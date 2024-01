Gentrificación: aumento de costos de vida y más impactos en las ciudades de Colombia

Alba Rocío Álvarez disfrutaba de vivir en Filandia, un municipio ubicado al norte del departamento de Quindío. Allí vivió por 15 años, luego de que se mudara de Calarcá, lugar en donde nació pero del que se mudó buscando opciones más económicas y tranquilas para vivir. Y así fue, porque junto a sus hijas consiguió en Filandia una casa por la que inició pagando 350.000 de arriendo. Sin embargo, a causa de la gentrificación, el auge de los alquileres a corto plazo y la llegada masiva de turistas, ella y su familia se vieron obligadas a abandonar este pueblo tradicional cafetero.



"Yo me fui de Filandia hace dos años porque no podíamos seguir subsistiendo allá. Al llegar tantos turistas todo se incrementa ya que los dueños de las casas las convierten en hoteles y ya no se encuentran casas en arriendo, porque ellos prefieren poner hospedajes y restaurantes para atender a los turistas", cuenta Álvarez a EL TIEMPO.



Dice que los costos de vida en el municipio se incrementaron hasta un 50 por ciento. "Calculo que los turistas comenzaron a llegar desde hace seis años, desde Estados Unidos, España, Argentina, hasta de Japón. Tuvimos que irnos porque nos comenzaron a cobrar 1'500.000 por el arriendo", agrega Rocío, quien tiene 47 años y trabaja en labores domésticas.



"Para nosotros fue duro dejar Filandia, porque era un pueblo calmado, limpio, ordenado y acogedor. Ahora hay mucha gente, mucho extranjero. A uno le da nostalgia salir del pueblo pero la llegada de tanta gente incrementa el costo de vida", puntualiza.

La OMT resaltó que Filandia logró este reconocimiento por la estratégica arquitectura, artesanías, cafés especiales, hermosos paisajes, entro otros. Foto: Laura Sepúlveda

Para nosotros fue duro dejar Filandia, porque era un pueblo calmado, limpio, ordenado y acogedor. Ahora hay mucha gente, mucho extranjero

Angélica Camargo Sierra, profesora investigadora de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia, explica que el concepto de gentrificación surgió en Londres (Inglaterra) y fue utilizado inicialmente por la socióloga británica Ruth Glass para referirse al proceso de reapropiación del centro urbano de la ciudad generando el desplazamiento de las clases obreras hacia las periferias.



"La gentrificación se inicia con un deterioro principalmente en zonas centro o históricas. Algunas personas se comienzan a ir y se genera inseguridad. Sin embargo, los gobiernos comienzan planes de rehabilitación y arranca un proceso de reinversión de capital, por lo que se vuelve atractivo para el mercado inmobiliario", detalla Camargo, quien es arquitecta y magíster en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia y doctora en Estudios Sociales de la Universidad Externado de Colombia.



La inversión crece al igual que la llegada de personas con mayor poder adquisitivo, detalla la docente. "Se comienza a evidenciar el desplazamiento de personas de bajos ingresos, se van las tiendas de barrio y llegan los restaurantes y cafés de lujo. Los primeros que salen son los inquilinos porque los propietarios se dan cuenta que pueden cobrar más alto por los arriendos", continúa la experta con su explicación.



Los procesos de gentrificación existen en diferentes partes del mundo. Además de Londres se han evidenciado casos en España, Ciudad de México, Nueva York (Estados Unidos) y Puerto Rico, entre otros. En Colombia se está estudiando el fenómeno y las investigaciones sobre el tema son escasos. No obstante, el caso más conocido es el de Medellín debido, principalmente, a la oleada de turistas que ha recibido la capital antioqueña en los últimos años.



En Ciudad de México también se han presentado el fenómeno de la gentrificación. Foto: Istock

"Sobre este fenómeno se está hablando mucho porque hay una crisis global de la vivienda. En el mundo hay unos procesos de inversión de excedentes de capital en bienes inmobiliarios después de la pandemia. Por todas las condiciones de riesgo las inversiones que más seguras se están percibiendo son las inmobiliarias. En Colombia, por ejemplo, se construyó mucho apartamento pequeño y como esa inversión no se basa en las necesidades de vivienda sino de inversión de capital hay mucha vivienda desocupada. Plataformas como Airbnb mueven ese stock pero al mismo tiempo facilitan el alza en los valores del suelo", agrega la investigadora.



‘Se evidencia un ciclo económico sano’

EL TIEMPO consultó a Jaime Franco Leal, exalcalde de Filandia, para conocer su percepción sobre el incremento en los costos de vida en el municipio tras la llegada masiva de turistas. De acuerdo con cifras entregadas por la Alcaldía, en los últimos tres años han llegado 453.190 visitantes no residentes (141.864 en 2021; 179.367 en 2022; y 131.959 durante el 2023) principalmente de Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Eje Cafetero, Francia, España y Alemania.



"A pesar de que los costos de vida pueden haberse incrementado, los residentes pueden subsanarlo debido a los ingresos que obtienen por ventas de las actividades principales y nuevas que aporta el turismo. Se evidencia un ciclo económico sano: sube el empleo, más dinero para el consumo, más consumo de productos, aumento en la producción de bienes, productos y servicios, inversiones para aumentar la producción y mejorar la calidad en los productos y servicios”, dice Franco a este diario.



Y agrega que el turismo en Filandia (elegido por la Organización Mundial de Turismo como unos de los 54 pueblos más bellos del mundo) ha permitido "una mayor valorización para los propietarios de viviendas y predios".



La gentrificación está ligada a otro fenómeno que es conocido como turistificación, que se refiere al impacto en distintas esferas de la llegada masiva de turistas a las ciudades que puede transformar las dinámicas económicas, sociales o culturales tanto de los turistas como de los residentes.



El caso más representativo en el territorio nacional es el de Medellín, ciudad que en 2022 logró cifras históricas en cuanto a la llegada de turistas: recibió a más de 1’400.000 visitantes y superó la proyección de 1’200.000, lo que posiciona al año como el mejor en turismo en la historia de la ciudad, según cifras de la Alcaldía de Medellín.



Un estudio realizado por el capítulo Medellín de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) afirma que la gentrificación per se es una consecuencia y no la causa, "de hecho para nuestro caso, este proceso se da particularmente por el turismo, que si bien genera innumerables beneficios para las ciudades y regiones, puede contribuir con algunos factores negativos a las mismas".

El turismo internacional crece año tras año en Medellín. Foto: Esneyder Gutiérrez

"Luego de haber sido una zona estable, se convierte en una en la que incrementa el valor del metro cuadrado; no se puede desconocer entonces que deriva en un aumento en el costo de vida, en el costo de los alimentos y bebidas del sector, también se incrementan los precios del sector del “entretenimiento” y por supuesto, más grave aún, altera el patrimonio cultural del barrio”, añade el informe.



Expertos consultados por este diario coinciden en la necesidad de ejecutar estudios para conocer la dinámica de este fenómeno no solo en Medellín, sino en el territorio nacional. Explican que además del crecimiento de Airbnb o Booking.com en el país, existen otros factores que se asociarían a la gentrificación, como por ejemplo la llegada de nómadas digitales.



Nomada List es una plataforma digital reconocida por ofrecer información a los nómadas digitales datos claves antes de iniciar su viaje. Entre estos se destacan la calidad de la conexión wifi, alojamiento para teletrabajadores, costo de vida, red, seguridad, entre otros factores. Asimismo, ofrece información sobre cuantos nómadas digitales ha recibido una determinada ciudad.



A la capital antioqueña, por ejemplo, llegaron aproximadamente 11.000 nómadas digitales durante enero del 2023. En el mismo mes pero de 2022 la cifra se situó en 4.600, es decir, un crecimiento del 58 por ciento. Además, gastan aproximadamente 1.349 dólares por mes y desde donde más llegan trabajadores bajo esta modalidad es de Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá.



Medellín está en la posición número 40 en el mundo como destino recomendado para los nómadas digitales. Bogotá, por su parte, se ubica en el puesto número 231, ciudad que recibió en 4.600 nómadas digitales en enero del 2023. Su pico más alto fue en octubre de 2022 cuando ingresaron 8.400.



"No he visto investigaciones específicas sobre nómadas digitales, pero sí hay una hipótesis de que Medellín es una ciudad atractiva para esta clase de trabajadores. Ciudades como Bogotá o Sau Paulo (Brasil), que son potentes en turismo de negocio, facilitan la posibilidad de que venga gente por ciertas temporadas y busquen Airbnb. Lo que sucede es que los dueños de los inmuebles se dan cuenta que rentar por plataformas digitales es más lucrativo que un arriendo normal. El inquilino se va, llegan las plataformas y eso genera el impacto en los precios del arrendamiento porque se reduce la oferta para vivir”, expone la docente de la Universidad Externado.



A Medellín llegaron aproximadamente 11.000 nómadas digitales durante enero del 2023. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

La situación en otras ciudades del país

En 2022, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) realizó un estudio llamado 'Aribnb y la Gentrificación en Bogotá 2015 – 2021' para identificar barrios en localidades del norte de la ciudad con características favorables para el desarrollo de la gentrificación, a raíz del "crecimiento notable en la oferta de Airbnb y la presencia de valores de arriendo altos".



De acuerdo con la investigación, los barrios con mayor variación (crecimiento) Airbnb entre 2015 y 2021, en términos de cantidad de propiedades reservadas por Airbnb e ingresos, se ubican aleatoriamente en la ciudad, sobresaliendo la localidad de Suba específicamente por cinco barrios (Club de los Lagartos, Mazuren, Canodromo, Prado Veraniego Sur y Suba Cerros) seguida por Teusaquillo (Campín Occidental), Engativá (Bolivía Oriental) y Fontibón (Bosque de Modelia).



El estudio indica que durante 2019 las estadías de viajeros locales e internacionales en Colombia a través de Airbnb superaron los 1,6 millones. "Más de la mitad de los viajeros fueron colombianos que se hospedaron dentro del país y el resto extranjeros provenientes principalmente de Estados Unidos, y también de México, Canadá, Francia y Alemania, ansiosos de experimentar cómo es vivir como un local donde sea que viajen", reza el estudio.



Para conocer más detalles sobre el estudio, EL TIEMPO se comunicó con Paola Andrea Sánchez, subdirectora de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información del IDT e indicó que se evidenció una correlación alta y positiva entre la cantidad de propiedades Airbnb, la tasa de ocupación, el número de habitaciones por barrio y el costo promedio de arriendo para los residentes.



"Por medio de modelos estadísticos se observó que por cada propiedad de tipo Airbnb y HomeAway el valor promedio de los barrios podría estar elevándose", detalló Sánchez y agrega que los procesos de gentrificación no están relacionados solamente con las plataformas tecnológicas.



"No consideramos que el proceso de gentrificación este asociado estrictamente a las plataformas tecnológicas. La gentrificación puede surgir debido a diversas condiciones territoriales. En esta ocasión, el IDT aprovechó la información disponible en estas plataformas, considerándolas como facilitadoras de la actividad de alquiler de alojamiento y todo lo que conlleva esta actividad", expone la experta del IDT.

De hecho, el informe concluye que no es posible determinar la presencia de gentrificación en Bogotá a causa de las actividades y/o servicios del turismo. "Sin embargo, por esta posibilidad, el IDT continuará en la búsqueda y análisis de la información asociada al turismo, la cual pueda ampliar conocimientos sobre el tema de gentrificación", afirma Sánchez.

El auge turístico de Villa de Leyva

El exalcalde de Villa de Leyva, Javier Castellanos, calcula que en un puente festivo pueden ingresar al municipio entre 12.000 y 15.000 personas, motivados por la oferta turística que en este lugar se ofrece.



"Desde 1995 y el 2000 la vocación turística en Villa de Leyva se incrementó principalmente por el Hipódromo de la Villa, lo que generó la llegada de muchas personas con poder adquisitivo alto. Luego el municipio comienza a asociarse a eventos como el Festival de la Cometa, el Festival de Luces, el Festival Nacional del Árbol, entre otros. Y, por otro lado, comenzaron a llegar personas con visión -debemos reconocerlo- para crear zonas comerciales como restaurantes", cuenta Castellanos a EL TIEMPO.



Ha sido tal el auge de este desarrollo turístico que desde hace 10 años el 90 por ciento del centro histórico del municipio es totalmente comercial, cuando anteriormente era únicamente residencial. Las casas -detalla el alcalde- se convirtieron en locales, heladerías y restaurantes.



"Antes existía una supermercado de grandes superficies, hoy tenemos cinco. Antes teníamos dos empresas de telefonía de internet por cobre, hoy tenemos 14 que venden internet de banda ancha con fibra óptica. Teníamos 7 domiciliaros identificados hoy tenemos 115", continúa con su explicación el funcionario.



Este crecimiento tuvo un espaldarazo importante durante la pandemia, cuando personas provenientes de Bogotá se instalaron en sus casas de campo en Villa de Leyva. "En los últimos 10 años hemos construido 3.000 casas alrededor del municipio. En la pandemia, por ejemplo, tuvimos que procesar más agua potable al pasar de 30.5 a 39 litros por segundo, y de llevar 330 a 450 toneladas mensuales al relleno sanitario”, dice el funcionario.



De acuerdo con cifras suministradas por el alcalde, de las 3.000 casas de verano que existen en el municipio, aproximadamente 1.800 están ocupadas cada una por tres personas. "Eso significa que hay 5.400 personas, más 1.900 venezolanos que están caracterizados y 300 que no, más los 18.000 habitantes que hoy viven en el municipio, estamos hablando que actualmente viven casi 24.000 personas. Es un crecimiento de locos si tenemos en cuenta que en 1995 éramos 8.000", afirma.



El auge turístico y comercial -reconoce Castellanos- está generando el desplazamiento de los villaleyvanos hacia el campo u otros municipios cercanos. "Villa de Leyva a nivel de vida se ha vuelto muy costosa. Por ejemplo, hoy se encuentran hamburguesas de 20.000 y 35.000 pesos, un arriendo de un apartamento en el centro histórico puede costar 2 millones y de una casa 3 millones. Por eso es que (los habitantes) están buscando arriendos en Sáchica, un municipio que queda a 10 minutos para buscar economía", cuenta el alcalde.



Y la situación es compleja porque desde diferentes sectores le hacen distintas peticiones al alcalde. Por un lado se encuentran los ambientalistas que le solicitan parar el ingreso de turistas porque alegan deterioro en el municipio; y por otra parte los comerciantes que le piden que siga incentivando el turismo a través de los festivales.



"Yo creo que esto tiene que estallar en algún momento (…) Sucederá que la concurrencia y la llegada masiva de turistas no será atractiva, porque muchas personas preferirán quedarse en casa o irse a otros lugares para no aguantarse las largas filas y las demoras en los restaurantes", puntualiza el alcalde de Villa de Leyva.



Festival de cine en Villa de Leyva, departamento de Boyacá. Foto: festival de cine villa de leyva

Marcela García, de 34 años, ha vivido la mayor parte de su vida en Villa de Leyva. Ella y su familia hacen parte de una larga generación de personas que han habitado en este municipio de Boyacá. Estudió turismo y considera que los elevados costos de vida en Villa de Leyva se deben, principalmente, a la llegada masiva de personas de estrato social alto.



“Han llegado personas pudientes, de Bogotá o diferentes ciudades del país, y han desplazado, sin querer, al nativo, al campesino. Llegaron con capacidad económica para adquirir predios, específicamente para casas de descanso (…) Desde hace unos 15-20 años se aceleró muchísimo la construcción y los predios de la vivienda se encarecieron", cuenta García a este diario.



Continúa: "Mi familia siempre fue trabajadora, de clase obrera, y ellos lograron comprar un predio. Yo ya no vivo ahí y poco a poco la situación me ha ido excluyendo, porque si no tengo una capacidad económica que me permita vivir tranquilamente en el municipio, obligatoriamente me hace desplazar como mucha gente del pueblo. Varios de mis compañeros se fueron hacia las ciudades, sobre todo para Bogotá, que es la más cercana. Se radican, estudian, trabajan y formar familia”.



Su carrera la estudió en Duitama, pensando en las posibilidades económicas que este sector ofrece en Villa de Leyva. Ella, junto con su pareja, tiene un salario aproximado de 3 millones de pesos y pagan un apartamento en arriendo que ronda el millón de pesos.



"Pero porque de chiripa no encontramos con algo económico, porque a inicios de este año le subieron hasta 300.000 pesos al valor de los arriendos. Mientras que en 2022 valían 900.000 hoy quedaron en 1’200.000", continúa con su explicación García.



Afirma que muchas personas decidieron dejar los cultivos y la ganadería a un lado, y prefirieron construir y arrendar para tener un servicio de alojamiento. Esto, a su juicio, ha encarecido los arriendos y en general los costos de vida en el municipio.



"Definitivamente fue por el turismo, acá ya nadie vive de otra cosa (…) El turismo es pesado, porque llega y los precios se elevan. La gente viene y gasta, pero los propios habitantes no pueden sostenerse con esos precios. Pareciera que el pueblo es muy próspero, pero es muy susceptible de la dinámica económica", concluye.

El Festival de Astronomía en Villa de Leyva se realiza todos los años en febrero. Foto: César Melgarejo. El Tiempo

¿Qué dicen los hoteleros?

En virtud de la reglamentación contenida en el decreto 1836 del 2021, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, todas las plataformas digitales que en Colombia permiten a los turistas buscar, contactar prestadores, reservar y pagarles por un servicio deben tener registro nacional de turismo (RNT) y cancelar una contribución parafiscal para la promoción del turismo. Lo mismo aplica para los hoteles, centros vacacionales, viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje.



De acuerdo con información del Ministerio de Comercio y basada en el RNT, en el primer trimestre de 2023 se contaba con un total de 70.017 prestadores de servicios turísticos -PST- activos inscritos en el registro. Con respecto al mismo periodo de 2022 (61.537) se observa un incremento del 13,8 por ciento; en comparación al mismo periodo de 2021 (46.543) y 2019 (35.700). Las variaciones son de 50,44 por ciento y 96,13 por ciento respectivamente.



Para conocer la percepción de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), EL TIEMPO habló con su presidente ejecutivo, José Andrés Duarte, y afirma que Colombia debe dar una discusión sobre el tipo de turista que espera atraer.



"Hay que caracterizar el perfil de turista que queremos recibir. Se tienen que considerar los nómadas digitales, porque es un viajero con alto nivel de conocimiento y que podría generar una externalidad positiva en el entorno donde vaya a vivir o a desempeñar su trabajo remotamente. Sin embargo, podría suceder que terminemos trayendo personas que no necesariamente están generando un valor positivo en el territorio", detalla Duarte.

José Andrés Duarte García asumió la presidencia de este gremio el 20 de septiembre del 2021. Foto: Cotelco

Advierte que el sector está haciendo cambios significativos para soportar las demandas que los turistas están exigiendo. De hecho, advierte que el mercado ilegal e informal está en un crecimiento desbordado, al punto que desde el gremio han observado que un periodo de un año se ha duplicado los registros de apartamentos turísticos.



"El gran reto es compaginar a ese residente con un extranjero que no necesariamente es el que quisiéramos recibir, porque puede generar problemas de seguridad, de explotación sexual con niños y adolescentes, y consumo de drogas. Esto genera, incluso, que los ciudadanos de Medellín, Cartagena y San Andrés, por ejemplo, nos digan que no quieren más turismo. Y es acá cuando los procesos de gentrificación se comienzan a generar, porque el costo de vida del ciudadano se incrementa, el arriendo y los servicios públicos se disparan, y también en los restaurantes y tiendas de barrios", reflexiona el presidente de Cotelco.



Duarte, en ese sentido, dice que los grandes países turísticos han demostrado que se deben implementar ejercicios de reglamentación para controlar las alternativas de alojamiento, que no solamente cumplan con requisitos de ley, sino que también generen un valor positivo en el sector, en términos de seguridad, empleo y calidad.



"El Registro Nacional de Turismo no puede seguir siendo un trámite. Mañana podemos sacar en una página web un Registro Nacional de Turismo simplemente porque tengo un registro en Cámara de Comercio. De hecho, mire lo que sucede en San Andrés: hay cifras que suman cerca de 41.000 camas disponibles para una isla que no tiene ni 100.000 habitantes. Es decir, hay un nivel de informalidad muy alto, crece y crece", indica.



Un informe revelado por Airbnb revela que en 2022 las noches domésticas reservadas a través de la plataforma se incrementaron alrededor de un 33 por ciento en América Latina, un cinco por ciento más que el crecimiento de las noches reservadas por los viajeros internacionales .



En Colombia, entre tanto, las noches reservadas por los viajeros colombianos en el país crecieron en casi un 60 por ciento entre 2021 y 2022, según un reporte entregado por la plataforma a EL TIEMPO.

De acuerdo con el informe, dicho crecimiento se ha presentado por el cambio en la manera de viajar de las personas después de la pandemia.



"La pandemia causó un impacto sin precedentes en el turismo mundial. Al desplomarse el turismo internacional en más de 70 por ciento, cambió profundamente la forma y el momento en que las personas viajaban. La gente paseaba localmente y descubría nuevos destinos domésticos. Ahora, las personas están retomando los viajes a destinos favoritos en el extranjero, pero las tendencias de viajes más distribuidos persisten e incluso siguen creciendo", dice Fiama Zarife, directora en Airbnb para Latinoamérica de habla hispana.



El reporte afirma también que debido a los elevados costos ocasionados por la inflación las personas están buscando opciones de hospedaje más económicos.



"Para las familias, alojarse en un espacio completo representa una opción más accesible con un precio promedio por persona (de un espacio completo) por alrededor de 103.000 pesos. Para viajeros solos y parejas, las habitaciones privadas representan una opción asequible con un precio por noche de alrededor de 116.000 pesos en Colombia", indica Airbnb.



Este diario consultó con Airbnb para conocer su opinión sobre la gentrificación en Colombia y detalló que “está comprometida en promover y desarrollar destinos únicos fuera de los lugares tradicionales para impulsar el desarrollo de la economía a través del turismo de manera responsable y sostenible”.



Asegura, además, que a finales del 2021 se realizó “el lanzamiento de Colombia por Tierra, una guía con caminos únicos por destinos fuera de los lugares tradicionales, a los que se llega no solo desde las grandes ciudades sino por medio de aventuras fluviales y en avión, para impulsar la reactivación del turismo local y promover viajes más responsables y sostenibles”.



Entre tanto, EL TIEMPO se comunicó con el Ministerio de Industria y Comercio para conocer su opinión sobre este tema, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta. Entre tanto, desde ProColombia, la entidad encargada de promocionar al país como destino turístico en el mundo, afirmaron que la gentrificación es un problema emergente.



"La llegada tardía de Colombia al juego del turismo le brindó la oportunidad de aprender de las experiencias de otros destinos y evitar repetir sus errores. Esto ha sido fundamental para el desarrollo de un enfoque más sostenible y auténtico en la industria turística colombiana, lo que a su vez ha beneficiado tanto al país como a los viajeros que lo visitan”, afirma Carmen Caballero, presidenta de Procolombia.

Carmen Caballero Villa y Germán Umaña Mendoza. Foto: Procolombia



Caballero destaca el crecimiento turístico de Medellín. "Una de las claves de este éxito radica en el enfoque en las comunidades locales, que son beneficiarias directas de las iniciativas turísticas. La inversión en infraestructura dentro de la ciudad, como el Museo de la Memoria, la accesibilidad al Parque Arví, la conectividad a las periferias a través de cables aéreos y la instalación de escaleras eléctricas en las comunas, ha mejorado significativamente la calidad de vida de los residentes locales".



Dice que el resultado de estas estrategias es evidente porque Medellín ha superado a Cartagena en términos de llegadas internacionales y se ha convertido en un destino muy popular entre los viajeros extranjeros.



"Sin embargo, como en cualquier proceso de desarrollo, han surgido nuevos desafíos. La gentrificación es uno de estos problemas emergentes, pero la ciudad ha abordado este asunto con responsabilidad y atención. Además, el turismo sostenible se ha convertido en una apuesta a largo plazo, respaldada por la creciente llegada de nómadas digitales que desempeñan un papel importante en el desarrollo continuo del turismo", puntualiza.



CAMILO ANDRÉS PEÑA CASTAÑEDA

SUBEDITOR VIDA DE HOY Y VIAJAR

