Fundador de Lonely Planet: 'Será muy difícil retomar los viajes'

Además del pasaporte, un certificado de salud será imprescindible para poder viajar en el mundo pospandemia, pronostica en una entrevista el cofundador de las guías de viajes Lonely Planet, Tony Wheeler, quien opina que será "muy difícil" retomar los viajes como antes de la covid-19



El británico, de 73 años, incide en iniciativas como CommonPass, una especie de certificado digital con los resultados de las pruebas de la covid-19 desarrollado por The Commons Project Foundation y el Foro Económico Mundial.



Wheeler, que ha vivido en la ciudad australiana de Melbourne uno de los confinamientos más largos del mundo, confesó desde allí por videoconferencia que se siente "terrible" al ver que el universo de 510 millones de kilómetros cuadrados del planeta se ha reducido a un radio de unos pocos kilómetros alrededor de su residencia por las restricciones impuestas por las autoridades.



El autor del ensayo "En defensa del viaje" cree que la gente se desplazará "de forma distinta" durante la nueva normalidad y que puede suponer una pausa por un periodo indefinido para los viajes masivos e incluso para el turismo mochilero que alentó el

Lonely Planet.



Pregunta: Tras meses donde las fronteras internacionales han permanecido cerradas a cal y canto. ¿Cómo opinas que se producirán la reapertura y el reinicio de los viajes?



Respuesta: Creo que el asunto crucial es que los países están esperando la vacuna, pero no creo que los viajes se realicen de la manera en que se dieron antes de la pandemia. Lo que resulte de esto será muy diferente a lo que sucedió antes de la pandemia. Estaba leyendo sobre el CommonPass, una especie pasaporte, que dirá que te sometiste a una prueba (para detectar la covid-19) aquí y allá (...) si te has sometido a dos pruebas probablemente te conviertes en una persona más segura. Creo que volveremos a usar los libros de salud nuevamente, la gente dirá muéstrame tu pasaporte y tu registro de salud.



P. ¿Cómo va a impactar la covid-19 en nuestra forma de viajar?

R. Se ha hablado mucho de cómo va a impactar en especial a los viajeros jóvenes y de bajo presupuesto. Una de las cosas que había pasado es que los chárters de aviones privados aumentaron porque la gente tenía mucho dinero.



Lo último que queremos es que la gente vuelva a consumir más combustible y que viajen de una forma que dañe más al medioambiente. Es indudable que se producirán cambios, pero todavía estamos intentado determinar cuáles serán.



Pero si queremos ver el lado positivo de esto, creo que la gente se dará más cuenta del privilegio que era viajar cuando se podía ir a cualquier lugar.



P. Entonces, ¿se replanteará los viajes masivos y viajaremos de manera local?

R. No se si cambiará para siempre, pero creo que pueden cambiar algunas de las cosas que considerábamos equivocadas respecto a los viajes antes de la pandemia como por ejemplo el turismo excesivo o del impacto de la gran cantidad de vuelos en el medioambiente.



Creo que será difícil volver exactamente a como era antes todo. No creo que podamos ir fácilmente a algunos lugares y también creo que vamos a tener más regulaciones.



Yo, por ejemplo, paso mi tiempo entre Londres y Melbourne, donde viven mis dos hijos y una nieta. Ellos son la razón por la que estoy en Melbourne, de otro modo pasaría más tiempo en Londres. Quizás a partir de ahora tendremos que escoger. No podremos ir y venir de un lugar a otro con tanta frecuencia.



P. ¿Qué sucederá con los cruceros, donde se han detectado muchos focos del virus?

R. Creo que (los operadores) serán más cuidadosos, tendrán más chequeos médicos, más servicios médicos a bordo y no hacinarán a la gente tanto.

TELETRABAJO Y EL SUEÑO DE LA LONELY PLANET

P. La amplia implantación del teletrabajo ha sido una consecuencia de la pandemia. ¿Cambiará esto los viajes de negocios?



R. Hemos descubierto cuánto podemos trabajar desde casa, en ciertos trabajos lo puedes hacer de ese modo y en otros no. Algunos podrán seguir con el teletrabajo, pero en otros sectores realmente tienes que ir a ese lugar.



P. La gente que ha viajado con un Lonely Planet busca esos pequeños lugares que se recomiendan en la guía ¿Cree que la covid-19 ha puesto fin al sueño de Tony Wheeler y

Lonely Planet?

R. Creo que a corto plazo lo ha hecho. Nadie está yendo a ninguna parte y si se compara con lo que dicen la guía, queda la duda de si ese restaurante seguirá abierto cuando termine la pandemia.



La covid-19 ha obligado al cierre de muchos negocios y otros lo harán después. Creo que también va a ser muy duro para el negocio de las guías de viaje.



P. ¿Piensa que la dificultad para viajar puede poner en riesgo que las personas conozcan mejor culturas diferentes a las suyas?

R. Una de las mejores formas de vencer los prejuicios es viajar, que la gente vaya a todas partes. Me apenaría mucho que perdamos este elemento de los viajes.



EFE