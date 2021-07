Gobierno buscará ampliar exenciones al sector turístico hasta 2022

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció que incluirá dentro del Proyecto de Inversión Social (reforma tributaria) que presentará el Gobierno este 20 de julio ante el Congreso, una serie de estímulos y beneficios tributarios con el fin de fortalecer la industria del turismo en el país.



Concretamente se trata de extender hasta el 31 de diciembre de 2022 los beneficios que hacen parte de la llamada Ley de Turismo, cuya vigencia termina este 31 de diciembre.



Estos beneficios consisten en la exención transitoria del pago de la sobretasa a la energía para los servicios hoteleros, alojamiento, eventos y parques, así como la exención del pago del IVA para los servicios de hotelería y turismo.



De esta forma, se busca seguir dando un fuerte impulso al sector, que resultó muy golpeado en 2020 por la pandemia de la covid-19 con medidas como las restricciones de movilidad y el cierre de fronteras.



No es para menos. De septiembre de 2019 al mismo mes de 2020 se pasó de más de 310.000 visitantes extranjeros en el país a apenas 15.000. De igual manera, Mincomercio estima que los pasajeros que se movilizan de manera terrestre pasaron de ser 11 millones a solo 2,5 millones en el mismo periodo de tiempo.



De momento, estas ayudas anunciadas han sido muy útiles para la reactivación de la industria turística. Según el Ministerio, las exenciones tributarias no solo aliviaron la carga de los prestadores de los servicios turísticos, sino que también favorecieron el repunte de visitantes del exterior y de viajeros terrestres, que en febrero de 2021 fueron de 400.000 y 4,2 millones respectivamente.



El articulado del Proyecto de Inversión Social también incluye otro punto para el sector. Se busca permitir a los operadores turísticos que no hayan efectuado el proceso de renovación del Registro Nacional de Turismo (RNT) en las fechas establecidas para el 2021, puedan realizar el proceso de reactivación hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2022, sin el pago de la multa por un salario mínimo mensual, costo establecido para permanecer en la formalidad.



Esta decisión se debe a que el Ministerio considera que “este costo genera una carga adicional a los prestadores de servicios turísticos que desean permanecer en el RNT, lo cual se vuelve una barrera para la formalización en medio de la situación actual”.



REDACCIÓN VIAJAR

