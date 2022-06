La Florida es el destino internacional preferido por los colombianos. De hecho, en 2021 Colombia fue el país que más tiquetes emitió hacia este estado en todo el mundo, por encima de grandes economías como Reino Unido, o países con una mayor cantidad de habitantes como Brasil.



(Le recomendamos: Diez nuevas razones para conquistar Florida en 2022).



Además, los colombianos no solo llegaron por montones sino que disfrutaron por bastante tiempo; de acuerdo con Visit Florida, un turista nacional se queda en promedio 14 días visitando Florida.

Y es que el Estado del Sol se amolda a cualquier viajero. ¿Quieres aventura? Playas y parques hay por doquier; ¿Buscas buena gastronomía y alta cocina? Tres de sus ciudades más visitadas hacen parte desde este año de la Guía Michelin. ¿Te interesan las compras y los descuentos en inmensos centros comerciales? Pues allí está el outlet más grande de Estados Unidos.

¿Por dónde empezar? EL TIEMPO recorrió durante una semana tres de sus deslumbrantes, modernas y sorprendentes ciudades para traer una guía con lo imperdible para un viaje diferente y que lo tiene todo. Las escogidas son Fort Lauderdale, la ‘Venecia de América’; Orlando, la ciudad de los parques, y Tampa, la joya cultural y gastronómica.

Aterrice en Fort Lauderdale



Recorrer Fort Lauderdale en ‘jet ski’ es un imperdible para los gomosos de la aventura que además quieran pasear por los canales de la ‘Venecia de América’. Foto: Visit Florida

Desde Bogotá, una de las opciones más baratas para llegar en avión es Fort Lauderdale. Al tocar suelo floridano, este viaje empieza por el atractivo inapelable del estado: sus playas.



(Le puede interesar: Vuelve el vuelo diario de Aerolíneas Argentinas).



Recorrer el Sunrise Boulevard de la ciudad es encontrarse con una mixtura cultural latina, no solo por las influencias musicales y el montón de conversaciones que suceden alrededor en español, sino también por los restaurantes de cocinas cubanas, colombianas e isleñas que se encuentran por la extensa calle y a solo unos pasos del Parque Estatal Hugh Taylor Birch, un espacio lleno de naturaleza para quienes buscan pasar un rato tranquilo o hacer un pícnic y ver pasar los botes y lanchas entre los canales de la ciudad.



El plan de los botes es otro imperdible en la ‘Venecia de América’. Es más: si va a Fort Lauderdale, una actividad obligada es recorrer en water taxi la ciudad. Una hora basta para sorprenderse con la opulencia y deleitarse con la belleza de decenas de casas y superyates que adornan los cientos de canales que componen este paraíso. Pero si lo suyo es más de aventura y de ir a su ritmo, lo mejor es rentar un jet ski y recorrer los canales con más libertad. Este plan es ideal para jóvenes y aquellos dispuestos, al menos, a tomar un pequeño baño de agua entre dulce y salada. Una opción ideal para alojarse es el AC Fort Lauderdale Sawgrass Mills, no solo por sus modernas, cómodas y amplias habitaciones, sino también porque está (literalmente) a unos pasos caminando de otro gran plan: ir de compras.



(Continúe leyendo: Las mejores playas de Estados Unidos, según el 'doctor Beach').



Esta ciudad es también el destino ideal para los amantes del turismo de centros comerciales: el Sawgrass Mills es el outlet más grande de Estados Unidos, con más de 350 tiendas entre marcas de lujo y tradicionales, un edificio modernizado e inagotables descuentos.



Para disfrutar buenas comidas, los restaurantes recomendados son Matchbox, si quiere porciones gigantescas y buenos cortes de carne; Steelpan, si le gusta la cocina fusión caribeña y los mariscos; Louie Bossi’s si lo que quiere es pasta, pizza y cocina italiana; y Moréa, para los amantes de los sabores del Mediterráneo.

Por la Ciudad de los Parques



El Universal Orlando Resort de Orlando, Florida, es uno de los parques más reconocidos de esta zona de Estados Unidos. Foto: 123rf

De Fort Lauderdale a Orlando hay apenas tres horas por carretera. El plan imperdible de esta ciudad son sus parques de diversiones, y entre ellos uno de los que destaca es Universal Orlando Resort. Allí es posible disfrutar las atracciones y montañas rusas como la recién inaugurada VelociCoaster, inspirada en Jurassic World. Para los seguidores de la saga de Harry Potter, este es el paraíso en la Tierra: el castillo, el tren, el callejón Diagon y ¡hasta la cerveza de mantequilla!



En Universal el mundo de fantasía se vuelve real y personajes como el agente secreto Bourne, la familia Simpson o Bob Esponja se vuelven reales por obra y gracia de la magia inagotable del lugar.



(Además: Todo listo para la travesía Ultramar Jamaica 2022).



Para quienes odian las filas (que en Universal pueden tomar hasta 2 horas por atracción), una opción es comprar el Tour VIP con el cual se tiene acceso a un guía personalizado y no hará ni una (de verdad ninguna) fila. Para hospedarse en Orlando (si su plan es ir a los parques), la opción ideal es uno de los hoteles de la cadena por sus facilidades y cercanía de acceso. Un recomendado es el Endless Summer Dockside Inn & Suites de Universal.



Pero Orlando también tiene otros planes más allá de los parques, como un recorrido por el lago Osceola, en la pintoresca ciudad de Winter Park, donde podrá apreciar la arquitectura de la comunidad más antigua de Florida Central, que fue fundada por ricos orientales en el siglo XIX.



Cuando esté allí no se pierda la oportunidad de visitar The Wine Room, una cava con decenas de variedades de vinos que usted puede probar por apenas unos dólares. El concepto es fácil: usted entra, le dan una copa y unas máquinas automatizadas dispuestas por todo el lugar le sirven pequeños sorbos del vino que usted escoja (y de verdad que hay muchos para elegir y probar).





Y con la felicidad de unos cuantos vinos: ¿qué mejor que disfrutar la vida nocturna? La opción, sin duda, es Mango’s Tropical Café Orlando, donde encontrará música en vivo, ritmos latinos y la atención de un equipo con gran cantidad de colombianos que lo harán sentir como en casa en uno de los mejores y más grandes destinos de vida nocturna en la ciudad, y a apenas unos pasos de los hoteles Universal.

Tampa, la cereza



Tampa, Florida, está ubicado a cerca de una hora y media en carro desde Orlando. Foto: Visit Florida

Para coronar este pastel de sitios imperdibles están Tampa y su bahía, ubicadas a poco más de una hora de Orlando por carretera.



Aunque no es una de las ciudades en las que se piensa cuando se visita Florida (frente a las tradicionales Orlando y Miami), lo cierto es que Tampa tiene mucho que ofrecer: parques de diversiones; una inmensa (y absolutamente deliciosa) oferta gastronómica; una vibrante oferta cultural, y la exclusividad y el lujo de tiendas y boutiques ideales para los amantes de las compras.



(También: Crucero al 'Triángulo de las Bermudas' ofrece reembolso si desaparece).



Y empezando por allí, en Tampa, uno de los sitios por excelencia para las compras es el moderno vecindario de Hyde Park Village, repleto de tiendas con opciones vanguardistas y revolucionarias. Pero si en cambio lo suyo es caminar por entre la historia, el destino ideal es Ybor City, un vecindario en el que se puede entrar en contacto con las raíces cubanas de esta zona de la Florida y ver, de primera mano, cómo se arman habanos de manera tradicional.



En las calles de Ybor encontrará habanos, historia y gallos, una especie protegida y símbolo de la zona. Foto: Visit Florida



Para el plan familiar y de aventura el parque de diversiones de Busch Gardens, que cuenta con su propio safari africano dentro, es la opción ideal.



El imperdible es la recién relanzada montaña rusa Iron Gwazi, hecha de una estructura híbrida de madera y metal que rompe todos los récords, pues es la más rápida (llega a 122 km/h) y empinada (con una caída de 91 grados) del mundo.



Para que los más pequeños conozcan la importancia del cuidado y la protección de los animales, otro destino ideal es el Zoológico de Tampa y el mercado de Florida.

Pero, sin duda, el mayor atractivo de Tampa es su comida. La oferta gastronómica es inigualable, sorprendente, novedosa, arriesgada (y se queda uno sin adjetivos para describirla). Allí, los recomendados son el moderno restaurante italiano Forbici y el arriesgado restaurante de cocina fusión Ulele (no se vaya sin pedir las ostras asadas y la cola de cocodrilo frita). O directamente puede lanzarse a probarlo todo en el Heights Public Market, un antiguo edificio industrial que fue adaptado para convertirse en un moderno mercado cultural y gastronómico donde encontrará desde influencias cubanas hasta jugosas hamburguesas muy al estilo americano.



Al final, lo importante es disfrutar y dejarse sorprender, algo que Florida hace con facilidad porque por más que uno ya la haya visitado y la conozca siempre tiene algo nuevo para ofrecerle a todo el mundo.

(*) Viaje por invitación especial de Visit Florida

EDWIN CAICEDO - ENVIADO ESPECIAL DE VIAJAR

En Twitter: @ViajarET

