Gran Finde, la estrategia con la que podrá apoyar al archipiélago

El presidente Iván Duque anunció el pasado lunes en su programa televisivo Prevención y Acción que este fin de semana se realizará la segunda edición del Gran Finde, una estrategia del Gobierno para la reactivación del sector turístico.



Según indicó el mandatario, serán 72 horas con las mejores ofertas en paquetes turísticos y a los mejores precios para que las personas participen y encuentren ahí las tan esperadas vacaciones.

"Desde este viernes 11 de diciembre a la 00:01 minutos y hasta el 13 de diciembre a las 11:59 p. m. tendremos la segunda versión de El Gran Finde, 72 horas de descuento en todos los prestadores de servicios de la cadena del sector turístico, hoteles, agencias de viajes, restaurantes y parques, entre otros", explicó el Fondo de Promoción del Turismo.



De acuerdo con la entidad, la jornada está dirigida a los turistas que no alcanzaron a aprovechar los beneficios de la estrategia en su primera versión, además para que más prestadores de servicio turísticos puedan a través de sus beneficios, brindar oportunidades que contribuyan a su reactivación de su economía.



"En esta versión, y como estrategia de apoyo, el archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina tendrá una intervención especial, para que más prestadores de este destino se vinculen a El Gran Finde con muy buenos beneficios, entendiendo que es un destino que se encuentra preparado para recibir a los turistas no solo luego de la emergencia invernal si no también con los respectivos protocolos de bioseguridad", indicó Fontur.



Además, para esta versión la estrategia llega fortalecida y con un portal más amigable (www.elgranfinde.com).



También se contará con acompañamiento al empresario para la visualización desde sus canales de venta propios. "A la fecha contamos con 1.708 establecimientos vinculados, tanto de la versión No. 01 que desean continuar, como nuevos prestadores que decidieron unirse".



Los empresarios que quieran hacer parte de la estrategia podrá escribir al correo info@elgranfinde.com o al teléfono +57 350 5672331

Algunas cifras del Gran Finde versión 1

- El total de establecimientos inscritos fue de 2462.



- Los departamentos que más registraron visitas e interacciones en la página: Cundinamarca (5719), Antioquia (1977), Valle del Cauca (503), Atlántico (675) y Risaralda (205) · A nivel internacional, el top de visitas e interacciones fue: Estados Unidos (178), México (23), Alemania (17), España (16).



- Durante el Gran Finde, las ventas de los establecimientos comerciales se incrementaron respecto a su comportamiento normal en un 20 al 25%.



- Se comercializaron más de 360 productos y servicios turísticos de todas las categorías.



- Ventas totales: 118.000 millones aproximadamente.



- Top de categorías con más venta: Hoteles y viviendas turísticas (25.000 millones), Agencias de viaje (23.000 millones), Aerolíneas (16.000 millones), Parques (14.000 millones



Con información de Fontur

