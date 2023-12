Foodies Colombia, así se saborea la evolución del turismo gastronómico

Todas las mañanas María Gutiérrez salía caminando de su casa ubicada en la Calle Larga del barrio Getsemaní en Cartagena, ‘echaba ojo’ a lo que pasaba en el mercado público que funcionaba al frente, seguía hasta el Camellón de los Mártires, atravesaba la Torre del Reloj, debajo de la cual su papá tenía una librería, y seguía hasta llegar a la Plaza del Tejadillo. Allí estaba el colegio La Esperanza, su destino.

A esa hora, muy temprano en la mañana, el camino estaba colonizado por ventas ambulantes y María hacía paradas estratégicas para probar sus bocaditos preferidos.



De ese recorrido diario, unido a los tesoros literarios descubiertos con su padre, su interacción en el mercado público y los platos sabrosos de su mamá, conocida por su buena sazón, guardó un imaginario de sabores y sensaciones que siempre soñó compartir con otros. Así nació, casi que de manera orgánica, su primera experiencia de turismo gastronómico: Getsemaní Street Food.

Una década después, su turoperadora Foodies Colombia (www.foodies.com.co) es la empresa de turismo gastronómico más premiada de Colombia y este año logró además un reconocimiento bien especial, fue elegida en agosto como la mejor agencia turoperadora de Colombia en los premios Colombia´s Leading Tour Operator 2023, en los World Travel Awards, considerados los Oscar del turismo.

La publicista cartagenera María Gutiérrez es la fundadora y CEO de Foodies Colombia. Foto: Foodies Colombia

La diferencia frente a ganadores de años anteriores radica en que se le otorga este premio a una agencia dedicada exclusivamente al turismo gastronómico.

Los nombres de sus experiencias temáticas y clases de cocina, que hoy suman más de 50 tanto presenciales como virtuales, y se llevan a cabo entre 3 y 5 veces al día en Bogotá y Cartagena en inglés o español, son tan creativos como las actividades en sí mismas.

El Menú Literario de García Márquez, Bazurto según Bourdain, Getsemaní Street Food, Foodies Restaurant Tour, Cooking Cartagena, Arepas y Champeta, Street Food Cartagena y Chapinero Alto (en Bogotá) son algunas de las más apreciadas por los viajeros.

Precisamente, el tour de El Menú Literario de García Márquez, en su versión Caribe, fue premiado en el 2014 por el Ministerio de Cultura de Colombia como Mejor emprendimiento cultural.

Ahora, María Gutiérrez acaba de lanzar lo que ella llama la etapa ‘Foodies Colombia 2.0’ que incluye el Foodies Pass, un novedoso pasaporte gastronómico que les permitirá a los turistas hacer los recorridos y visitar los restaurantes por cuenta propia.



Adicionalmente, inició una nueva experiencia en Bogotá inspirada en las vivencias del escritor colombiano Gabriel García Márquez en la capital del país.

El recorrido Literario de García Márquez es el tour más exitoso y lleva al turista a través de las menciones gastronómicas del escritor en sus grandes obras. Foto: Foodies Colombia

De esto y de toda su historia conversamos con esta publicista, que luego de su último trabajo en la industria como Marketing Manager de Disney en Colombia para las líneas de negocio de cine, tv y música, se decidió a emprender en un campo del turismo poco explorado hasta hace poco tiempo.

¿Existía un mercado de turismo gastronómico cuando empezó con Foodies Colombia?



En el 2013 era muy raro escuchar el término foodie. Todo el mundo preguntaba “qué significa, por dónde va”, siempre había que aclarar. Hoy es un concepto muy popular y hasta la gente se autodenomina como foodie, eso es muy chévere porque nos permite llevar nuestro mensaje de una manera más masiva. Nadie tenía mucha idea de estas experiencias en las que podían salir a comer, en donde todo estaba basado en probar tanto nuevos sabores, como los que tiene nuestra experiencia Sabores del Mundo en Bogotá, o aquellos que buscaban los extranjeros y requerían una mayor explicación de la comida colombiana.

Entonces, ¿usted desarrolló su sistema de trabajo y la forma de operar las experiencias?



Totalmente. Viví muchas experiencias gastronómicas durante mis vacaciones en otros países, entonces siempre pensé que cuando quisiera emprender sería con algo que realmente me apasionara mucho. Soy ‘chapineruna’ por adopción y mi barrio por ese tiempo estaba viviendo también una revolución gastronómica, me parecía muy interesante llevar a la gente a comer a esos sitios, porque ya estaban rompiendo de algún modo con lo que las personas se imaginaban de la cocina colombiana.

Facebook Twitter Linkedin

Saboreando Paloquemao es un tour en Bogotá donde se hace un recorrido por los sabores de la despensa colombiana. Foto: Foodies Colombia

¿A dónde los llevaba?



En esa época íbamos a MiniMal, a Salvo Patria que estaba en sus inicios, unimos a Mesa Franca cuando este surgió. Es un paseo que existe desde que Foodies Colombia nació y todavía incluye estos tres restaurantes. La gente siempre se imagina la comida colombiana como una comida pesada, de mucho cocido, y cuando llega a estos restaurantes se dan cuenta de que hay mucho para descubrir sobre nosotros.



En Cartagena nuestra primera ruta fue Cartagena Street Food, un recorrido en el que compartía esos sabores que yo probaba en el camino de mi casa al colegio. Fue una reconciliación con los sabores de mi ciudad y con mi regreso a Cartagena porque yo llevaba muchos años sin estar rindiendo tributo a todo lo que ésta siempre me ha dado.

¿Cuántas experiencias suman hoy?



Hoy son más de 50 entre Bogotá y Cartagena, tenemos casi que el catálogo de turismo gastronómico de la región. Me atrevo a decir que en Latinoamérica no hay una compañía como Foodies Colombia, que esté tan enfocada en la promoción de la comida tradicional como lo hacemos nosotros, y con un catálogo tan contundente como el que tenemos.

¿Hacia dónde han evolucionado esas experiencias?



Pues fíjate que, para el extranjero, el solo hecho de compartir un alimento que no conoce ya de por si resulta una experiencia. Nosotros hacemos que ese acto de comer se vuelva un tema orgánico.



Antes era más un asunto de llenar los paquetes turísticos incluyendo almuerzos y cenas. Ya las agencias piensan más en sus clientes, sobre todo cuando es una persona que ha viajado mucho o que tiene ese perfil de lujo que está buscando no solo consumir los alimentos, sino conocer las historias detrás de ellos. Y nosotros nos enfocamos mucho en eso, en darles protagonismo a quienes están detrás de esos bocados.

Pero ustedes tienen muchos más diferenciadores…



Sí. Eso va acompañado de muchas otras cosas, como el vestuario, y en ese sentido también nos diferenciamos de muchos operadores porque yo vengo del sector de la Publicidad donde la imagen es tan importante. Por eso, me he esmerado y he transmitido a nuestro equipo la idea de que es muy importante que ese viajero sienta que le estamos entregando un mensaje desde el momento en que se encuentra con nosotros.



Por eso en El Menú Literario de García Márquez y en la experiencia Saborea El Encanto (inspirada en la película) el vestuario resulta un primer contacto con el cliente que ya de por si nos permite conectar, aunque el paseo aún no haya empezado.

¿Y qué hay de esas cosas que nos identifican ante el mundo?



Hacemos el ‘envenenado’ de casi todos nuestros jugos (adición de un poco de bebida alcohólica), el tema de la música resulta un conector muy importante, sobre todo en El Menú de Gabo, donde suenan los temas La Diosa Coronada o Carmen de Bolívar, la gente ya nos conoce en toda Cartagena cuando lo hacemos. En la experiencia de Encanto, todos los artesanos que hacen parte de la actividad tienen tocados de animales endémicos que aparecen en la película y, como es una experiencia dirigida a las familias y a los niños, resulta increíble. Es una inmersión con la cultura nuestra.

¿Y cómo lograron el premio a la mejor turoperadora del país?



Me llegó la invitación. Nos dijeron que nos postuláramos, somos los ganadores del premio Procolombia 2022 en la categoría de Eventos y supongo que algo tuvo que ver con eso. Llené el formulario y después nos informaron que habíamos sido elegidos para participar en la categoría de turoperador en Colombia y Suramérica, un día nos enteramos que habíamos sido ganadores, es algo muy importante para nosotros porque los otros turoperadores venden de todo. Estamos enfocados exclusivamente en gastronomía. Siempre he tratado de no distraernos, de mantenernos en lo que sabemos hacer.



Además, llega en un momento coyuntural porque Procolombia está trabajando muy fuerte por la promoción del país como destino gastronómico y está también toda la campaña de Colombia a la Mesa, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, creo que obviamente esto ayuda a darle relevancia, ya que estamos generando producto alrededor de todo ese esfuerzo del gobierno.

¿Cuál es el reto ahora?



Ahora viene el reto de Bogotá. Ya volvimos en forma con todo el catálogo que incluye 20 paseos en Bogotá entre recorridos y clases de cocina, el año pasado estábamos en ocho.



Otro reto es atraer el cliente nacional. Creamos una colección de experiencias low cost que nunca nos habían comprado, la pandemia fue un momento revelador, atendíamos al cliente de lujo, pero no vendíamos al viajero de la región. Ahora tenemos muchos clientes latinoamericanos en experiencias que van desde 170 mil pesos. Obviamente el segmento de lujo es el corazón de Foodies Colombia y creamos productos en primera instancia para este, porque es el que nos apoyó desde el inicio y seguimos atendiendo hasta hoy.

Estas nuevas colecciones de experiencias compartidas son una versión de las más vendidas de Foodies, pero que operan en días puntuales y en horarios específicos. Salimos de martes a sábado a las 10 a.m. y tenemos clases de cocina a las 11 a.m. e incluyen paseos como Arepas y Baile, Cocinando los Clásicos Cartageneros y una versión más sencilla del Menú Literario de García Márquez.



Me comentaba que entra en una etapa a la que le gusta llamar Foodies Colombia 2.0

Sí. Estamos por lanzar un nuevo producto nuestro Foodie Pass, un pasaporte gastronómico, es como el Foodies Colombia 2.0, el siguiente paso, y cuando salgamos va a ser increíble nos permitirá llegar a un nuevo mercado. Es como comprar un pase de turismo que incluye atracciones.



Funciona con un app. Las personas la descargan, cargan su QR, el establecimiento lo le y les da la degustación correspondiente, de inmediato se desbloquea el contenido exclusivo para esa parada con fotos, videos e infografías relacionadas. Incluye 30 degustaciones y el precio tentativo de lanzamiento por los primeros dos meses será de 80 mil pesos. Ya estamos en ajustes y se lanzará durante el primer semestre de 2024.

También acaba de lanzar en Bogotá la versión cachaca del Menú Literario de García Márquez.

Sí. Muchas agencias nos decían que hiciéramos el menú de Gabo cachaco. El guion lo escribió mi hijo de 20 años, estudiante de Literatura y está inspirado en esas varias etapas del escritor Gabriel García Márquez en Bogotá y su relación con ella, desde que llegó, sus ganas de estudiar en el colegio San Bartolomé, su viaje a Zipaquirá... No tocamos nada de Cartagena, aquí comemos almojábanas, tamal, chocolate, envueltos, todos esos bocados cachacos también tienen un lugar en este menú.

¿Cómo ve el mercado del turismo gastronómico actualmente?



Hay muchos operadores que han creado productos alrededor de la cocina y me parece muy interesante porque ya no somos los únicos. En la medida en que haya más producto, nos va a posicionar como destino gastronómico.

¿Qué les recomienda a esos nuevos emprendedores?



Ser constantes. Empezar no es fácil.

*Periodista gastronómica, autora del blog SomoSibaritas, en el diario Portafolio.