada por Royal Caribbean, está dirigida a pasajeros vacunados, mientras que los niños menores de 12 años deben tener una prueba de covid negativa.



Michael Bayley, presidente y director ejecutivo de la empresa, confía en que esta será “solo la primera fase del regreso de los cruceros de la compañía en Estados Unidos”.

Celebrity Cruises

Tras 15 meses de pandemia, los CDC autorizaron el primer crucero con viajeros y tripulación totalmente vacunados.



Se trata del barco Celebrity Edge de esta empresa (cuya compañía matriz es Royal Caribbean), que se alista para zarpar el 26 de junio desde Fort Lauderdale, Florida, rumbo a México y Bahamas, con 2.900 turistas.



Apalancados en este aval, Celebrity Cruises planea relanzar ocho de sus 15 barcos este verano, incluidos en sus itinerarios por el Caribe, Europa, Alaska y las Galápagos.

Silversea Cruises

Silversea Cruises - Crucero

Esta línea de cruceros de lujo, con sede en Mónaco, regresa con viajes por Grecia y las islas Galápagos a partir de este mes; a ellos se suman nuevos itinerarios de verano por Alaska (desde Seattle, a bordo del Silver Muse) e Islandia, con el Silver Shadow, desde julio próximo.



De acuerdo con la compañía, este buque circunnavegará ese país con el lanzamiento de nuevos itinerarios islandeses y regresará al norte de Europa con tres viajes de 10 días desde Reykiavik, desde el 30 de julio.



Ambos barcos se cuentan entre los más espaciosos y lujosos en el mar.



"Estamos orgullosos de seguir liderando el saludable retorno al servicio de la industria de cruceros de ultra lujo y elogiamos el liderazgo de Alaska e Islandia por tomar medidas para avanzar en la reanudación segura de los viajes globales", dice Roberto Martinoli, presidente y director ejecutivo de Silversea.

Disney Cruise Line, DCL

El Aquamouse de Disney Wish, quinto barco de la flota Disney Cruise Line.

La compañía recibió esta semana permiso de los CDC para hacer un crucero simulado, partiendo de Puerto Cañaveral, el 29 de junio.



Se trata del Disney Dream, que navegará dos noches para evaluar los procedimientos de salud y seguridad de la naviera. Este es un requisito fundamental previo a la obtención del aval para la retoma de operaciones normales.



Cabe anotar que buena parte de los pasajeros de Disney son niños pequeños que no pueden cumplir con el requisito de vacunación exigido por los CDC.



En ese orden de ideas, la navegación de prueba resulta fundamental para que DCL pueda volver a su operación normal.

En el entretanto, la compañía prepara el lanzamiento, para el verano del 2022, de Disney Wish, quinto barco de su flota.



Las reservaciones abrieron el 27 de mayo y recibirá a sus primeros huéspedes el 9 de junio del 2022, para un viaje inaugural de cinco noches que incluye paradas en Nassau (Bahamas) y Castaway Cay, isla exclusiva de DCL.

Carnival

Carnival Crucero

La compañía anunció que sus acuerdos de reanudación de viajes en cruceros con los puertos de Miami, Galveston y Cañaveral ya fueron aprobados por los CDC.



Los primeros barcos con pasajeros, que zarparán este verano, serán el Carnival Horizon, que saldrá desde Miami, Florida, y Carnival Vista y Carnival Breeze, que lo harán desde Galveston, Texas.



En cuanto al Puerto de Cañaveral, Carnival señaló que este forma parte de sus prioridades y que espera muy pronto poder anunciar la reanudación de sus operaciones desde allí.

España reabre sus puertos

España levantó la prohibición para que los cruceros internacionales puedan atracar, desde el 7 de junio, en sus puertos. La evolución favorable de la pandemia en territorio europeo, de donde proceden la mayoría de pasajeros de barcos extranjeros con escala en puertos españoles, permite la reanudación de la actividad de cruceros.



El aumento de la población vacunada y el descenso de la incidencia en regiones españolas con puertos capaces de recibir este tipo de buques se suman a los argumentos.



La resolución emitida por el Gobierno español, mediante la que se tomó la decisión, determina también las medidas sanitarias que deben cumplir estos buques, para impedir el embarque de personas infectadas, disminuir la probabilidad de transmisión a bordo, detectar los casos de manera temprana y manejarlos adecuadamente hasta su desembarco, e identificar y someter a cuarentena a sus contactos estrechos.

SONIA PERILLA SANTAMARÍA

