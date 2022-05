Google acaba de incorporar una serie de novedades a sus herramientas gratuitas, que van a permitir que los viajeros, tanto los de última hora como los que prefieren organizar sus itinerarios minuto a minuto, puedan planear sus recorridos.



Desde vuelos y hoteles, con alertas de precios y promociones, hasta sitios turísticos y recomendados para no dejar de visitar en el próximo destino.

1. Buscar vuelos y poner alertas de precios bajos: Google Flights permite encontrar el vuelo más adecuado en la gran mayoría de aerolíneas comerciales disponibles; el usuario puede ver la diferencia de precios por fechas, por compañía, por número de paradas y aplicar otros filtros.



Como novedad, además, puede activar un seguimiento del precio de los vuelos; de este modo, el usuario recibirá alertas al correo electrónico cuando el precio a un destino sea más barato que el costo estándar.



2. Planear visitas a sitios turísticos y actividades: además de buscar vuelos y agendar hoteles, con Things to do los viajeros pueden conocer las paradas turísticas de algunas ciudades y países, e incluso guardar las que les llaman la atención para encontrarlas fácilmente en la plataforma, una vez que lleguen al destino. En caso de que no tengan un sitio específico en mente, Google Travel muestra recomendaciones de sitios turísticos y lugares más visitados.



3. El lugar perfecto para quedarse y la oferta local: con Hoteles de Google los viajeros pueden buscar diferentes precios y ofertas de alojamiento en la ciudad de destino. Con ayuda del mapa y una investigación en el buscador, es posible ver qué tan cerca queda cada hotel de las actividades que los turistas planean desarrollar, el costo por noche e, inclusive, comparar precios de diferentes acomodaciones en las plataformas de reservas.

Con información de Google

