Golfo de Morrosquillo: un viaje natural y de desconexión escondido en Colombia

Cuando se habla de vacaciones se viene a la mente el descanso, la desconexión, la tranquilidad y el cambio de ambiente. El Golfo de Morrosquillo ubicado entre los departamentos de Sucre y Córdoba tiene todo lo que se necesita para vivir un momento de relajación.



Hay diversos planes que se pueden hacer dependiendo del tipo de descanso que desee el turista, se pueden conocer las riquezas que tiene Colombia como lo son los manglares, reservas naturales, el Archipiélago de San Bernardo, que se divide en 10 islas cristalinas, turismo comunitario, cultura, arte, historia y adrenalina.

@melymunera Deben ir a conocer este rincón de Colombia que es maravilloso, es el Golfo de Morrisquillo. Hay islas cristalinas, manglares, río Sinú, ecoturismo, (gran momento para vencer miedos), playa, cultura, e historia. Se los recomiendo. Viajen y disfruten, eso es lo que queda en la vida🌊💙 Gracias por los vídeos @Koalas Viajeros 🐨 ♬ sonido original - Mely Múnera

Golfo de Morrosquillo Foto: Melissa Múnera Zambrano

En una semana se tiene la posibilidad de conocer diferentes lugares turísticos que están distribuidos en Coveñas y la distancia entre los distintas zonas de esparcimiento es corta. Lo recomendable es llegar al aeropuerto de Montería, Córdoba, y coger un carro que se dirija a Coveñas, recorrido que durará aproximadamente hora y media.



Un día puede dedicarse a conocer el centro histórico de Santa Cruz de Lorica, un municipio patrimonio de Colombia, conocido como la capital del bocachico o también del bajo Zinú.



Su arquitectura no es de la época de la colonia, no tiene calles hechas en cuadrículas, sino en forma de laberintos. “Porque fue diseñado por los españoles buscando resguardarse y no ser atacados por los indígenas”, dice Luis Carlos Negret, el secretario de cultura, quien indicó que sus construcciones iniciaron en 1880.



En el centro histórico se puede recorrer el mercado público, un monumento nacional, el único que tiene el departamento de Córdoba y que para muchas autoridades es considerado el mercado con la infraestructura más hermosa del país.

Mercado tradicional Foto: Melissa Múnera Zambrano

También se puede visitar la casa de Ana Gabriela Martínez, un inmueble emblemático de Lorica, en donde alcanzaron a vivir los Char antes de irse a Barranquilla. Por ese mismo recorrido está la posibilidad de visitar el mural de Lorica, ubicado en la Alcaldía, al igual que el mural de Manuel Zapata Olivella, el pensador más importante en el siglo 20 para Colombia. Un escritor que reclamaba los derechos de los negros.



Al visitar el centro histórico se disfruta la bella vista que entrega el río Zinú. Si el turista lo desea se puede invertir en un paseo en lancha de más de dos horas y media que atraviesa este emblemático afluente.



En el recorrido se conocen los diferentes manglares que ofrece la zona y la diversidad de la naturaleza con la suma de tener el privilegio de avistar aves.

El pensador más importante en el siglo 20 para Colombia Foto: Melissa Múnera Zambrano

El centro histórico de Lorica Foto: Melissa Múnera Zambrano

Otra parada que se puede realizar ese mismo día es visitar en San Sebastián, al maestro Marcial Alegría, artista de 87 años que se dedica al primitivismo. Allí se puede vivir la experiencia de pintar y conocer la historia detrás del triunfo internacional y mundial de este artista.

Ubicado en San Sebastián. Allí se puede hacer un taller de pintura. Foto: Melissa Múnera Zambrano

Es el autor máximo del primitivismo en Colombia Foto: Melissa Múnera Zambrano

El segundo día de recorrido puede vivir la maravillosa experiencia de conocer el archipiélago de San Bernardo del viento, consta de 10 hermosas islas cristalinas, las más conocidas son La Múcura, Tintipán, Palma, Boquerón, Panda, Mangle y el Islote de Santa Cruz, este último considerado como la isla más densamente poblada del planeta.



Para conocerlas es fácil y sencillo, los guías pueden ofrecer el alquiler de una lancha ya sea desde Tolú o Coveñas. Su recorrido visitando cada isla se hace entre los 45 minutos a hora y media



En cada lugar podrá disfrutar de un mar cristalino entre color azul claro y verdoso hasta la arena blanca y suave de la playa. Además de esta hermosa vista que le regala el archipiélago también está la posibilidad de realizar careteo, snorkel, buceo y Kayak.



En el recorrido se aprecia los colores cambiantes, pero cristalinos en el mar, además, está la posibilidad de visitar la Casa en el Agua, un hostal que está en la mitad del mar caribe.

considerado como la isla más densamente poblada del planeta. Foto: Melissa Múnera Zambrano

La tercera opción, en otro día de descanso, y de vacaciones para conocer y explorar un poco más del Golfo de Morrosquillo es ir a Toluviejo, en el departamento de Sucre. Allí está la reserva natural del parque Roca Madre, ese lugar es perfecto para romper y vencer los miedos ante la adrenalina y exploración que se vive allí.



Múltiples actividades hay para hacer en ese lugar, desde una caminata entre montañas, rocas y una cascada, canopy, cruzar el puente tibetano, rappel, cuevas y mucho más que aventura.



La experiencia es inolvidable, para los que son miedosos para aventuras con adrenalina, al principio genera un poco de ansiedad, pero luego de vivir cada momento, solo queda la satisfacción de haberlo hecho.



La entrada al parque puede costar por persona entre 100 a 125 mil pesos. El recorrido es de kilómetro y medio e inicia con una caminata que dura de 45 a una hora, dependiendo del ritmo. El reto está en hacer rapel, y escalar una roca de 23 metros de altura. Mientras se realiza este deporte se vive la adrenalina de poder dominar la tensión y manejar la fuerza del cuerpo para poder escalar.



El siguiente recorrido es explorar la caverna, lugar en donde antes era mar; al interior de este lugar se vive la experiencia de superar los miedos, de manejar la calma y el reto de aprender a respirar.



Para culminar este recorrido que inicia sobre las ocho de la mañana y culmina cerca de las cuatro de la tarde es con canopy y el puente tibetano, este es otro reto para que el turista disfrute de los paisajes desde la altura.



Este parque desde hace cinco años cambió de ser de turismo de aventura a hacer ecológico y una reserva, actualmente cuenta con 165 hectáreas de protección.



“Es un área protegida, además porque hace parte de los montes de María, son una reserva protegida, se llama la reserva forestal de Coraza que comprende los montes de maría”, dijo Ober Contreras, guía turístico del parque Roca Madre.

Un parque natural y de preservación que está en Toluviejo. Foto: Tomada del video de Koala Viajeros

Finalmente, para terminar una semana de descanso, se puede pagar un pasadía en un lugar más modesto y alejado, se trata del hotel Aimarawa, que está en Punta Bolívar, San Antero.



Aimarawa es una palabra Guaraní y que significa ‘tierra de mar elegida para recibir una bendición’. En diciembre el hotel cumple un año de funcionamiento, es un lugar súper exclusivo con unas instalaciones demasiado cómodas y confortables, son solo 20 habitaciones, pero se puede ir en pareja o máximo ocho personas.



Tiene una piscina con vista al mar y para los que son amantes y fanáticos de estar frente al mar, este hotel ofrece unas soleadoras, columpio y malla para pasar el día.



El precio del pasadía es de 300 mil, la cabaña para ocho personas es de tres millones y medio y para pareja cerca de millón y medio.



La magia está en vivirlo, esa es la mejor manera de ir a conocer el Golfo de Morrosquillo, viviendo la experiencia del país de la belleza. Fontur es la entidad junto con otras que están impulsando para que este lugar deje de ser desconocido y sea explorado por el turismo y extranjero.

Queda en San Antero y es un exclusivo lugar para hospedarse. Foto: Melissa Múnera Zambrano

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Periodista de EL TIEMPO - Invitada por Fontur