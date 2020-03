'Gobiernos del mundo deben actuar para no poner en riesgo al turismo'

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) hizo un llamado urgente a los gobiernos del mundo para que desarrollen un paquete de acciones con el fin de que el impacto de la crisis sanitaria del covid-19 no sea mayor y ponga en riesgo al turismo, que es la columna vertebral de la economía mundial.



La presidenta de WTTC, Gloria Guevara, reconoció que la prioridad en este momento debe ser la salud. Sin embargo, afirmó que es fundamental que los gobiernos implementen medidas para evitar un mayor impacto económico.



"Si no se toman acciones inmediatas, en riesgo 50 millones de empleos del sector turístico en el mundo", indicó.



La organización, que representa al sector privado mundial de viajes y turismo, hizo un llamado a los gobiernos para que tomen medidas inmediatas que ayuden a garantizar la supervivencia del sector. "No pronto, no en unas pocas semanas, sino ahora", indicó una comunicación.



De acuerdo con el WTTC, los gobiernos deben trabajar las siguientes medidas:



1. Otorgar ayuda financiera para proteger el empleo de los millones de trabajadores del sector de viajes y turismo.



2. Los gobiernos deben otorgar préstamos vitales, ilimitados y sin intereses a las compañías mundiales de viajes y turismo, así como a las pequeñas y medianas empresas, como estímulo para evitar que colapsen y se pierdan millones de empleos.



3. Eliminar los aranceles e impuestos para los pasajeros y la industria de viajes, con efecto inmediato y durante un período recomendado de 12 meses.



“Sin viajes y turismo, las economías de todo el mundo enfrentarán una amenaza existencial. Necesitamos trabajar de la mano y con acciones inmediatas para preservar un sector que es clave para la recuperación de la economía global”, concluyó Gloria Guevara Manzo.



REDACCIÓN VIAJAR

CON INFORMACIÓN DE WTTC